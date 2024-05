Nejvzácnější auta se sjela k italskému jezeru. Včetně vysněných supersportů z plakátů

Concorzo d'Eleganza Villa d'Este je nejstarší přehlídkou vzácných vozů na světě, vždyť se koná už od roku 1929. A jednoznačně je jednou z nejprestižnějších. Letos se vedle unikátních historických vozů dostavila také auta, která měli fanoušci rychlých kol před třiceti lety na plakátech svých pokojíčků. Třeba Lamborghini Countach, Miura i Diablo, ale také McLaren F1.

Princezna Dalal bint Saud Al Saud, dcera krále Sauda z Saúdské Arábie, měla odvážný vkus. A protože fialová barva patřila mezi její nejoblíbenější, její nastávající, princ Al Walleed bin Talal Al Saud, jí v roce 1976 k dvacátým narozeninám věnoval Lamborghini Countach LP400 ve fialkovo-bílém laku se sněhově bílým koženým interiérem. On sám jezdil krvavým Countachem s bílým pruhem.

Údajně vznikly jen dva tovární fialové Countache. Tento kousek je navíc ze série zvané Periscopio, kterých se vyrobilo jen 157 kusů. Z klínovitého Lamborghini je totiž mizerně vidět ven, a tak auta dostala navíc ke zpětnému zrcátku jakýsi periskop, který měl při couvání pomoci.

Po sedmi letech se auto odprodalo do USA a nový majitel zřejmě takovou odvahu a lásku k barvám neměl, a tak ho přestříkal načerno. Před pěti lety se ale nechalo kompletně zrenovovat a navrátit do naprosto původního stavu. Vůz vlastní Christine Schamsová, která se z Německa přestěhovala do Londýna za svým mužem.

A její fialový Countach byl jednou z hvězd letošní přehlídky veteránů Concorzo d'Eleganza Villa d´Este, která je nejstarší akcí tohoto druhu na světě a rozhodně také jednou z nejprestižnějších.

K jezeru Como se v květnu vždy sjedou ta nejkrásnější a nejvzácnější auta světa. Porota je pečlivě vybírá dlouhé měsíce, kontroluje jejich původnost či preciznost renovace a roli hraje každý detail. Až na naprosté výjimky se žádné auto v zahradách renesanční vily, která dnes slouží jako luxusní hotel, neukáže vícekrát.

Countach byl jedním z exponátů třídy, kterou porota vtipně nazvala Need for Speed: Auta video generace. Doplnil tak skupinu dalších Lamborghini, model Countach 25 Anniversary i Diablo GT, shodou okolností nejmladší představené auto přehlídky, vždyť je mu teprve 25 let.

Porota chtěla dát tentokrát prostor sice poměrně mladým, ale mezi sběrateli žádaným supersportům. A ukázalo se, že se trefila do vkusu publika, protože cenu veřejnosti Coppa d'Oro neboli Zlatý pohár vyhrál teprve 29letý McLaren F1 ze stejné kategorie. Jeho zajímavý příběh si přečtěte v Hospodářských novinách.

I když z pohledu vzácnosti možná není tak ceněný jako jiné staromilské automobily, které se na Concorzo d'Eleganza ukazují. Vždyť mnoho z daleko starších aut vzniklo v jediném kusu, nebo už se jich víc nedochovalo, zatímco McLarenů F1 se vyrobilo 106, z toho 28 závodních. A přesto má ohromné kouzlo.

Díky maximální rychlosti 384 km/h zůstává McLaren F1 dodnes nejrychlejším sériovým vozem s atmosférickým motorem v historii. A lidé milují, že má tři sedačky a řidič sedí uprostřed.

Letos se samostatnou třídou připomnělo i 120 let "nejluxusnější automobilky světa". Nejstarším vozem Rolls-Royce byl přesně stoletý Silver Ghost s karoserií typu torpedo od karosárny Van den Plas. Mimochodem vyrobeným v Americe, kde si automobilka ve 20. letech postavila továrnu, aby se vyhnula vysokým exportním clům.

Ač by si to sice zasloužilo všech 52 aut, která se tu letos ukázala, nejde se věnovat všem. Na ta nejzajímavější se podívejte do galerie. Připomnělo se ale i výročí italské značky Maserati, a to šesticí opravdu zajímavých vozů, které se jen tak nevidí - i proto, že každé z nich se představilo v zakázkové karoserii věhlasných jmen: Zagato, Frua, Vignale či karosárny Ghia.

Historicky nejcennější jsou vozy v naprosto původním stavu, které se sice na sluníčku neblýskají novým lakem, ale právě o to víc by jejich vyšisované plechy mohly vyprávět příběhy. Třeba Bugatti Type 35C z roku 1928, jehož osmiválec burácel na celé jezero, blankytný Abarth Simca 1300 GT, Fiat Dino Aerodynamica či auto, o němž jste pravděpodobně nikdy neslyšeli - Serenissima Agena.

A především přenádherná Alfa Romeo 8C 2300, která ve 30. letech patřila mezi nejúspěšnější závoďáky, vyhrála několikrát Le Mans i Mille Miglia. Tento konkrétní velmi vzácný typ s otevřenou karoserií Figoni věnoval Henrimu d'Autichampovi jeho otec k 21. narozeninám a on ho opečovával neuvěřitelných 77 let. Právě modrou přitažlivou Alfu ocenila odborná porota titulem Best of Show.

Okolí vesničky Cernobbio, kde se Concorzo d'Eleganza každoročně koná, žije celý květnový víkend auty, do areálu luxusního hotelu se dostanou jen ti nejvyvolenější, majitelé aut a samozřejmě novináři. Lidé ale posedávají na obrubnících a mávají na všechny, kteří vytáhnou své veterány nebo sportovní auta.

V neděli se pak otevřou prostory nedaleké Villa Erba veřejnosti a v zahradě je zábava pro celou rodinu. Všechna nejkrásnější auta představená na Concorzo d'Eleganza Villa d´Este přejela sem, a tak si diváci užívají podobně velkolepou přehlídku. Okolo McLarenu byl celý den dav nadšenců.

Výstavou se také prolínala připomínka dílo jednoho z nevýznamnějších automobilových designérů 20. století Marcella Gandiniho. Ten letos v březnu zemřel v nedožitých 86 letech.

Ostatně vzpomínalo se na něj i v sobotu, vždyť vystavované Lamborghini Countach je jeho dílem. Historie Lamborghini je už navždy spojená právě s Gandinim, který vymyslel klínovité sporťáky.

A tak tu vedle sebe stálo jak Diablo GT, tak Miura, ale i další vozy, jen nesly jeho neopakovatelný podpis. Citroën Camarque i BX, Lancia Stratos, Alfa Romeo Montreal i Maserati Shamal. A dokonce Bugatti EB110.

Automobilka BMW, která akci přes čtvrtstoletí sponzoruje, využívá Concorzo d´Eeleganza Villa d´Este také k představování svých nových designérských počinů. A tak se tu představil roadster Skytop a motocykl R20. S největší pravděpodobností by z obou konceptů mohly vzniknout sériové modely, i když ve velmi limitované edici.