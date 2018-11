Auto report: Prozkoumali jsme Bugatti Chiron z Kladna postavené z milionu Lego kostek

Bugatti je v automobilovém světě pojem, jde o jednu z nejexkluzivnějších značek na světě. Chiron je neoficiálním králem rychlosti, má jít o nejrychlejší sériové auto světa.

Existuje ale auto se stejným znakem zakladatele Ettoreho Bugattiho, které má v rodném listě místo, jež by málokdo čekal. Kladno. Na rozdíl od francouzského Chironu ale nemá pod kapotou 1500 koní, které mu dovolí prohánět se rychlostí přes 400 km/h. Ve skutečnosti má koní jen pět, a když se rozpohybuje, jede rychlostí nanejvýš 30 km/h.

A přece je to naprostý unikát, nikdy předtím nic tak ohromného v kladenské továrně nevzniklo. Chiron je postavený z milionu kostiček Lego Technic a nepoužila se ani kapka lepidla.

Pracovalo se na něm po rozpočtení 13 438 "člověkohodin" neuvěřitelných 560 dní v kuse a v týmu se sešlo 16 lidí. Hlavním designérem byl Lubor Zelinka a šéfem projektu Lukáš Horák.

Stroj řídil na závodním okruhu poblíž Wolfsburgu Andy Wallace, dvorní testovací jezdec pravých Bugatti, a na jeho reakci se můžete podívat ve videu. Na Chiron jsme se jeli podívat do kladenské továrny, kam nyní zavítá vždy jen na pár hodin na údržbu, jinak cestuje všude po světě. Vše se podrobně dočtete v reportáži, která vyšla v magazínu Hospodářských novin Proč ne?!.

Začátky ovšem nebyly jednoduché. Stavbě věrné repliky auta v měřítku 1:1, které má svítit, a dokonce jezdit, se tu ještě nikdo nevěnoval. Tým se dohodl na tom, že využije jen sériové díly, pouze si nechá kostičky vyrobit ve speciální modré barvě, aby odkazovaly na typický modrý lak Chironu.

Nejpůsobivější na Chironu je efekt skutečné karoserie. Dílky tvoří hexagony, které, sestavené vedle sebe, působí skoro jako jednolitý povrch. Když Kladenští přivezli ukázat Lego Chiron designérům v Bugatti, právě tento detail se jim líbil nejvíc. Na auto se pak tento povrch natáhl jako látka a vrtačkou ho jde tvarovat.

Mimochodem, pro tyto účely navrhl Lubor Zelinka speciální aku vrtačku. Běžná by totiž dílky ničila, zatímco vrtačka ze stavebnice má jemnější chod. "Do továrny Bugatti jsme si ji samozřejmě přivezli s sebou, abychom jim mohli ukázat, že tvary auta lze měnit tak, aby byly co nejvěrnější. Šéfa Bugatti tak nadchla, že jsme mu ji věnovali," směje se Lubor.

Na Chironu z kostek je ale neméně zajímavý nejen věrný design, má navíc i pozoruhodnou techniku. Pohonná jednotka je postavená z 2304 motorů z Lego Technic, které obsahují 4032 ozubených koleček. Právě celý kvádr motorů zajišťuje autu pohyb.

Chiron teď tedy lítá po světě, ale v prosinci zavítá do Prahy, kde se poprvé veřejně ukáže českým fanouškům. Dosud ho mohli obdivovat nadšenci jen v zahraničí. Ještě se přesně neví kde, ale bude to velká událost.

Lego Chiron totiž dokazuje, že limitem při hraní s legendární dánskou stavebnicí je jen naše představivost.

Projděte si fotoreportáž: