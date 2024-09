Čínský gigant paběrkuje, auta si bude prodávat sám. BYD odkoupil německého dovozce

Čínský výrobce elektromobilů BYD koupí německého distributora svých vozů Hedin Electric Mobility. Oznámily to společnosti v prohlášení. Převzetí umožní automobilce získat větší kontrolu nad svojí strategií v zemi a je součástí její snahy více se prosadit na evropském automobilovém trhu. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny.

BYD Seagull, oficiálně by měl na evropské trhy vstoupit příští rok. | Foto: Jan Matoušek

BYD kupuje distributora od švédské mateřské firmy Hedin Mobility. Transakce by měla být dokončena ve čtvrtém čtvrtletí a zahrnuje převzetí hlavních prodejen BYD ve Stuttgartu a Frankfurtu nad Mohanem. Dohodu musí ještě schválit regulační úřady.

BYD v Německu spolupracuje také s dalšími prodejci, včetně firmy Sternauto, která pro tuto značku na začátku letošního roku zřídila prodejnu v Berlíně.

Švédská firma Hedin se stará o distribuci také dalších čínských značek jako XPeng a Hongqi. Hedin Electric Mobility je od roku 2022 výhradním dovozcem vozů BYD do Německa a dodává vozy a součástky přibližně 30 prodejcům vozů BYD v zemi.

Převzetím podniku bude BYD moci prodávat své vozy přímo prodejcům, což jí poskytne větší prostor při stanovení ceny a při zajištění dostupnosti vozů na největším evropském automobilovém trhu. Mělo by to také pomoci nastartovat prodeje značky v Německu. Za prvních osm měsíců totiž čínský gigant zapsal jen 1650 prodaných aut, to je dokonce o 38 procent méně než loni.

BYD vyrábí elektromobily a baterie a je největším prodejcem elektromobilů v Číně. V posledních měsících rozšířila své globální aktivity, když položila základy pro výrobní závody v Evropě a Mexiku.

Cílem BYD je zvýšit v letošním roce prodej o 20 procent. Aby si zajistila svoji vedoucí pozici, nabízí vysoké slevy na své nejprodávanější elektromobily. Za prvních sedm měsíců se dodávky do zahraničí podílely na celkovém prodeji BYD 11,9 procenta. Největším evropským trhem byla Británie, upozornila agentura Reuters.