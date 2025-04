Ekonomickou krizi si umím představit, lidé o Trumpovi nic nevědí, říká Singer

Minulý týden prezident Trump zavedl desetiprocentní cla na všechny exportéry do USA. Vyšší cla se týkají těch, s nimiž mají USA negativní obchodní bilanci, jako třeba EU. Krok vyvolal obavy z možných negativních dopadů. Bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer z Trumpovy politiky překvapen není. "Američané po nás ale nechtějí jen nulová cla, chtějí odstranit regulační bariéry," říká pro Aktuálně.cz.

Překvapilo vás, jakým způsobem Donald Trump a jeho tým vypočítali výši recipročních cel? Má se totiž jednat o obchodní deficit s danou zemí, který je vydělen celkovým exportem dané země do USA.

Myslím si, že ti, co se tomu posmívali a podivovali se nad tím, jenom ukazují, jak si vůbec nezjistili, co je Trumpova politika. Trump a lidé okolo něj hovořili velmi explicitně ještě před zvolením o neférovosti zahraničního obchodu a já nechci hodnotit, jestli je to pravda, nebo ne.

Cla jsou jen vrcholek ledovce a jeho větší část je dána různými regulačními bariérami pro volný obchod a všechno se to dá přečíst z výsledků obchodu. Zvlášť s Čínou, kde říkají, že jde o regulovanou ekonomiku, firmy dostávají zdarma dotace a mimochodem čínské dotace průmyslovým výrobcům jsou opravdu neskutečně vysoké vůči všemu ostatnímu. Takže v tomto smyslu mě ten výpočet nijak zvlášť nezaskočil, jsem spíše překvapen, kolik lidí je ochotno ze sebe dělat blbce, když je Trump překvapil. Jak je možné popisovat Trumpovu politiku a ukázat u toho, že jsem si o ní ale vůbec nic nezjistil? To je pro mě šokující.

Myslíte si, že Trumpova celní politika vyvolá ekonomickou krizi?

To nevím, ale umím si to představit. První podstatou Trumpovy politiky je, že cla jsou jenom vrcholek ledovce. Druhou je, že chtějí příjmy z cel nahradit část nebo větší část daní z příjmu a to znamená, že když chcete nahradit jeden příjem druhým, tak musí existovat, a proto ta cla. A třetí podstatou je, že oni dopředu hovořili o tom, že je nějaké období destrukce nebude děsit. Nebude jim vadit, že klesnou ceny akcií, protože je stejně vlastní 10 procent nejbohatších Američanů a celý tento politický proud je redistributivní - nevadí jim, že poškodí bohaté ve prospěch příjmů střední třídy z mezd z návratů průmyslové výroby do Spojených států.

Nehodnotím, jestli je to možné, nebo ne, ale chci tím říct, že čekat, že se vyděsí z toho, že týden padají akciové trhy, je nerealistické.

Američané si ve velké míře spoří v investičních fondech. Nemůže prudký pokles způsobit paniku a bezhlavé prodávání svých podílů?

To může. Já vám neumím říct, co se teď stane, ale mohu vám říct, jak v Bílém domě přemýšlí. Jestli neuvidí, že musí zachraňovat nějakou významnou finanční instituci, tak nezmění názor. V tuto chvíli se děje přesně to, co čekali.

Mohou mít cla i nějaký pozitivní dopad pro nás?

Pokud my nebudeme reagovat cly vůči všem ostatním a ne jenom vůči Spojeným státům, tak to znamená, že se k nám bude levněji dostávat výroba, což je špatná zpráva pro evropské výrobce, ale dobrá zpráva pro evropské spotřebitele. Obchodní cla ve Spojených státech jsou v první instanci protiinflační šok, a ne proinflační, jak se v médiích často špatně píše.

Státy EU se štěpí na tom, jaká by měla být reakce na cla. Von der Leyenová už nabídla nulová průmyslová cla, pokud tak učiní i USA. Druhým scénářem je odvetná reakce. K čemu se kloníte vy?

Tohle je výsostně politická otázka. Neumím si představit, že Spojené státy nechtějí zkusit jednat s jednotlivými evropskými státy místo von der Leyenové. Američané po nás ale nechtějí jen nulová cla, oni chtějí odstraňování regulační bariéry a přístup svého zboží na náš trh. Prostě máme-li se dohodnout, budeme muset nějaké necelní bariéry odstranit. Bez toho dohoda nebude. Jestli je to politicky možné, nebo ne, to já nedokážu odhadnout. Evropský parlament je na všechny bariéry, které vztyčil vůči čemukoliv, opravdu hrdý, takže nevím, zda je to reálné.