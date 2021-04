Do zásuvky, nebo vůbec. Automobilky věští konec spalovacích motorů, takové mají plány

Velká Británie oznámila, že v roce 2030 zakáže prodej aut s benzinovým nebo naftovým motorem. A není jediná, která takový krok plánuje. To všechno, spolu s tlakem evropských orgánů na snižování flotilových emisí, nutí automobilky razantně investovat do elektrifikace. A někdo už ani nic jiného než elektromobily dělat nebude. Jaká je elektrická strategie automobilek? Podívejte se do přehledu.

Foto: Aston Martin Aston Martin První elektrifikovaný Aston Martin přijede podle informací magazínu Autocar ještě v letošním roce. Půjde o novou variantu SUV DBX, podle britského časopisu nejspíše s mildhybridní jednotkou z nabídky Mercedesu, který vlastní část akcií Aston Martinu. SUV pak v roce 2023 přijede také jako plug-in hybrid. A sportovně-užitkový automobil potřetí, tentokrát už nejspíše v nové generaci, se v roce 2025 stane také prvním elektromobilem Aston Martinu. Pravděpodobné je použití elektrické platformy MMA od Mercedesu. Následovat jej bude sportovní elektromobil, jehož představení je naplánováno rovněž na rok 2025. O dva roky dříve má začít výroba hybridního supersportu Valhalla, stále se také čeká na představení produkční verze hybridního hypersportu Valkyrie. Autocar tvrdí, že v roce 2030 má být 90 procent nabídky Aston Martinu elektrifikováno a výroba aut se spalovacími motory bude jen určitým způsobem limitovaná - například pro trhy, kde si ještě takové auto bude vůbec možné koupit.