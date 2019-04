V Praze bude do konce roku dalších 400 sdílených aut. Nasadí je Italové

před 1 hodinou

Italská firma Anytime začala nabízet sdílení aut v Praze. Pražané mohou využívat 100 hybridních vozů Toyota Yaris s automatickou převodovkou a parkovací kamerou. Počet nabízených vozů by měl vzrůst do konce roku na 500. Uvedli to zástupci firmy na dnešní tiskové konferenci.

Anytime Carsharing na začátku dubna spustila aplikaci, kde se mohli čeští zájemci o službu zaregistrovat a nyní ji začít využívat. Počet registrací dosud přesáhl 5000. Toyota chce dostat Čechy z dieselů do hybridů. Otestovali jsme novou Corollu prohlédnout galerii "Registrace pro nové klienty jsme spustili na začátku dubna spolu s akcí 40 minut jízdy zdarma. Velice brzy nám český trh ukázal svůj nevyužitý potenciál. Prvních 100 uživatelů se registrovalo během několika hodin," řekl ředitel Anytime carsharing ČR Milan Beutl. Podle něj má pražský trh potenciál ve stovkách tisíc uživatelů. Výhledově se chce rozšířit do dalších měst, například Brna. Do konce roku chce mít firma v Praze 500 aut. Zatím nerozhodla, zda půjde o stejný typ a značku, chce zohlednit zkušenosti z reálného provozu. Nejjednodušší by ale podle Beutla bylo používání jednoho modelu vozu. Ceny začínají od 1,99 Kč za minutu použití vozidla, kilometry jsou zahrnuté v ceně stejně jako benzin, mytí, dálniční známka i pojištění vozu. Součástí je bezplatné parkování v modrých a fialových zónách v Praze. Platba se uskuteční automaticky po ukončení pronájmu z připojené platební karty. Kromě ceny za minutu uživatel nic dalšího neplatí. Zájemce o využití služby stáhne bezplatnou aplikaci z Apple Store nebo Google Play a on-line se zaregistruje. Vyfotí průkaz totožnosti, řidičský průkaz a pořídí selfie. Pak pomocí aplikace vyhledá nejbližší vozidlo. Klíče ani vstupní kartu nepotřebuje, vozidla se odemykají a zamykají přímo z mobilní aplikace. Cesty pak může podnikat po celé ČR a auto nakonec nechá kdekoli po Praze. Škoda se spojila s obchody Alza a Rohlik.cz, testuje doručování zásilek do kufru auta číst článek Anytime je jedním z největších poskytovatelů sdílení vozidel na světě a prvním nadnárodním hráčem, který přichází do Česka. V České republice plánuje v příštích letech investovat až 30 milionů eur (772 milionů Kč). V České republice podnikají ve sdílení aut s vlastním vozovým parkem například firmy Car4Way, Autonapůl a Ajo.cz. Celkově je v Česku přes 700 sdílených aut. Funguje ještě sdílení aut mezi studenty Uniqway nebo projekt HoppyGo, který umožňuje sdílení soukromých aut. Podle nedávného průzkumu EY 69 procent českých motoristů preferuje carsharing před klasickou autopůjčovnou. V Praze jezdí okolo 1,1 milionu aut, která denně najedou 23 milionů km. Ke konci roku 2017 připadal v Praze jeden automobil na 1,5 obyvatele. Obsazenost osobních aut při jízdách po městě se dlouhodobě pohybuje kolem 1,3 člověka na vůz. Došla vám šťáva v elektromobilu? V Berlíně vám nabíječku dovezou na kole číst článek Hybridní vozy ve městech dokážou podle statistik automobilky Toyota jezdit 80 až 90 procent doby provozu na elektřinu. Vedle ekologičnosti a nízké spotřeby patří mezi další benefity hybridů nízké náklady na servis. Společnost Anytime začala poskytovat služby v pronájmu aut v roce 2012. Nyní provozuje flotilu více než 8000 aut v různých segmentech. Působí ve 14 městech ve čtyřech zemích. Firmu vlastní skupina Mikro Kapital Group, kterou v roce 2008 založil podnikatel Vincenzo Trani.