Po devadesáti letech opět na startu. Unikátní Jawa pojede 1000 mil československých

Závodní speciál Jawa 750 se na startu prestižního prvorepublikového závodu objevil v roce 1934. A příští čtvrtek pojede znovu, díky obětavé rekonstrukci nového majitele.

Až dosud platilo, že jediná dochovaná Jawa z krátké éry závodu 1000 mil československých je ta s aerodynamickou karoserií od Paula Jaraye ze sbírky Národního technického muzea v Praze.

Teď se ale objevil další exemplář Jawy 750, tentokrát s karoserií roadster, jehož podoba vycházela ze sériové Jawy 700. Jde o vůz, za jehož volant se v roce 1934 posadil legendární motocyklový závodník Antonín Vitvar. Slavnostní odhalení zrenovovaného vozu proběhlo tento týden v prostorách NTM.

"Byla to taková zvláštní náhoda," říká současný majitel červené jawy Jaroslav Větvička, když vzpomíná, jak ke vzácnému vozu přišel. "Zeptal jsem se Standy Kargera, jestli nemá něco na závod 1000 mil. A Standa se tak zvláštně usmál: Něco doma máme."

Závodní speciál Jawa byl v držení rodiny Stanislava Kargera od 70. let. A jak Jaroslav Větvička přiznává, auto poznamenané různými přestavbami nemělo s jeho původní podobou mnoho společného. "Z originálu zbyla vlastně jen přední část a podvozek, vše ostatní bylo nutné postavit znovu." A nebyl to zrovna jednoduchý úkol, k vozu se nedochovala žádná dokumentace.

S pomocí projekce do původních fotografií nakonec vznikl model v měřítku 1:5. "Postupně, když jsme šli do výroby žeber, tak se ukázalo, že jsme se trošku spletli a práci jsme museli zahodit a začít znovu," vzpomíná na krušné začátky Jaroslav Větvička.

K tomu museli restaurátoři vyřešit dilema, z jakého materiálu vyrobit karoserii. "Věděli jsme, že původní auto bylo pokryto plátnem, nakytováno a nalakováno. Po dohodě s kurátorem automobilové sbírky Národního technického muzea Petrem Kožíškem jsme místo plátna použili hliníkový plech," dodává majitel.

Závod 1000 mil československých pořádal československý autoklub v roce 1934 a pak ještě následující dva roky. Účastnily se ho tenkrát všechny domácí automobilové značky.

Na prvním ročníku však ještě chyběla Jawa, v té době ještě vyráběla pouze motocykly. "S jídlem roste chuť, a tak se František Janeček rozhodl, že bude vyrábět i auta. Obdobně jako u motocyklů, kde nakoupil licenci od firmy Wanderer, i auto mělo být licenční - DKW s dvoudobým dvouválcovým motorem s objemem 700 kubíků," přibližuje historii Petr Kožíšek.

V ročníku 1934 plánoval Janeček nasazení celkem osmi vozů, z nichž čtyři by startovaly v kategorii do 750 cm3 a čtyři ve třídě do dvou litrů. Podle Kožíška se jednalo o dva typy vozů, z nichž ten silnější nakonec vůbec nevznikl.

"Pro větší dvoulitrové auto zamýšlel Janeček postavit výrazně aerodynamickou karoserii, na jejíž stavbu povolal jednoho z nejlepších karosářů té doby, Paula Jaraye. Zatímco dělníci opravovali jeho cestou nabouraný mercedes, on v kanceláři Jawy nakreslil karoserii", vzpomíná Kožíšek.

Ačkoliv se příprava na závod zdála důkladná, nakonec všechno dopadlo jinak. Tři dny před závodem se v tisku objevila zpráva, že továrna Jawa kvůli obrovskému množství objednávek ze zahraničí nemá na dokončení vozů dostatek času. A tak nakonec do závodu nasadila jen vozy dva, navíc je poskytla soukromým, nikoliv továrním jezdcům.

V aerodynamickém voze s karoserií "Jaray" tehdy startovala posádka Kaiser a Kronberger, ovšem místo podvozku s dvoulitrovým motorem posadila Jawa karoserii na malý podvozek dvouválcové sedmsetpadesátky.

"Problém byl v tom, že na šasi malého vozu byla karoserie těžká. Posádka tak měla během závodu poměrně značné problémy, mimo jiné při propérování kola dřela o podběhy," podotýká Petr Kožíšek. Přes všechny nečekané obtíže však Jawa nakonec vybojovala fantastickou stříbrnou příčku.

Druhým vozem na startu 1000 mil byl právě letos zrestaurovaný červený roadster Jawa 750. Vůz však měl problémy se zapalováním a skončil už po první etapě, jen co dorazil do Bratislavy.

"Když mě Standa Karger ukázal tenhle projekt, a když jsem si spojil všechno dohromady, tedy samotný závod 1000 mil československých, auto české značky a Antonína Vitvara, jehož jméno v době mého dětství něco znamenalo, prostě jsem se zamiloval," vysvětluje Jaroslav Větvička, proč při renovaci vozu nelitoval času ani peněz.

Jedinečnou červenou Jawu si ostatně může prohlédnout každý, kdo příští týden navštíví pražskou Opletalovu ulici: Přejímka vozů k závodu 1000 mil československých proběhne ve středu odpoledne, na cestu pak auta vyrazí ve čtvrtek 13. června v brzkých ranních hodinách.