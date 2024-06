Českem frčí automobilová krása. Odstartoval legendární závod a o hvězdy není nouze

Ve čtvrtek ráno odstartoval třídenní legendární automobilový závod 1000 mil československých. První se jel už v roce 1933. Na 120 historických vozů nedozírné hodnoty vyrazilo z pražské Opletalovy ulice, kde sídlí Autoklub, směr Bratislava. Vrátí se v sobotu večer před budovu Národního technického muzea.

Kolem unikátní Jawy se neustále tvořil hlouček. Zvědaví majitelé ostatních veteránů, přátelé i fanoušci slavného dálkového závodu 1000 mil československých ji chtěli vidět naživo.

Závodní speciál s originální aerodynamickou karoserií zdobí nepřehlédnutelná ploutev. Jawa 750, jejíž slavnostní odhalení po čtyřleté náročné renovaci proběhlo teprve před týdnem v budově NTM, startovala v závodu 1000 mil československých přesně před 90 lety, v roce 1933 ji pilotoval Antonín Vitvar.

Rudý roadster Jaroslava Větvičky ve středu odpoledne při přejímce vozů před samotným čtvrtečním ranním startem zkrátka působil jako magnet. Jen opravdu velmi málo vozů, které jezdí obnovenou soutěž, je skutečně původních.

Před Opletalkou bylo zase co obdivovat. Technické muzeum letos postavilo na start rovnou tři vozy, Jawu Minor Roadster z roku 1939 letos vůbec poprvé pilotuje výhradně dámská posádka, a to dvě světlovlasé dámy, které jsou zaměstnankyněmi muzea.

Zajímavý příběh má za sebou také oranžové Aero 662 z roku 1934, které se na start postavilo letos vůbec poprvé. "Vůz vlastnil známý sběratel Jaromír Nezval, milovník aut a bonviván. Po jeho smrti ale vůz někdo odcizil a dlouho se po něm pátralo. Nakonec ho kdosi objevil na severočeské zahradě, majetek propadl státu a pak se dostalo k nám," popisuje Arnošt Nezmeškal, ředitel Muzea dopravy v NTM a kurátor sbírek, nadšenec do motocyklů a tradiční účastník soutěže.

Sympaticky omšele působil také šedomodrý Renault Celtaquatre z roku 1936, který podle popisu patřil řediteli pařížské věznice. Ostatně právě auta s patinou mají na startu 1000 mil československých nezaměnitelné kouzlo. Přitažlivá tak byla i bílá Tatra 97 manželů Pokorných či Ford V8 z roku 1937 s původní karoserií.

Nad různými Aerovkami, MG a Pragovkami ale vynikal už z dálky velmi monumentální Walter 6 B OHV rodiny Volfů. Ti organizátorům při sestavování startovní listiny nahlašovali, že budou letos závodit s modelem P3 Supersport. Nicméně zřejmě technické problémy nakonec rozhodly, že majitelé renovační dílny, kteří se specializují zejména prvorepublikové koráby a vlastní několik Waltrovek, dorazili v tomto úchvatném šestiválcovém parníku.

Opodál stála Praga Mignon ve vojenském zbarvení rodiny Procházků. Vůz byl vyroben v roce 1916 a rovněž se k němu pojí zábavná historka.

Prvním majitelem mělo být Ministerstvo války Rakouska-Uherska. "Poté ho vlastnili nějací pekaři. Báli se, že za druhé světové války jim to Němci zabaví a zazdili ho do stodoly. Tam to stálo asi do roku 2000," popisuje Nezmeškal. Procházkovic rodina, která se specializuje výhradně na pragovky, jej pak kompletně zrenovovala a na "mílích" si odbývá premiéru.

Mezi mnoha vozy zvučných jmen, jako jsou různé Alvisy, Tatry, Lagondy, Bentleye, Bugatti a další vzácné značky, zaujal také Vauxhall 23/60 z roku 1923. Závodní posádku tvoří dva Holanďané Juri Castricum a Sven Baas. "Na 1000 mil jsme vyrazili letos poprvé, jinak se ale účastníme mnoha evropských soutěží veteránů. Doporučili nám to naši známí ze Slovenska," říká Juri.

Vlastní firmu, která se specializuje na renovace a prodej historických aut. "Máme mnoho zákazníků právě ze Slovenska či Česka. Vauxhall jsem si koupil v roce 2017 pro sebe, přece jen, dovedli byste si nás představit v něčem, jako je malé MG?," směje se a poukazuje na to, že oba měří dva metry.

Jsou tu ale také známé tváře, které na závod 1000 mil jezdí pravidelně. Tradičními účastníky jízdy jsou třeba Profeldovi s bugatkou, nechybí tu výjimečná aerovka manželů Vališových v barvě lila se zakázkovou karoserií od Oldřicha Uhlíka. A samozřejmě závodí dnes už 102letá Praga Alfa, která první soutěž dokonce vyhrála.

První automobilový závod 1000 mil československých se jel v roce 1933. Uskutečnil se ještě v roce 1934 a 1935. Tehdy se závod z Prahy do Bratislavy jezdil bez přerušení dvakrát, odtud také pochází název - závodníci museli ujet 1600 kilometrů. K obnovení soutěže, která se od té doby koná pravidelně, došlo v roce 2015.

Závod 1000 mil československých ve čtvrtek míří směr Bratislava, trasa se snaží kopírovat tu původní z 30. let. Účelem není jet co nejrychleji, ale na přesnost. V pátek veterány pojedou okružní jízdu s cílem v Bratislavě, finální cíl připomínkové jízdy 1000 mil československých je v sobotu před NTM.