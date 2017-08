BMW má rodinný supersport. Nová M5 pokoří stovku za 3,4 vteřiny a pohodlně zvládne cestu k moři

před 22 minutami

Historie BMW M5 se začala psát v roce 1984. Tehdy měl sportovní sedan vyšší střední třídy pod kapotou šestiválec o výkonu 210 kW, který stačil na zrychlení z 0 na 100 km/h 6,5 sekundy. To byla kdysi nejlepší hodnota mezi všemi sedany na trhu. S postupem času se vyvíjela i M5, až se čtvrtá generace z roku 2005 dočkala vidlicového desetiválce. Ten se vyznačoval chutí do otáček, hranice zrychlení přitom byla posunuta na 4,5 sekundy. V pondělí večer odhalilo BMW podobu již šesté generace M5. Ta dostala dvakrát přeplňovaný vidlicový osmiválec o výkonu 441 kW a stovku pokoří za méně než 3,5 vteřiny. Však má také unikátní systém pohonu všech kol. Na další detaily se podívejte do galerie.

Doporučujeme

Přehled nových automobilů BMW na českém trhu najdete tady.

