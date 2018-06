před 2 hodinami

Ani Hyundai, ani Kia. První skutečně populární jihokorejskou značkou v České republice bylo Daewoo. Začalo to ještě před rokem 1989, kdy se na československý trh dostalo několik kusů modelu Racer. S přeměnou trhu se korejská automobilka na chvíli stáhla, koncem devadesátých let ale vytáhla z rukávu eso - minivůz Matiz, který byl dostatečně obratný ve městě a dostatečně prostorný uvnitř. K tomu měl italský design a dobrou cenovku. Proto auto pravidelně zaujímalo přední příčky prodejů. V roce 1999 to bylo dokonce nejprodávanější dovážené auto v Česku. Matiz teď po dvaceti letech končí. Připomeňte si, kolik kdysi stál i pod kolika různými značkami vznikal.