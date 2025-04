Kdo je "tvrďák" Navarro? Seděl kvůli Trumpovi ve vězení, teď s ním začal celní válku

Téměř 76letý ekonom a absolvent Harvardu Peter Navarro způsobil v posledních dnech obrovský poprask a turbulence na světových trzích. Právě on je totiž architektem cel, jež před týdnem oznámil americký prezident Donald Trump a která začínají platit od středy.

"Cla jsou snížení daní, cla jsou pracovní místa, cla jsou dobrá pro národní bezpečnost, cla jsou skvělá pro Ameriku, cla udělají Ameriku opět skvělou," prohlásil v neděli v televizi Fox News Trumpův hlavní ekonomický poradce Peter Navarro. Podle něj by zavedení cel neměli lidé chápat jako daň z dovozu, ale spíše jako "největší snížení daní v americké historii". Ovšem řada jiných ekonomů se domnívá, že to je v naprostém rozporu s tím, jak cla dopadnou na ekonomiku ve skutečnosti.

Média o něm hovoří jako o tvrďákovi, celním carovi nebo jestřábovi "rasputinovského typu", obecně je přijímán jako hlavní autor současných amerických cel. Kdo je vlastně člověk, který podle médií používá orwellovskou rétoriku a je v posledních dnech terčem masivní kritiky z celého světa?

Narodil se 15. července 1949 v Cambridgi ve státě Massachusetts, letos mu tak bude 76 let. Vystudoval univerzitu, sloužil v americkém mírovém sboru v Thajsku a potom dokončil doktorát z ekonomie na slavné Harvardově univerzitě, pak učil. Absolvování Harvardu je mimochodem jeden z důvodů, proč se do něj v minulých dnech opřel "kolega" z Trumpovy administrativy, nejbohatší člověk planety Elon Musk. S tím si podle všeho moc nesedl.

Politickou kariéru začal již během svého akademického angažmá na univerzitě. Stihl v ní přitom vystřídat skoro všechny možné názorové pozice - začal jako demokrat, pokračoval jako nezávislý a nakonec skončil u republikánů.

Od volného obchodu k celní válce

Jako akademik Navarro kdysi podporoval volný obchod. Jak připomíná časopis Economist, ještě v roce 1981 kritizoval prezidenta Ronalda Reagana za protekcionismus a vychvaloval přednosti volného obchodu. O několik desetiletí později však změnil názor, když se začal zajímat o Čínu.

Tu ve svých knihách obviňuje, že udržuje vlastní měnu levnou, a odsuzuje fakt, že Peking nutí zahraniční firmy, aby předávaly duševní vlastnictví jako podmínku přístupu na její trh. Vadí mu také to, že čínské firmy znečišťují životní prostředí a zaměstnávají dělníky v mnohem horších podmínkách, než umožňují americká pravidla, a produkují vývoz, který často těží z vládních dotací.

Řada světových ekonomů hovoří o globalizaci a odstraňování překážek v obchodu jako o příčině růstu ekonomik v posledních desítkách let. Opačný pohled, tedy podporu cel, zastává menšina z nich. Navarrovi se ovšem podařilo najít ekonoma se stejným názorem jako on - na fundovaný názor odborníka jménem Ron Vara se odkazuje v celkem pěti ze svých 13 knih. Ron Vara také kritizoval Čínu: "Musíte být blázen, abyste jedli čínské jídlo," tvrdil třeba.

Jenže se objevil háček: tajemný Ron Vara neexistuje. Ve skutečnosti jde o přesmyčku příjmení Navarro, jak už v roce 2019 odhalila Tessa Morris-Suzuki, emeritní profesorka Australské národní univerzity.

Čínská obchodní real politika nicméně změnila Navarrův pohled na volný obchod. K obraně vůči Pekingu (i jiným) je totiž podle něj potřeba použít čínskou strategii: cla. Díky Navarrově odborné znalosti Číny si ho najal Trump jako poradce do své první administrativy. Už tehdy mluvil o clech, která měla v rámci politiky Amerika na prvním místě údajně sloužit k ochraně domácího průmyslu.

Spojené státy Číně tehdy i díky jeho iniciativě například vyčítaly nespravedlivé obchodní praktiky, nepřiměřené státní subvence, tržní bariéry, krádeže duševního vlastnictví a nucený transfer technologií. Donald Trump tak už v letech 2018 a 2019 za svého prvního funkčního období uvalil cla na čínský dovoz v hodnotě 370 miliard dolarů.

Oběť pro Trumpa: čtyři měsíce vězení

Když 6. ledna 2021 zaútočili Trumpovi příznivci na americký Kapitol, o rok později sněmovní vyšetřovací výbor Navarru předvolal k předložení záznamů a svědectví. Poradce odmítl a kvůli tomu si odpykal čtyřměsíční trest vězení.

Ve stejný den, kdy byl propuštěn z vězení, vystoupil na republikánském sjezdu a ve svém projevu se obořil na "ministerstvo nespravedlnosti". "Chtěli po mně, abych zradil Donalda Trumpa, a tím si zachránil vlastní kůži. Odmítl jsem," prohlásil tehdy směrem k davu.

I díky tomu si zachoval Trumpovu přízeň. Ten loni v prosinci na své sociální síti Truth Social oznámil, že Navarro bude součástí i druhé administrativy: "S potěšením oznamuji, že Peter Navarro, se kterým Deep State - nebo jak jinak byste to chtěli nazvat - zacházel hrozně, bude sloužit jako můj hlavní poradce pro obchod a výrobu."

"Amerika chce jen spravedlnost. Prezident Trump vám prostě účtuje to, co vy účtujete nám. Co je spravedlivějšího než tohle?" vysvětluje Navarro svoji pozici v pondělním komentáři pro deník Financial Times. Podle něj ostatní státy vůči USA používají ještě horší zbraně než cla: manipulace s měnou, zkreslování daně z přidané hodnoty, dumping, vývozní dotace, státní podniky, krádeže duševního vlastnictví, diskriminační výrobkové normy, kvóty, zákazy, neprůhledné licenční režimy, zatěžující celní postupy a morálně a ekologicky špiní krajinu od Asie a Afriky až po Latinskou Ameriku.

Jeho snaha prosadit cla se nakonec podařila, minulou středu jeho šéf Donald Trump oznámil nová plošná cla a celý den označil za Den osvobození. To ale nepřijaly akciové trhy, které začaly padat, pro mnohé se tak středa stala spíše Armageddonem. Navarro s Trumpem tím rozpoutali obchodní válku: Čína, EU i další země už oznámily odvetná opatření.