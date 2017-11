Automobilky spojují síly, chtějí v Evropě společně vybudovat síť nabíjecích stanic pro elektromobily

před 44 minutami

V Evropě má vzniknout síť nabíjecích stanic pro elektromobily různých značek. Podílejí se na ní čtyři automobiloví výrobci, BMW, Daimler, Ford a koncern Volkswagen. Do roku 2020 by mělo fungovat 400 stanic a vzdálenost mezi nimi by neměla být delší než 120 kilometrů.

Automobilky BMW, Daimler, Ford a koncern Volkswagen se značkami Audi a Porsche se dohodly na společném podniku typu joint venture. Chtějí v Evropě vybudovat a provozovat síť vysokovýkonných nabíjecích stanic pro elektromobily. 57 fotografií Foto: Podívejte se na nejšílenější koncepty automobilových značek v historii. Většinu nepoznáte Projekt se jmenuje Ionity a sídlí v Mnichově. Začátkem příštího roku má v podniku pracovat zhruba 50 lidí. Zakládající členové, tedy BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company a Volkswagen Group, mají v joint venture rovný podíl. Jak ale svorně informují, pomoc dalších výrobců automobilů na rozšiřování sítě je samozřejmě vítána. Záchranáři budou jezdit v BMW i3. Dostali jich šest a stejně jako policejní i8 si je půjčili zadarmo číst článek Do roku 2020 má na území Evropy fungovat zhruba 400 stanic Ionity. Prvních 20 nabíjecích stanic automobilky chtějí postavit ještě letos. Při výběru lokalit se bere v potaz i potenciál integrace s existujícími nabíjecími technologiemi. Nabíjecí stanice se budou nacházet v rozestupu 120 km na vybraných hlavních tazích v Německu, Norsku a Rakousku. Partnerskými stranami jsou sítě Tank & Rast, Circle K a OMV. Během roku 2018 se síť rozroste na více než 100 stanic, přičemž každá umožní souběžné nabíjení několika elektromobilů různých značek. Největší výhodou je zavedení kompatibility napříč značkami aut, a to i u elektromobilů, které jsou teprve ve fázi plánů nebo vývoje. Síť bude využívat evropský standard CCS (Combined Charging System). Od roku 2030 jen elektromobily. Starostové 12 velkých měst slíbili nulové emise číst článek Nabíjecí stanice mají generovat celkový výkon 350 kW na každém nabíjecím místě, což má umožnit výrazné zkrácení doby nabíjení oproti systémům používaným dnes. Autoři projektu očekávají, že možnost nabíjet elektromobily různých značek v kombinaci s celoevropským rozsahem projektu zvýší atraktivitu elektricky poháněných vozů pro širokou veřejnost.

