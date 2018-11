před 24 minutami

Virtuální přístrojový panel v posledních letech nebývale nabral na popularitě. Koupíte jej do vozu prakticky jakékoliv velikosti, vedle klasických údajů jako rychlost či počet otáček pak navíc umí zobrazovat i informace z navigace či mobilního telefonu. Digitální přístrojová deska ale není až takovou novinkou, jak by se na první pohled mohlo zdát. Zabrousili jsme proto do historie, konkrétně do 80. let, a našli jsme hned několik vozidel, která moderní "výdobytek" nabídla svým zákazníkům.