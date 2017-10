Od roku 2030 jen elektromobily. Starostové 12 velkých měst slíbili nulové emise

před 6 hodinami

Starostové 12 velkých světových měst se v pondělí zavázali směřovat k ekologicky zcela čistému provozu do roku 2030. Deklaraci podepsali představitelé Paříže, Los Angeles, Mexika nebo i Londýna. Boj proti klimatickým změnám má podle nich úspěch jen s "nulovým emisemi", uvedla agentura AFP. Starostové se dohodli, že od roku 2025 začnou v jejich městech jezdit jen ekologicky čisté autobusy. Do dalších pěti let se mají města stát zónami se zcela nulovými emisemi, což znamená, že by za své hranice vpouštěla jen vozidla na elektrický pohon. Správná je podle starostů taková budoucnost, kdy pěší, cyklistická a hromadná doprava bude hlavním dopravním prostředkem ve městech.

