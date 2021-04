Jak drahá byla auta před 20 lety? I nejlevnější modely by dnes stály dvojnásobek

Trh v roce 2001

Rok 2001 nebyl pro český automobilový trh nijak přelomový. Většina dovozců se stačila etablovat už v 90. letech a nabídka nových automobilů byla pro koncového zákazníka velmi pestrá. Prodejům dominovala první generace Škody Fabia ve třech karosářských variantách, pronásledovala ji Octavia a vysoký zájem byl stále také o Felicii - třebaže rok 2001 byl pro ni tím vůbec posledním, kdy jako nová vyjížděla z továren okřídleného šípu.

Nebylo to ale jen o modelech Škoda. Také český trh nasedl na trend jménem Peugeot 206, který se stal bestsellerem prakticky všude, kde se objevil. A některé exotické trhy si jej užívají dodnes. Francouzské supermini si před dvaceti lety odvezlo korunku pro nejprodávanější dovážené auto v Česku a stačilo mu k tomu jen 4105 prodaných kusů. Pronásledovaly ho netradičně Opel Astra a Volkswagen Passat.

Dacia byla tehdy zapomenutou značkou, populární prakticky jen v Rumunsku a blízkém okolí. Do představení Loganu chyběly ještě tři roky. Nejpopulárnější korejskou automobilkou bylo před dvaceti lety Daewoo - dnes si přitom třeba na mimořádně populární městské vozítko Matiz vzpomene jen málokdo. Oficiální zastoupení měla v Česku i Lada, která prodala více aut než třeba Kia nebo Subaru.

Dvě dekády tak s českým trhem prodejně pořádně zatřásly, což platí i o cenách nových automobilů. My jsme tak sáhli do archivu, otevřeli dobový Autokatalog pro modelový rok 2002 z podzimu 2001 a tam prošli přiložený ceník. A zjistili jsme, že auta před 20 lety rozhodně nebyla levnější než dnes (na změnách cen se samozřejmě podepisuje celá řada faktorů). Alespoň v poměru k průměrnému výdělku. I na levné auto do města bylo potřeba vydělávat mnohem déle než teď. O úrovni výbavy se pak ani nemá cenu bavit - jestliže dnes je vůz bez klimatizace prakticky neprodejný, tehdy její absence v základní výbavě nepřekvapila téměř nikoho.

Podívejte se proto do přehledu, kolik stála vybraná auta před dvaceti lety. Pro kontext uveďme, že průměrná hrubá měsíční mzda byla v roce 2001 celkem 14 378 korun. Pro srovnání: za loňský rok měl stejný ukazatel podle Českého statistického úřadu hodnotu 35 611 korun. Spolu s tím se ale samozřejmě zvedla i životní úroveň a ceny mnoha dalších věcí.

Medián mezd, tedy jejich střední hodnota (polovina zaměstnanců bere méně a polovina naopak více), byl přitom loni v posledním čtvrtletí jen o něco níže než celoroční průměr mezd. Pro potřeby tohoto článku a přepočítávání cen pak předpokládejme, že je možné odkládat každý měsíc jeden průměrný hrubý plat.