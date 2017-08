před 16 minutami

Nízká spotřeba paliva a přitom objemná nádrž, to je recept na co nejdelší dojezd. Natankovat jen jednou za víc než 1500 kilometrů nabízí dvacítka aut z našeho výběru. Teoreticky by tedy s nimi neměl být problém dojet k moři a zase zpět, třeba z Prahy do slovinského Koperu. V praxi je ale výsledek obvykle horší, protože jsme vycházeli z oficiálně naměřených hodnot spotřeby. I tak ale poslouží jako dobré vodítko, kde ta nejúspornější auta s nejdelším dojezdem hledat. Všechna jsou naftová a řada z nich patří mezi luxusní vozy. Podívejte se.

