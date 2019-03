Hyundai a Kia investují do alternativní taxislužby. Chtějí s ní konkurovat Uberu

Největší jihokorejská automobilka Hyundai Motor a její sesterská společnost Kia Motors investují 300 milionů dolarů (6,8 miliardy Kč) do indického provozovatele alternativní taxislužby Ola. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Podle listu Financial Times investice firmě Ola pomůže v konkurenčním boji s americkým rivalem Uber. Společnost Ola byla založena v roce 2010. Uber s ní na indickém trhu soupeří od roku 2013 a oběma podnikům tento konkurenční boj přináší značné ztráty.

Ola působí ve více než stovce indických měst. Mezi její investory patří například japonský technologický konglomerát SoftBank Group a čínský internetový gigant Tencent Holdings, napsala agentura Reuters.

Automobilky Hyundai a Kia již loni investovaly 275 milionů dolarů do singapurské alternativní taxislužby Grab.

Podobné formy spolupráce se nyní objevují čím dál častěji, před nedávnem automobilky Daimler a BMW rovněž oznámily, že budou spolupracovat na nových technologiích mobility.

Do sdílených služeb, parkování, nabíjecích stanic pro elektromobily a multimodální přepravy investují dohromady jednu miliardu eur (25,6 miliardy Kč).

Spolupráce, kterou už schválily regulační úřady, zahrnuje vytvoření pěti společných podniků: Reach Now pro multimodální služby, Charge Now pro nabíjecí systémy, Free Now pro sdílenou taxislužbu, Park Now pro parkování a Share Now pro sdílení osobních aut. Po celém světě by tak mělo vzniknout až 1000 pracovních míst.

Vedle krátkodobých pronájmů automobilů prostřednictvím aplikací v chytrých telefonech, chtějí rovněž konkurovat firmám jako je Uber či Lyft ve sféře sdílené taxislužby.

Společnosti, které mají v oblasti mobility nyní na 60 milionů zákazníků, chtějí v budoucnu vytvořit jediné portfolio služeb, integrovat všechny zmíněné systémy a vybudovat flotilu samořízených elektromobilů, která bude propojena s ostatními druhy dopravy.