Mustang do zásuvky je realitou. Nenahrazuje benzinový model, doplňuje ho, zní z Fordu

Jméno Mustang je od šedesátých let spojeno s muscle carem amerického Fordu a karoserií kupé nebo kabriolet. Modrý ovál se nicméně zaběhlou praxi rozhodl změnit. Už před lety skalní příznivce nadzvedlo ze židle uvedení přeplňovaného čtyřválce, teď pro změnu označení Mustang Mach-E dostává elektrické SUV. To se kultovním modelem designově inspirovalo a nechybí mu ani logo s běžícím mustangem.

"Je rychlý. Je zábavný. Znamená svobodu. Pro novou generaci řidičů Mustangu," uvedl novinku výkonný předseda modrého oválu Bill Ford. Americká automobilka v Mustangu Mach-E spojila několik aktuálně populárních prvků. Elektrická SUV jsou globálně na vzestupu - mají je Audi, Mercedes-Benz nebo Tesla a chystá je například i Škoda a Volkswagen. Daří se také jménu Mustang, a to nejen v USA, ale i celosvětově. Nováček má tedy všechny předpoklady k tomu, aby prodejně uspěl.

Základem elektrického SUV je nová platforma, která má lithium-iontové baterie schované uvnitř mezi nápravami. To pomohlo maximalizovat prostor pro posádku a také dosáhnout linií podobných klasickému Mustangu. Tomu se chce novinka přiblížit také co do výkonnosti. Nabídne proto špičkovou verzi GT se dvěma elektromotory - na každé nápravě je jeden a tvoří tak elektrickou čtyřkolku - o výkonu 342 kW a točivém momentu 830 Nm.

Z 0 na 100 km/h má tato verze akcelerovat za méně než 5 vteřin, milovníky rychlosti však pravděpodobně nepotěší omezená maximální rychlost na 180 km/h. To se netýká jen vrcholného, ale všech provedení. Verze GT s jedinou nabízenou 98,8 kWh baterií ujede dle cyklu WLTP zhruba 500 km na jedno nabití a už v základu má adaptivní podvozek. Také ale přijde až po slabších verzích, které začnou čeští zákazníci dostávat od konce roku 2021.

Základ nabídky, model Mach-E s výkonem 190 nebo 210 kW, bude mít jen pohon zadních kol. Síla elektromotoru se liší podle použité baterie - verze se 75,7kWh akumulátorem je slabší a má udávaný dojezd 450 km, 98,8kWh varianta naopak silnější a ujede 600 km. Zrychlení z 0 na 100 km/h by v základní variantě mělo zabrat méně než osm vteřin.

Provedení s pohonem všech kol dostalo druhý elektromotor na přední nápravu. Slabší verze má stejný výkon i kapacitu akumulátoru jako odpovídající zadokolka, ujede ale jen 420 km. Větší 98,8kWh baterie ale v případě čtyřkolky znamená výkon 248 kW a dojezd 540 km. Automobilka u této verze cílí na akceleraci z 0 na 100 km/h za méně než sedm sekund. Ze silnějšího provedení čtyřkolky pak vychází limitované provedení First Edition, které se bude odlišovat některými designovými a výbavovými prvky.

Dobíjení akumulátorů bude možné z běžné domácí sítě. Ford také nabízí vlastní wallbox, který podle něj energii doplňuje pětkrát rychleji než klasická zásuvka. Výsledkem by mělo být až 62 km za hodinu nabíjení u varianty s pohonem zadních kol a prodlouženým dojezdem. SUV také podporuje rychlonabíjení - pro verze s menší baterií je nejvyšší nabíjecí výkon 115 kW, pro verze s větší baterií jde o 150 kW. 93 km tak lze získat za deset minut nabíjení.

Svou velikostí se Mustang Mach-E řadí na pomezí střední a vyšší střední třídy. Má délku 4712 mm a rozvor náprav 2984 mm. Na SUV je nezvykle nízká světlá výška jen 145 mm. Tento Mustang tedy nebude do terénu, ale hlavně sportovním autem na silnici. A koneckonců to potvrzuje i hlavní inženýr vozu Ron Heiser.

Rozměry Fordu Mustang Mach-E

Délka: 4712 mm Šířka: 1881 mm Výška: 1597 mm Rozvor: 2984 mm Rozchod kol vpředu: 1617 mm Rozchod kol vzadu: 1626 mm Světlá výška: 145 mm Objem kufru vpředu: 100 l Objem kufru vzadu: 402/1420 l

"Díky pokrokům ve světě elektromobilů je Mustang Mach-E autem, které lidi bude bavit řídit," říká Heiser s tím, že vůz má také sportovní siluetu, která se u jiných SUV jen tak nevidí. A i v tomto případě má vlastně pravdu. Novinka si totiž z oblíbeného kupé či kabriolet půjčuje velké množství prvků.

Nemusel to být Mustang Skalní příznivce muscle cars nemusí jméno Mustang na elektrickém SUV potěšit. A proti byl z počátku i výkonný šéf modrého oválu Bill Ford, sám velký fanoušek Mustangu, který má v garáži 35 kusů tohoto modelu. "Přišli za mnou (tým, který stojí za vývojem Mustangu Mach-E - pozn. red.) a řekli: 'Myslíme si, že můžeme z auta Mustangem inspirovaného udělat auto Mustangu podobné.' na což jsem odpověděl: 'Nechcete mi snad říct, že to chcete pojmenovat Mustang?'," uvedl pro Automotive News Europe Bill Ford. Ford hned doplnil, že nechce poškodit značku, proto se novinka nemůže jmenovat Mustang. Vývojáři manažera přesvědčili až ve chvíli, kdy se s vozem, který ve verzi GT dynamicky konkuruje některým verzím Porsche 911, svezl. "Když jsem se tím svezl, věděl jsem, že to musí být Mustang," řekl Ford. Ocenil nejen dynamické parametry, ale i jízdní vlastnosti nebo design vozu. Emblém mustanga na masce elektromobilu tak dostal zelenou. "Nenahrazuje Mustang, který miluji. Je to velmi důležitý přídavek do rodiny," uzavřel Bill Ford.

Ačkoliv by to tak nemuselo být, má Mach-E dlouhou přední kapotu, běžícího mustanga v masce i světlomety designem připomínající ty na klasickém sportovním voze. Vpředu mohou být adaptivní LED reflektory a některými designovými detaily se od sebe budou odlišovat i jednotlivé verze.

Například základ má 18palcová kola, čtyřkolka 19palcové ráfky a verze GT bude obouvat dvacítky. Nejcharakterističtějším prvkem všech Mustangů Mach-E jsou však chybějící kliky dveří nahrazené dotykovými ploškami. To zlepšuje aerodynamiku vozu a zdůrazňuje jeho futuristický charakter.

Interiér by i díky platformě měl dle Fordu nabídnout dostatek místa pětici cestujících. Mustang každopádně dostane dva zavazadelníky - ten větší vzadu má 402 litrů a po sklopení sedadel potom 1420 litrů. Vpředu je podstatně skromnější prostor o objemu 100 litrů. Ten je neprodyšný, je proto vhodný k uložení mokrého či zabláceného oblečení a obuvi, když se majitel vrátí z túry. Prostor lze následně jednoduše vymýt vodou.

Palubní deska výrazně připomíná konkurenční Teslu. Obsahuje totiž 15,5palcovou na výšku orientovanou obrazovku multimediálního systému SYNC 4. Systém je možné upgradovat na dálku, má rozhraní Apple CarPlay i Android Auto, navigaci a ve spodní části je velký otočný ovladač. Digitální je i 10,2palcová přístrojová deska před řidičem.

České zastoupení Fordu již zveřejnilo první indikativní ceny elektrického Mustangu. Jak ale již bylo zmíněno, první kusy se k zákazníkům budu dostávat od konce roku 2021, čili za relativně dlouhou dobu.

Základní model Mach-E má stát (doporučené ceny budou oznámeny příští rok po zahájení výroby) od 1 278 300 korun. Verze AWD by mohla začínat na 1 477 650 korunách a First Edition na 1 819 050 Kč.

Výkon Dojezd Cena od Ford Mustang Mach-E 190 - 248 kW 420 - 600 km 1 278 300 Kč Audi e-tron 265 (300) kW 411 km 2 122 900 Kč Jaguar I-Pace 294 kW 470 km 2 113 870 Kč Mercedes-Benz EQC 300 kW 471 km (NEDC) 1 965 000 Kč Tesla Model X neudáváno 485 - 505 km 2 458 200 Kč

Všechny modely s 98,8kWh baterií budou mít ve výbavě adaptivní LED světla (také pro AWD s menším akumulátorem), audiosystém B&O s deseti reproduktory, panoramatický kamerový systém, aktivního parkovacího asistenta, adaptivní tempomat nebo panoramatickou střechu. Úplně všechny verze dostanou navigaci, vyhřívané sedačky nebo bezdrátové nabíjení telefonů.