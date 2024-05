Rodiče přišli o 24 tisíc a děti brečely, líčí policistka byznys s falešnými lístky

Mistrovství světa v hokeji je jednou z akcí roku nejen pro sportovní fanoušky, ale také pro policisty. Jen u pražské O2 areny jich během zápasů patrolují tři stovky - jednotky s těžkou výstrojí, antikonfliktní týmy i utajení policisté v civilu. Nejvíce práce má ale tým, který řeší falešné vstupenky. "Ještě nebyl zápas, kdy by alespoň pár fanoušků neodcházelo zklamaných domů," říkají policisté.

Je čtvrtý den největšího sportovního svátku roku, do O2 areny se hrnou davy fandů. Odpoledne hraje Finsko s Norskem, večer pak Češi proti Švýcarům. Jenže stejně jako v ostatní dny se i v pondělní odpoledne fronty netvoří pouze u vstupů, ale také u přepážky, kde se řeší problémy s lístky.

U okýnka nervózně postává Josef, muž staršího věku, který na zápas vyrazil s vnučkou a její kamarádkou. Podle dresů HC Uherské Hradiště je poznat, že sem vážili dlouhou cestu. "Bohužel vám mohu potvrdit, že všechny lístky jsou falešné," oznamuje muži po chvíli žena za přepážkou.

Josef marně hledá slova, je v šoku. Rodina přišla nejen o hokejový zážitek, ale také o několik tisíc. "Kupovali jsme lístky přes bazar, jeli jsme sem tři sta kilometrů. Jsou to hrozní lidi," říká nevěřícně Josef.

Na pomoc mu přichází dvojice policistů. Ta je na tyto situace připravená, podobných případů už řešila bezmála tři stovky. "Ještě nebyl zápas, ze kterého by alespoň pár fanoušků neodcházelo zklamaných," říká jeden z nich a doprovází Josefa k mobilní policejní centrále přímo u O2 areny.

Jen pražští policisté zatím vyčíslují celkovou škodu způsobenou falešnými lístky na 600 tisíc korun. V jednom případě dala žena podvodníkům za vstupenky čtyřicet tisíc.

"Nemůžeme si u vás ověřit, jestli jsou pravé?" ptá se o chvíli později skupina fanoušků, kteří přijeli na večerní zápas české reprezentace. To ale policisté nemohou. Zdali se do haly muži dostanou, zjistí až nejdříve hodinu před zápasem, až se jim na obrazovce turniketu ukáže fajfka, nebo křížek.

"Nejhorší je pohled na děti. To jsou takoví ti kluci srdcaři, co si to vysnili. Chlapeček tady seděl a říkal, že dostal lístky jako dárek k narozeninám. A brečel a brečel. A rodiče vědí, že to pokazili a navíc rodina přišla o 24 tisíc. To pro žádného člověka není legrace," říká mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.

Mezi podvedenými jsou i cizinci, kteří na mistrovství vážili i tisícikilometrovou cestu. "Dvakrát měli falešný lístek fanoušci z Anglie. Byli naštvaní, ale pak šli fandit alespoň někam na pivo," vypráví mluvčí.

V asi osmdesáti procentech případů, které policisté řeší, jsou vstupenky úplně falešné. "Podvodníci v počítači vytvoří krásnou vstupenku s QR kódem, který je často smyšlený. Stává se, že odkazuje na nějakou cukrárnu, obchodní centrum nebo zubaře," vysvětluje Kropáčová. Zbytek stížností pak tvoří lístky, které sice jsou platné, přeprodejce je ale prodal více lidem. A projít může jen jeden.

Z většiny lidé k těmto lístkům přišli přes sociální sítě a přeprodejem na internetu, ačkoli policisté před tímto způsobem nákupu předem varovali.

"Lidi bývají důvěřiví. Věděli, že to nemají kupovat, ale říkali, že prodejce byl přesvědčivý. Například že to byla paní, co říkala, že má nemocnou dceru a ještě u toho brečela. Že je úplně vyřízená, že jim to dá za peníze, za které to koupila, jen ať si to někdo užije. Tuto historku jsem tady slyšela dvakrát," upozorňuje na taktiky podvodníků mluvčí Kropáčová.

Policie už po pachatelích pátrá, víc ale mluvčí sdělit nechce. S vyšetřováním mohou každopádně začít přímo na místě. U O2 areny používají jako centrálu speciální velitelský kamion, jediný svého druhu v Česku. Běžně vyjíždí do akce třeba při velkých pátráních, v prosinci jej policie nasadila například v Klánovicích po vraždě dvou lidí.

Jeho vnitřek je nerozeznatelný od běžné kanceláře. Je tady několik velkých obrazovek, které ukazují přenos z kamer v okolí O2 areny, několik počítačů s přístupem do všech policejních systémů i štosy papírů. Mezi nimi i formuláře, které vyplňují nešťastníci s falešnými lístky.

Těžké zbraně i vlídná slova

O kus dál pochodují policisté, jejichž práce by snad ani kanceláři nemohla být více vzdálená. Černé oblečení, těžká výstroj a v rukou dlouhá zbraň. Tak lidé poznají speciální prvosledovou hlídku. Z jejích příslušníků jde respekt a přesně tak to má být. Už přes osm let v Česku platí první stupeň ohrožení terorismem a právě přítomnost ozbrojených policistů by měla případné útočníky odradit.

Jednotka je ale připravená na všechno. Největší ze zbraní, kterými je ověšený praporčík Rudolf Růžička, je Heckler & Koch MP5 Kurz. "Ta se hodí do vnitřních prostor, když se potřebujete pohybovat v úzkých uličkách," říká Růžička.

Další příslušníci pak mají v rukou třeba model G36. "Ta má dobrý zastavovací účinek. Používá se, kdyby tady někdo chtěl například vjet s automobilem," dodává. Další, méně děsivé vybavení zase policisté mohou použít v případě nepokojů mezi fanoušky.

Je asi 25 stupňů, slunce praží a v těžké výstroji musí být nepohodlně. I na to se ale myslí. "Policista musí být vždy připravený zasáhnout. Nemůžete ho tady nechat stát čtyři hodiny v kuse v plné balistice a v těžké výbavě s dlouhou zbraní. Máme tedy stanovený čas na odpočinek," dodává Růžička.

Tyto problémy nemusí řešit skupina policistů, kteří opodál radí zmateným fanouškům. Na sobě mají jen kraťasy, triko a reflexní vestu. "Naší hlavní zbraní jsou vlídná slova," směje se Matěj Tyc, člen antikonfliktního týmu.

"Je to tady klidnější než třeba na fotbalových utkáních. Ale pár rozvášněných fanoušků už jsme tady měli, i když k žádnému napadání nedošlo. Nejproblémovější jsou ti, co mají přemíru alkoholu," říká, zatímco ho přehlušuje muž ve finském dresu skandující "Suomi! Suomi!", který už za pár minut bude fandit na tribunách svému týmu. Tedy pokud má platný lístek.

A pokud ne, může si jít užít zápas alespoň do blízké fanzóny. Stejně jako Josef ze Slovácka. "Nakonec jsme si to užili i tak. Hlavně mě mrzí, že místo toho naše peníze mohly jít třeba na Ukrajinu," říká po večerním zápase Čechů.

