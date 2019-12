Souboj amerických svalovců. Za volantem Chevroletu Camaro a Fordu Mustang

Otázka, na kterou se těžko hledá odpověď, co stojí svět světem. Ten svět, který vytvořila Amerika v 60. letech minulého století a v němž se pálily gumy na zadních kolech, motory řvaly jak jeleni v říji a slávu získal ten, kdo na sebe uměl strhnout větší pozornost. I když se souboj během 50 let zkultivoval, otázka je stále stejná. Je lepší Chevrolet Camaro, nebo Ford Mustang?

Psal se rok 1964 a Ford přišel na svět s Mustangem. Autem, které se považuje za zakladatele kategorie takzvaných pony cars. Malé (rozuměj v amerických měřítkách) sporťáky s dlouhou přídí a useknutým zadkem. Jen o dva roky později přišla odpověď z dílny Chevroletu, který postavil na silnici neméně sebevědomého rivala - Camaro. Od té doby se pomyslná indiánská válečná sekera nikdy nezakopala, i když čas běží a nesmiřitelní konkurenti stárnou a mění se.

Zatímco kdysi americké stroje hlavně pálily gum a rychle jezdily rovně, dnes už jejich potomci dospěli, zkultivovali se a svým způsobem zmoudřeli. Současné Camaro i Mustang se proměnily ve výrazně modernější sportovní auta, která zvládnou i roli běžného, téměř každodenního stroje.

A i když vzhledem ke svým velikostem nehodí na broušení úzkých českých okresek, už se jim nikdo nemůže smát, že jsou jen slony v porcelánu, auty, která dělají hlavně rámus, ale vedle zahraniční konkurence působí jako dřevorubci z lesa, kteří se ocitli na koncertu vážné hudby.

Sobě si jsou ale konkurenčně velmi blízko. Mustang začíná na částce 1,292 milionu, testované auto ale mělo desetistupňovou automatickou převodovku, která stojí o dalších 50 tisíc víc (1 341 900 Kč).

Camaro, které nám zapůjčil dovozce amerických aut TUcar, vyjde na 1 269 290 Kč, s osmistupňovým automatem na 1 334 800 korun. Podrobné srovnání technických údajů lze prostudovat v tabulce níže.

Technické údaje Ford Mustang Chevrolet Camaro Motor V8, 4951 cm3 V8, 6162 cm3 Výkon 324 kW/440 koní při 7000 ot./min. 333 kW/453 koní při 5700 ot./min. Toč. moment 529 Nm při 4600 ot./min. 617 Nm při 4600 ot./min. Max. rychlost 250 km/h 290 km/h Zrychlení 0-100 km/h 4,3 s 4,4 s Spotřeba 12,1 l/100 km 11,1 l/100 km Převodovka 10st. automatická 8st. automatická Hmotnost 1831 kg 1710 kg Cena od 1 341 990 Kč 1 334 800 Kč

O Fordu Mustang jsme už psali mockrát. Šestá generace se prodává od roku 2015 a tři roky poté prošla faceliftem. Ten se nedotkl jen vzhledu, Mustang dostal lepší řízení, páčkami na středovém sloupku pod klimatizací lze zvolit různé režimy podvozku a také ladit jeho odezvu.

V každém případě to není typické auto na úzké české okresky. Váží 1,8 tuny, na délku měří 4,9 metru a je dokonce širší než sedmičkový bavorák. Ale jestli jste někdy jeli v předchozích generacích, je to jako nebe a dudy. Novější model je daleko civilizovanější i schopnější, už to není jen auto na efekt.

I ten tu ale hraje stále velkou roli. A tak je to dobře, protože přece právě proto Mustang chcete. Pro jeho fantastický atmosférický osmiválec bručí, chrčí a štěká. Kdo ale nechce své okolí obtěžovat, když se to nehodí, může využít funkci, kterou Ford nazval "hodný soused".

Sice vám nenakrmí kočku, nesebere poštu ani nezalije kytky, ale dá se nastavit to, aby motor po nastartování neřval a nebudil lidi v okolních domech. Jakmile se ale dostanete ze sídlištní zástavby, zvuk "véosmičky" si stojí za to užít, nemá konkurenci.

Tedy… má. V Camaru. Osmíválec Chevroletu je totiž ještě lepší. Pracuje s ještě věším objemem (6,2 litru). A jestliže Mustang bručí jako jeden statný medvěd, Camaro připomíná celou rodinku řádně naštvaných chlupáčů. Z výfuku se ozývá až štěkot a velmi kovový, zvonivý zvuk. Je to sexy.

Rozhodně to není auto pro introverty, protože se za ním po zvuku otáčí celá ulice. A nejen po něm, Camaro je totiž i vzhledově výstřednější. Má agresivnější vizáž, za kterou stojí jeho úzká přimhouřená světla. Možná je to i tím, že Mustangů na českých silnicích potkáte podstatně víc, ale zkrátka v disciplíně na "wow efekt" Camaro jednoznačně vyhrává.

Pokud jde o interiér, oba jsou směsí moderních prvků a jisté old school módy. Mustang má digitální přístrojový štít, Camaro sází na klasické budíky s ručičkami. Oba mají na středovém tlačítku víc tlačítek, než je u současných evropských aut zvykem. Jsou ale současně svým způsobem autentičtí a osobití. Tu a tam natrefíte na místo, které by si možná zasloužilo lepší zpracování nebo design, evropská konkurence je v tomto smyslu daleko modernější.

Z obou aut je výhled trochu omezený, z Camara ale přece jen víc, řidič sedí hodně nízko, A-sloupek je tlustý jako sloní noha a spodní hrana oken drobnějším postavám začíná už u krku, a tak se někdy konce auta hůř odhadují, chce to zvyk. Vše vás tu obklopuje, masivní slupek i přístrojová deska mohutná jako hradba. To se ostatně od takových strojů ale vyžaduje.

Pokud jde o praktičnost, ve druhé řadě Camara se posádka cítila stísněněji než v Mustangu a otvor do kufru je menší než u Fordu. Ale pro typického zákazníka jsou to zřejmě nepodstatné věci.

Snad jen spotřeba by ho mohla zajímat víc. Rozdíl mezi testovanými auty je totiž značný. Zatímco Mustang se bez problémů pohybuje okolo 12 litrů na 100 km, Camaro se jen těžko dostává pod patnáctilitrovou hranici, a to i přesto, že oficiální údaje hovoří o tom, že by Camaro mělo mít spotřebu nižší. Chevrolet kvůli tomu dokonce umí vypnout čtyři z osmi válců.

Jízdně jsou si ale dost podobné. Mustang je v běžném režimu krotší, ale stačí využít jeho elektroniku, nastavit sportovní režimy (motoru, převodovky, tlumičů) a rozhodně si s Camarem nezadá.

Zdálo se nám, že deset stupňů v automatu Fordu je někdy skoro až moc, kickdown sice klidně zvládne až o tři stupně, i při klidné jízdě ale řadí takřka neustále. Není to nic příjemného. Cit velí pořídit si tento typ auta s manuálem a my doporučujeme svodům automatu nepodlehnout. I Američané oceňují řidiče muscle cars s manuální převodovkou.

Obě jsou drsná a neurvalá a trochu neotesaná, Mustang je ale subjektivně při běžné jízdě civilizovanější, dalo by se s ním přece jen žít lépe, pokud by jeho majitel chtěl auto na každý den.

Camaro je daleko humpoláčtější, ale v jistém směru velmi sexy, dravější. Za jeho volantem se budete subjektivně cítit mladší, skoro až pubertálně. V Chevroletu jako byste omládli a proměnili do role drzého výrostka. Pro někoho důvod, proč zvolit subjektivně dospělejší Ford, pro druhého největší výhoda odvěkého rivala Mustangu.