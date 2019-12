Prodeje rostou, ceny ale nepadají. Proč jsou elektrická auta dražší než v minulosti?

Slovníček pojmů

Společnost JATO Dynamics vydala poměrně rozsáhlou analýzu toho, jak se v poslední době vyvinul trh s elektrifikovanými vozy. Hned na začátku je ale dobré si identifikovat, co to elektrifikovaný vůz vlastně je, protože těch druhů je hned několik.

HEV je zkratka, která se užívá pro hybridní auta. Ta lze rozdělit ještě na dvě hlavní podskupiny. Mild-hybridy jsou například vozy v současnosti s hojně využívanou 48V elektrickou palubní sítí. Takové auto nemůže jezdit čistě na elektřinu, energie je většinou využívána jen k akceleraci a získávána rekuperací při brzdění. Aktivní hybrid je naproti tomu vůz, který má spalovací i elektrický motor, jako hlavní zdroj pohonu ale využívá spalovací jednotku. Elektromotor pomáhá například při předjíždění, kdy dovolí využít maximální výkonový potenciál ústrojí, či rozjezdech. Některé modely umí i jako hybridní ujet určitou krátkou vzdálenost, především po městě při nízké rychlosti, čistě na elektřinu.

PHEV je zkratka plug-in hybridních vozidel. U nich se také objevuje kombinace spalovacího a elektrického motoru, na elektřinu ale dokáže vůz ujet i několik desítek kilometrů. Má větší baterii, kterou lze dobíjet i z elektrické sítě jako elektromobil, a díky využití elektřiny i nízkou papírovou spotřebu. Ve vyšších rychlostech ale v praxi ústrojí preferuje spalovací motor.

BEV je zkratka pro čistý bateriový elektromobil. Setkat se je možné ještě s dodatečným spojením "Range Extender", které znamená, že si elektromobil vozí prodlužovač dojezdu. Jde například o malý spalovací motor, který vyrábí elektrickou energii, aniž by ale sám fyzicky poháněl auto. Dodává pouze kapacitu akumulátorům.

FCEV jsou automobily poslední a nejméně rozšířené kategorie. Jde o vodíková vozidla, jejichž rozšíření je ale ještě více než u elektromobilů limitováno omezenou infrastrukturou. Vzhledem k tomu, že vodík, který následně pohání elektromotor, se do nádrží doplňuje rychleji než elektřina do baterií, je jeho používání pro řidiče teoreticky komfortnější. Síť plnicích stanic je však zatím hodně řídká a také automobilek, které by tento typ vozu vyráběly, je nepoměrně méně než u běžných bateriových elektromobilů.