Nejlevnější BMW pod sluncem? Zábavný motocykl, který naučí jezdit nejen začátečníky

před 1 hodinou

Za 130 500 korun jde zdaleka o nejlevnější stroj s bavorskou „vrtulkou“ ve znaku. BMW G 310 R cílí hlavně na nováčky, kteří by k této značce a možná vůbec k motocyklům chtěli přičichnout. A nedělá to vůbec špatně. Z malého objemu a nízkého výkonu se totiž lehkému stroji daří vydolovat maximum adrenalinu.

I když maloobjemové motocykly občas vypadají trochu křehce a někdy také lacině, BMW tento problém nemá. A to přesto, že se vyrábí v Indii. Design malého naháče připomíná větší sourozence. Testovaná kombinace bílého laku a sportovních nálepek spolu se zlatou obrácenou vidlicí nebo masivním výfukem dělá motorku od pohledu silnější, než ve skutečnosti je.



BMW není první luxusní značkou, která své motocykly v Indii vyrábí. Stavět si tam levnější kusy nechává třeba Harley-Davidson. U BMW je ale kvalita zpracování na první pohled na velmi dobré úrovni, takže jde sice o levný stroj, ale nikoliv od pohledu laciný.



Posaz za řídítky je tak akorát nastavený na lehký předklon, což znamená, že jezdec má pocit vtažení do hry, ale zároveň se nemusí příliš namáhat. Milým překvapením je fakt, že na malý lehký stroj se solidně vejde i člověk většího vzrůstu. Se svými 192 cm výšky jsem neměl problém a nohy se začaly ozývat až po 150 kilometrech.

Prohlédněte si testovaný motocykl v galerii:

Vítku zaslouží přístrojový štít. Na první pohled sice servíruje velké množství informací, ale za slunečného dne se docela silně odráží, takže je hůř čitelný. Méně praktická je i jeho grafika. Rychlost a zařazený převodový stupeň se čtou dobře, ale řádek s otáčkami je schovaný úplně dole. Motorka tak snad jezdce nepřímo vyzývá, aby se soustředil na jízdu a řadil hezky od poslechu.



Dozadu skloněný, kapalinou chlazený jednoválec o objemu 313 ccm nabízí výkon pouhopouhých 25 kW neboli 34 koní. Znamená to, že ho lze osedlat už s řidičákem skupiny A2, tedy od 18 let. Po nastartování dá jasně najevo svůj malý objem. Nebublá, vrní. Po protočení plynu se hlas jasně zvýší, ale nejde o lákavou znělku. Prvotní zklamání se však poměrně rychle vytratí.



A to už při jízdě po městě, kde je BMW G 310 R příkladně mrštným strojem. Subtilní motorka s váhou pod 160 kg s plnou nádrží se dokáže proplést zácpou svižněji a zábavněji než kdejaký skútr. Malý motor dostal k dispozici šestistupňovou převodovku s velmi krátce nastavenými stupni, takže je potřeba dost řadit. Jednička je obzvlášť krátká. Jezdci zvyklému na velké stroje to přijde možná otravné, začínající mladík si ale užije "nakopávačku" a bude mít pocit adrenalinu jen z toho, že se rozjede na povolenou padesátku. To už tam totiž klidně může být zařazená třeba čtyřka.

Parametry Motor: jednoválec, 313 ccm

Výkon: 25 kW

Točivý moment: 28 Nm

Spotřeba: 3,33 l/100 km

Hmotnost: 159 kg

Cena: 130 500 Kč

Převodovka navíc řidiče donutí, aby si pořídil pořádné boty. Jde totiž poměrně ztuha, je potřeba se s ní trochu poprat a použít více síly, což není úplně příjemné, pokud jedete v teniskách. Občas se také stalo, že jsem mezi jedničkou a dvojkou hledal neutrál tak dlouho, až zase padla na semaforu zelená.



BMW G 310 R ovšem ukáže své schopnosti až při výletu za město. Na okreskách se totiž umí pěkně rozdovádět. Ve vyšších otáčkách, které byly pro městskou jízdu kvůli větším vibracím spíš nepříjemné, teď na volné silnici předvádí chuť do jízdy. Motorka je samozřejmě v přímém směru pomalá, ale zvuk vytočeného motoru dobře maskuje reálnou rychlost. Ve výsledku tak adrenalin přináší ježdění v rozumných rychlostech, což z BMW dělá ideální stroj pro začínající jezdce.

Motocykl Harley-Davidson nemusí řídit jen vousatý chlap v kožené vestě. | Video: Jan Markovič, Zdeněk Bašus | 04:21

Pobavit ale dokáže i zkušenější. Do zatáček se totiž vrhá opravdu rychle. Právě při změně směru vynikne lehkost BMW. Na dobrém asfaltu ho podrží i tužší podvozek, který ovšem může občas mít problém s českými nekvalitními silnicemi. Při výjezdu se přitom není potřeba bát "za to pořádně vzít", s nízkým výkonem nehrozí zásadní nebezpečí.



Malé BMW se zdá být ideálem na krátké vyjížďky "kolem komína", třeba do 200 kilometrů. Pak už to chce pauzu i kvůli naprostému vystavení jezdce větru. Na delší vyjížďky tu bude GS, které přijde na český trh na konci léta. Nejlevnější mnichovský stroj se ale dobře profiluje i na každodenní dojíždění do práce nebo školy. Se spotřebou, která se pohybuje kolem 3,5 litru benzinu na 100 km, nezruinuje ani napjatý studentský rozpočet.