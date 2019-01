Vstupenka do světa zábavy za 1,4 milionu stojí za to. Ford Mustang Bullitt v testu

Zábava, pro kterou každá koruna z 1,4 milionu stojí za to. Ford Mustang Bullitt je výjimečný sporťák s osmiválcem a pohonem zadních kol. A limitovaná edice odkazuje na nejdelší filmovou automobilovou honičku se Stevem McQueenem za volantem.

Je to přesně 50 let od doby, co se Steve McQueen alias detektiv Frank Bullitt proháněl v legendárním filmu Bullittův případ po kopcích San Francisca. A teď je jeho slavné auto Ford Mustang Bullitt zpátky, avšak v novém podání.

Po San Franciscu tehdy McQueen jezdil v GT390 fastback a honil dva padouchy v Dodge Charger 440. Je to proslulá nejdelší a filmovými i automobilovými fanoušky oceněná nejlepší automobilová honička ve filmu.

Trvala neskutečných 10 minut a 53 sekund. Steve navíc využíval kaskadéry co nejméně, zpoza volantu ho údajně nemohli dostat. Poznáte to tak, že když řidič není za zpětným zrcátkem vidět, v autě sedí dublér, když je odklopené, řídí Steve.

Nová limitovaná edice Mustang Bullitt se inspiruje autem z filmu. Jde samozřejmě o aktuální nový Mustang, ale co je zajímavé, na autě nenajdete žádná loga Fordu, není ani na masce chladiče a ani na zádi, logo vystřídal terč s nápisem Bullitt.

Ten se objevuje i v kabině, třeba na volantu. Před spolujezdcem je pak speciální plaketka s pořadovým číslem. Veškeré informace o cenách a technických údajích modelu Ford Mustang najdete tady.

Mustang Bullitt má nádherný zelený lak Dark Highland Green, který mu rozhodně sekne, a navíc odkazuje na původní auto. Kdo by si ale přál jinou barvu, ještě může mít bez příplatku auto černé, které zase připomíná druhý vůz z legendární superdlouhé filmové honičky, Dodge Charger.

Bullitt dostal i speciální 19palcová leštěná kola s rudými brzdovými třmeny a třeba bílou kouli jako hlavici řadicí páky, stejnou jako mělo McQueenovo auto.

Pětilitrový atmosférický osmiválec pod kapotou je dokonce silnější než běžný Mustang GT, má výkon 460 k, tedy o 10 koní vyšší. Přitom navýšení nemá na svědomí jen elektronika, je tu větší vzduchový filtr a upravené sání a také vylepšené výfukové potrubí.

Takových motorů, navíc pořád za dostupnou cenu, je na trhu jako šafránu. Startuje na částce 1 419 900, to je sice o 85 tisíc víc než běžné GT, má ale výborné audio Bang&Olufsen, navigaci, adaptivní tempomat i třeba odvětrávané kožené sedačky.

Mustang Bullitt není typické auto na okresky, i proto, že váží 1,8 tuny a je dokonce širší než sedmičkový bavorák. Umí jet rychle a hlavně se u toho umí nádherně předvádět. Těžko se dá poznat, že má vyšší výkon, ale rychlejší reakce na plyn a především boží zvuk jsou věci, kterých si všimnete.

Bullitt dostal také vylepšený systém s elektronicky řízenými klapkami ve výfuku. Se zvukem motoru si proto lze dost hrát. Můžete si například nastavit takzvaný tichý start. To když majitel nechce sousedy provokovat starty v brzkých ranních hodinách. Naopak je ale může pořádně otevřít ve chvíli, kdy se to hodí. A zvuk "véosmičky" je něco, co nemá konkurenci.

Mustang Bullitt je auto ze staré školy. Pořádný kus železa, který sází na léta prověřenou techniku. Potentní atmosférický osmiválec, manuál a pohon zadních kol. Působí možná trochu neurvale, možná dost americky, ale je to ohromná zábava. Dá se popsat jako pravý opak automobilové průměrnosti, ovšem v americkém balení. Steveovi alias Frankovi by se dost líbil.

Za možnost natáčet na polygonu děkujeme Autodromu Most.