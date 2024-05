Plukovník padl kvůli Černochové, teď bude řídit boj proti šíření ruského vlivu

Vláda Petra Fialy ve středu rozhodne o zřízení koordinátora strategické komunikace státu. Stane se jím bývalý velitel Vojenské policie Otakar Foltýn, jenž funkci musel opustit kvůli neshodám s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS). Důstojník je nyní zástupcem velitele prezidentské vojenské kanceláře. Aktuálně.cz získalo materiály, na jejichž základě kabinet novou funkci vytvoří.

Plukovník Otakar Foltýn má před sebou poslední dny ve funkci druhého zástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Vede tam analytické oddělení, podléhají mu tři podřízení. Už 30. května se přesune na Úřad vlády, kde se stane vládním koordinátorem strategické komunikace státu.

Kabinet chce v době ruského hybridního působení, jehož součástí jsou také lživé narativy obhajující útočnou válku na Ukrajině, posilovat společenskou odolnost. Aby lidé dokázali vlivové kampaně nepřátelských zemí rozeznat a nepodléhat jim. Vládní koordinátor strategické komunikace má k tomu zásadním způsobem přispět.

"S cílem dosahovat strategických cílů prostřednictvím informování občanů, předcházet nepřátelským vlivovým operacím směřujícím k destabilizaci státu, budovat důvěru v demokracii a podporovat součinnost občanů s veřejnými politikami v oblastech, jako je bezpečnost nebo ukotvení České republiky v EU a NATO," stojí k důvodu zřízení funkce v překládací zprávě vlády, již redakce získala.

Foltýn bude ve styku s ministry i akademiky

Foltýnovým úkolem bude komunikace s příslušnými ministry, vedoucími pracovníky státní správy, poslanci a dalšími orgány státu, neziskovým sektorem, akademickou sférou a občanskou společností. Plukovník má zajistit souhru zmíněných subjektů tak, aby stát dokázal být ve strategických tématech pro občany věrohodným partnerem.

Spolu s Foltýnovou funkcí vláda schválí ve středu také statut, jenž ujasňuje základní hodnoty spojené se strategickou komunikací a výslovně stanovuje novému koordinátorovi přesné úkoly a pravomoci. Foltýn bude mít k dispozici stávající oddělení strategické komunikace Úřadu vlády, které se rozšíří na odbor.

"Čelení informačním operacím a snahám o manipulaci informačního prostoru, zejména těm, které jsou prováděny ve prospěch cizích státních aktérů a usilují o narušení demokratického charakteru státu a jeho bezpečnosti, představuje zásadní součásti posilování společenské odolnosti," píše se mimo jiné ve statutu.

Úkoly vládního koordinátora Statut vládního koordinátora strategické komunikace státu přesně stanovuje jeho práva a povinnosti. Aktuálně.cz je přináší v plném znění: koordinuje činnost odboru strategické komunikace státu Úřadu vlády České republiky

podílí se na koordinaci komunikačních aktivit všech relevantních resortů a prvků veřejné správy

spolupracuje s jednotlivými státními orgány, veřejnými i akademickými institucemi a neziskovým sektorem

informuje vládu čtvrtletně o situaci v oblasti strategické komunikace státu

předkládá vládě jednou ročně zprávu o strategické komunikaci státu, jejím výhledu na další období a finančních nákladech

plní další úkoly uložené vládou

Představitelé koalice se shodli na vytvoření funkce v první půli května. Odůvodňují to potřebou posílit úsilí boje proti dezinformacím, v němž vláda navzdory programovému prohlášení aktivní příliš není. Například nechala loni v únoru zrušit funkci zmocněnce proti dezinformacím, kterým byl Michal Klíma.

Komunikace v době zhoršené bezpečnosti

Atkuálně.cz získalo informaci, že Foltýn obsadí popisovanou pozici, na konci předminulého týdne. Tehdy se však ještě vyjádřil nanejvýš zdrženlivě. "Je to v procesu. Ale nechci křičet hop, dokud jsme nepřeskočili. Je to administrativně náročné a není to rozhodnuté," uvedl 17. května.

Český rozhlas pak minulý týden na základě vyjádření mluvčí vlády upozornil, že funkce vládního koordinátora strategické komunikace vznikne a že se jím stane právě Foltýn, který ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky slouží od loňského března. Na Úřad vlády bude odvelen po středečním rozhodnutí kabinetu.

"Mým cílem je hlavně komunikace témat v kontextu zhoršené bezpečnostní situace. Primárním cílem není boj proti dezinformacím, ale vlastní silná komunikace základních témat. Strategická komunikace je nadstranická, nesmí se jednat o PR ani podporu konkrétních politických subjektů," řekl Foltýn rozhlasu.

Okolnosti konce šéfa Vojenské policie

Nejvýraznější funkcí, kterou Foltýn zastával, byl dosud post náčelníka Vojenské policie. Útvaru velel od léta 2022 do konce února loňského roku. Tehdy musel požádat nadřízenou ministryni obrany Černochovou o uvolnění z funkce, protože navzdory platným rozkazům neodvolal podřízeného, šéfa inspekce, který byl obviněn z hospodářského deliktu.

"Tady bylo sděleno obvinění šéfovi inspekce Vojenské policie, který má být vzorem pro ostatní policisty. Jak může takový člověk dál vykonávat práci jako inspektor? To není normální," komentovala kauzu Černochová. Měla jednoznačně za to, že Foltýn jeho ponecháním ve funkci pochybil.

Plukovník však vysvětloval, že možný delikt podřízeného považoval za natolik bagatelní, že neměl důvod odstavit ho z funkce. Jak se nakonec ukázalo, měl pravdu. Městské státní zastupitelství v Praze rozhodlo, že se Foltýnův podřízený nedopustil trestného činu, ale maximálně kázeňského provinění.

"Pro mě to překvapení není," reagoval Foltýn loni v říjnu pro Aktuálně.cz, když na obrat v kauze upozornilo. Žádal resort obrany, aby mu sdělil, jaký důležitý zájem služby ohrožuje, pokud nechává inspektora na pozici. Nikdo mu prý nebyl schopný odpovědět. Vojenskou policii po jeho odchodu řídí generál Jiří Roček.