Designéra moderních Rolls-Royců ubodali v jeho domě. Policie má první fotku pachatele

Je jen málo lidí, kteří se o reinkarnaci Rolls-Roycu zasloužili tolik jako Ian Cameron. Britský designér vtiskl mezi jinými tvář prvnímu novodobému Phantomu, mimo to byl také vášnivým sběratelem klasických aut. A právě to se mu dost možná stalo osudným. Na konci minulého týdne ho totiž zatím neznámý útočník ubodal v jeho domě v Bavorsku.

"Ian sehrál významnou roli ve formování Rolls-Roycu od chvíle, kdy jej převzalo BMW a přestěhovalo do Goodwoodu. Za jeho působení vedl designový tým, který navrhl rodinu Phantom a Ghost a vytvářel současná auta s vkusnou připomínkou designového odkazu značky," napsal na sociální síť Linkedin současný šéf britské automobilky Chris Brownridge.

Čtyřiasedmdesátiletého designéra v pátek 12. července napadl a ubodal v jeho domě nedaleko Herrschingu v Bavorsku zatím neznámý útočník. Cameronova žena Verena Kloos, sama automobilová designérka, přelezla k sousedům, což ji zřejmě zachránilo. Od nich zavolala policii.

Ta rozjela vyšetřování a dnes zveřejnila i fotografii podezřelého asi 180 až 190 centimetrů vysokého muže z bezpečnostních kamer. "Podezřelý byl podle aktuálních zjištění v Herrschingu několik hodin před zločinem," napsala bavorská policie v prohlášení, v němž zveřejnila i fotografie podezřelého. "Kdo zná tohoto muže? Kdo ví, kde se nachází?" napsala dále.

"Podle prvotního vyšetřování to vypadá, že neznámý muž pronikl do objektu pěšky asi ve 21:20," napsala policie hned v pátek. Magazín Automotive News Europe pak dodává, že vyšetřovatelé pracují s verzí, že pachatel chtěl ukrást sbírku klasických aut, kterou Cameron v domě měl. Nasvědčují tomu prý přeříznuté dráty bezpečnostní kamery.

Jak připomněl Chris Brownridge, Ian Cameron byl šéfem designu Rolls-Roycu od roku 1999 až do roku 2012. Před tím působil od roku 1992 u BMW, kde pracoval třena na vzhledu řady 3 nebo roadsteru Z8. Podílel se také na třetí generaci Range Roveru, protože v době jejího vzniknu patřil Land Rover právě německému výrobci.

Svou kariéru ale po studiu na Royal College of Art nastartoval v roce 1975 u Pininfariny. Navrhl třeba Lancii Beta Montecarlo, o šest let později se přesunul k Ivecu. Jméno si každopádně udělal především u Rolls-Roycu, kdy byl jedním z těch, co vedli jeho renesanci pod křídly BMW.

"Ian Cameron byl pro to (vést designový tým Rolls-Royce - pozn red.) ideálním mužem. Jako designér opakovaně prokázal svou kreativitu a sílu vůle, zároveň byla také přátelským lídrem, který si však uměj zjednat respekt," zavzpomínal na designéra šéfredaktor magazínu Autocar Steve Cropley.

Ten také připojil několik novinářských vzpomínek na to, jak Cameron pracoval. Třeba když jeho tým tvořil první novodobý Phantom, nakonec představený v roce 2003, pět měsíců pracoval z bývalé budovy banky Barclay v londýnském Hyde Parku. Přímo tak sledoval prostředí, v němž se auta slavné britské značky přirozeně pohybovala.

Britský novinář připojil i Cameronova slova na adresu hlavního rivala Rolls-Roycu, Maybachu od Mercedesu: "Maybach je pořád Mercedes, ale Phantom rozhodně není BMW. Jestli chcete supermoderní kuchyňský robot z Německa, kupte si Maybach. Ale pokud chcete auto, které si užijete každý den a kterým na jeden zátah dojedete až do Monte Carla, kupte si Phantom."