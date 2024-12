"Prodejní cena bude na úrovni Porsche". Šéf čínské značky kritizuje evropská cla

Dodatečná cla na elektromobily jsou pro čínské automobilky bolehlav, který musí v nejbližší době vyřešit. Vezmou zvýšené náklady na sebe, nebo je přenesou na zákazníka? Takové Nio už dnes míří do luxusnější části trhu, takže jeho ceny nejsou tak nízko, jak by od čínské značky možná leckdo čekal. Brzy by ale mohly vzrůst na úroveň, kam se zatím prakticky žádná čínská značka nevydala.

"S evropskými cly bude prodejní cena prakticky na úrovni Porsche. A v takovém případě se trh stane ještě více omezeným," postěžoval si spoluzakladatel a šéf automobilky Nio William Li. Jeho slova cituje oborový magazín Automotive News Europe. Nio je totiž od začátku listopadu zatíženo cly od Evropské unie ve výši 31 procent, pár týdnů zpátky to bylo deset procent.

Je to přitom trochu protichůdné k tomu, co začátkem prosince řekl Hospodářským novinám majitel firmy Cario, která čínské elektromobily Nio dováží do Česka, Jakub Geršl. "Přímo od evropské centrály máme potvrzeno, že cla cenu autům nenavýší. Vozy Nio mají vysoké marže, takže se s tím dokážou vypořádat," uvedl.

Jestli ale po slovech šéfa značky ceny nakonec vzrostou, doposud není jasné. Aktuálně v Německu stojí podobně velké čínské elektromobily stále méně než konkurenční Porsche. Macan začíná na 80 700 eurech (asi 2,02 milionu korun), Nio EL6 přijde na 65 500 eur, respektive 74 500 eur s větší baterkou (asi 1,64, respektive 1,87 milionu korun), která je dojezdem blíže Macanu. Zájemce o Nio může ušetřit také tím, že si baterku pronajme a získá tím přístup k výměnným stanicím.

Těch je v Evropě 56 a během několika minut dokážou prázdnou baterku auta vyměnit za plnou, aniž byste museli k nabíjecí stanici. Auto s pronajatou baterkou začíná na 53 500 eurech (asi 1,34 milionu korun), k čemuž je potřeba ještě připočítat 169 eur měsíčně. Takovou možnost Porsche nemá.

Nio patří k čínským automobilkám, které od začátku sázejí na prémiovější pojetí svých aut vykoupené ale i vyšší cenou, než jakou někteří zákazníci od neznámých čínských výrobců očekávají. Prodejně navíc za sebou nemá úplně nejsilnější období, třeba v Německu se do listopadu prodalo 367 elektromobilů Nio, meziročně o 70 procent méně. V celé Evropě je to podle čísel za deset měsíců necelých 1500 aut, bestseller je zmíněný model EL6.

Jak píše Automotive News Europe, alespoň v Norsku, které je mimo Evropskou unii a dodatečná cla se ho tak netýkají, se Niu letos povedlo navýšit prodeje. Od ledna do října si některý z jeho elektromobilů zvolilo 780 lidí, o 66 procent více než loni.

Na vyšší ceny reaguje Nio také založením hned dvou levnějších značek. První se jmenuje Onvo a zaměřuje se také na elektromobily, přičemž na čínském trhu už nabízí SUV L60. To má na délku 4828 mm a mezi nápravami 2950 mm, je tak přímo zacílené na Teslu Model Y.

V Číně se nabízí se 60-, 85- nebo mamutí 150kWh baterkou. Podle čínského testovacího cyklu, který je ale jiný než evropský a nelze je přímo porovnávat, má Onvo L60 dojezd 555, 730 nebo více než 1000 kilometrů. Výhodou je 900V elektrická architektura, která znamená rychlejší nabíjení. Podobně jako modely Nio pak bude i jejich levnější sourozenec mít vyměnitelnou baterku.

Do Evropy se podle Automotive News Europe dostane značka příští rok, jako první začne ve Velké Británii, kde také neplatí dodatečná dovozní cla. Cenu oborový magazín odhaduje kolem 40 tisíc eur, asi milionu korun, což by bylo lehce pod úrovní Modelu Y i třeba Škody Enyaq.

Druhou novou značkou Nia je Firefly, která ale bude zaměřená na hybridní modely, respektive v Číně aktuálně velmi populární auta s prodlouženým dojezdem. Ty mají větší baterku než klasické hybridy a obvykle ujedou vyšší desítky kilometrů na elektřinu, pak mají navíc i spalovací motor, takže se ke dvěma či třem stovkám elektrických přidá dalších klidně sedm osm stovek kilometrů spalovacích.

Podle agentury Reuters na uvedení hybridních aut tlačí značku hlavní investor ze Středního východu, kde není nabíjecí infrastruktura tolik rozvinutá. Modely Firefly se budou prodávat výhradně mimo Čínu, navíc s designem více konvenujícím evropskému vkusu. Tomu bude odpovídat i velikost, první model Firefly by měl být výrazně kompaktnější než aktuální elektromobily Nio.

Jak bude vypadat, by měla mateřská automobilka odhalit ještě před Vánoci, prodeje se ale v Evropě nemají rozběhnout dříve než v roce 2026. Nové značky by měly Niu pomoci konečně do černých čísel, do nichž se nedostala ani ve třetím čtvrtletí letošního roku.