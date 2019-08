Když chcete auto s charakterem: Test ostrého Fordu Focus ST s motorem z Mustangu

Rok po startu prodeje nové generace Fordu Focus přichází na trh ostrá varianta ST. A v mnoha ohledech se změnila, a to jak technikou, tak i v charakteru. Pro fanoušky ostrých Fordů jsou novinky více než pozitivní.

"Ostré hatchbacky od Fordu mají dlouhou historii. Ta sahá až k Fordu Cortina Lotus z roku 1963 nebo k Escortu Mexico z roku 1970 či o deset let mladšímu XR3i," připomíná Leo Roeks, šéf evropské divize Ford Performance specializující se na vývoj výkonných Fordů.

První ostrý Focus ST 170 pochází z roku 2002, o tři roky později se představila druhá generace vystřídaná v roce 2011 třetí. V pořadí čtvrtý Focus ST dostal benzinový čtyřválec o objemu 2,3 litru, důvěrné známý těm, kteří měli možnost motor vyzkoušet v útrobách Fordu Mustang či ve Focusu RS.

Mezigenerační nárůst výkonu ze 184 kW na 206 kW (250 vs 280 koní) a 350 Nm na 420 kW za současné úspory hmotnosti téměř 90 kg je rovněž potěšující zpráva. Nyní Focus ST zrychlí z nuly na 100 km/h za 5,7 sekundy, tedy o osm desetin rychleji. Aktuálně jde o nejvýkonnější variantu v modelové řadě Focusu.

V nabídce je i dieselová verze pro ty, kteří chtějí jezdit svižně, ale cestují hodně a daleko. Naftový motor 2.0 EcoBlue vygeneruje 190 koní a 400 Nm. Kdo potřebuje víc prostoru, k dispozici je nadále kombík, a to pro oba motory, na podzim bude možné si benzinový motor objednat i se sedmistupňovým automatem.

Jak Focus ST jezdí, jsme vyrazili vyzkoušet na silnice v okolí Nice. Recept na vizuální proměnu je tak všeobecně známý, že ho ani netřeba připomínat. Ke standardnímu Focusu přidejte ostře řezané nárazníky s většími nasávacími otvory, výraznou koncovku výfuku a hezká 18", případně 19" kola. Celkově působí atraktivněji.

Nová generace Focus si rozhodně zaslouží pochvalu za vynikající pozici za volantem. V případě Focusu ST dojem intenzivnějšího spojení s autem ještě posilují perfektně tvarovaná sedadla Recaro. Interiér je kvalitně postavený a pár detaily se od běžné verze liší - třeba kovovou hlavicí řadicí páky nebo chromovanými kryty pedálů.

První kilometry při klidnější jízdě v posádce zanechávají dojem, že i přiostřený Focus zvládne delší cesty v klidu a zajistí úroveň komfortu, které se máloco v této kategorii vyrovná. V kabině je i příjemně ticho. Což potěší, ale od ST čekáte něco víc. A to také dostanete.

Cesta vedla v okolí francouzského národního parku Prealpes d´Azur a také zčásti po slavné Route Napoléon. K našemu štěstí byly silnice i nezvykle prázdné a pár dovolenkářů šlo brzy předjet. V tu chvíli pro Focus ST platí otřepané klišé, že z dr. Jekylla se umí v mžiku oka proměnit v pana Hyda.

Kdo někdy jezdil výkonnými předokolkami, tuší, s čím se vývojáři nejvíce potýkají - jak přenést obrovskou porci výkonů na přední kola, aniž by se to projevilo na řízení, kdy volant nepříjemně tahá a s řidičem se věčně pere.

První dojem, který za volantem nového ST napadne, je obdiv k tomu, jak statečně této vlastnosti odolává. Nezmizela zcela, ale charakter auta se zásadně proměnil.

Výrazně tomu pomohl elektronicky řízený samosvorný diferenciál e-LSD. Podvozek auta dává jasně najevo, že vydrží opravdu hodně, mnohem více než dříve. Umí se vypořádat i s nepříjemnými nerovnostmi, udržuje slušnou úroveň komfortu, a přitom předvádí výjimečnou dravost, pokud o ni řidič požádá.

Na pravé straně volantu lze tlačítkem volit mezi jednotlivými jízdními režimy. Nám se nejvíce osvědčil Sport a také Race. ST má strmější (a velmi příjemně přesné) řízení a žádostivější chuť do otáček. "Převod řízení je u ST oproti běžným focusům o 15 % ostřejší," vysvětluje Leo Roeks, šéf evropské divize Ford Performance. Tlumiče jsou oproti standardnímu modelu tužší a podvozek se snížil o 10 mm.

Focus ST pozvedl sportovní charakter u ostrých hatchbacků na novou úroveň, motor nádherně zabírá už od nejnižších otáček, když se řidič nezdráhá polechtat plynový pedál, a výkony lineárně gradují napříč celým otáčkovým spektrem. Dokonalému sladění navíc pomáhá i perfektní šestistupňový manuál s tak akorát dlouhými převody. S paketem Performance zvládá sám využívá i meziplyny při podřazování a má Launch Control.

Ford Focus ST 2.3 EcoBoost Motor: řad. 4válec, 2261 cm3, turbo

Výkon: 206 kW (280 koní) v 5500 ot./min.

Točivý moment: 420 Nm při 3000-4000 ot./min.

Zrychlení 0-100 km/h: 5,7 s

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Převodovka: 6st. manuální

Hmotnost: 1508 kg

Spotřeba: 7,9 l/100 km

Cena od: 779 900 Kč

Focus ST se tak hbitými přískoky pohybuje mezi horskými zatáčkami vysekanými do úpatí Alp s takovou elegancí, jaké je jen málokterý ostrý hatchback schopen dosáhnout. Navíc i fantasticky brzdí, a co nás i mile překvapilo - po ostré jízdě v kopcích se spotřeba stále držela okolo rozumných 12-13 litrů.

V Česku o horské zboží nepůjde, základní cena začíná na 779 900 Kč a lépe vybavené ST Plus je o 80 tisíc dražší, schopností proměnit i běžnou cestu v něco víc začíná být u moderních aut čím dál vzácnější. Je to auto pro ty, kteří milují řízení, a tato vlastnost je pro ně natolik zásadní, že za ni neváhají platit zlatem. Fakt, že předchozí generace ST patřila mezi nejlepší hot hatche na trhu, platí i pro tu novou. Jen ve všem, co šlo, je zase o kus lepší.