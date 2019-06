Češi mění pohled na auta, uvádí studie. Přestávají je vnímat jako důkaz své prestiže

Auto jako doplněk image nebo demonstrování finančního zabezpečení podle studie KPMG ztrácí na významu. Lidé, kteří se průzkumu zúčastnili, údajně začínají vnímat automobil čistě jako dopravní prostředek, a proto do budoucna uvažují o sdílení.

Za pět let bude sdílení aut v Česku využívat kolem 2,5 procenta tuzemské populace. Budou přitom jezdit buď auty jiných soukromých uživatelů a nebo využívat nabídku carsharingových firem s vlastním vozovým parkem. Vyplývá to ze studie analytické firmy KPMG. V celé Evropě by mělo být v roce 2025 kolem 2,5 milionu sdílených aut, aktuálně jich je 370 000.

Sdílení aut podle studie nahrává to, že lidé již tolik nepotřebují disponovat svým vlastním autem. "Doby, kdy bylo auto důkazem nějakého společenského postavení a prestiže, jsou pryč. Lidé se chovají čím dál ekonomičtěji a mobilitu začínají vnímat jako službu, kterou si platí tehdy, když ji potřebují," uvedl Jan Charouz z firmy HoppyGo, která zprostředkovává sdílení soukromých aut mezi lidmi. Službu provozuje Škoda Auto a její digitální laboratoř DigiLab.

Mladoboleslavská automobilka spolu s DigiLabem zprovoznila také platformu Uniqway, která je k dispozici studentům a učitelům ČVUT, Vysoké školy ekonomické a České zemědělské univerzity. V rámci ní jsou k dispozici ke sdílen vozy Škoda za levnější sazbu.

V České republice pociťuje emoční pouto k automobilu dle KPMG zhruba stejné procento lidí, jako je tomu v Rakousku, Německu a Francii. Zhruba 40 procent Čechů k automobilu žádnou citovou vazbu necítí a 60 procent lidí by bylo ochotných své auto za peníze sdílet s ostatními.

Mnozí si totiž již uvědomují, že 95 procent času stojí automobil bez užitku na ulici. Například v Praze je 1,1 milionu registrovaných aut. Zároveň ale ve městě žije jen 700 000 lidí s řidičským průkazem.

V Česku působí několik velkých carsharingových firem a další přibývají. Nedávno oznámila vstup na trh společnost Anytime s flotilou 100 hybridních modelů značky Toyota. Startup re.volt se specializuje na elektromobily. Nabízí v Praze k zapůjčení 20 vozů Jiayuan a 24 elektromotorek. Do začátku července chce mít celkem 50 elektrických skútrů. Desítky aut provozuje i Car4Way, Autonapůl nebo Ajo.cz.

Dle studie KPMG jsou hlavními důvody pro pořízení vlastního automobilu požitek z jízdy ve vlastním voze, potřeba mít svůj soukromý prostor, radost z konkrétního designu vlastního automobilu a poté potřeba demonstrovat své společenské postavení. Ukazuje se ale, že důležitost těchto argumentů pro vlastní vůz je čím dál nižší.