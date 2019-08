Rodinné kombi bude děsit supersporty. Nové Audi RS6 Avant prakticky nemá konkurenci

RS6 Avant je prvním kombi Audi RS, které se oficiálně dostane do USA. Foto: Audi

Audi si v letošním roce připomíná 25 let sportovních modelů RS. Vůbec prvním německým vozem s tímto označením byla RS2 Avant. Je tak nanejvýš příznačné, že právě čtvrt století po již kultovním kombi se ukazuje další. Jde o čtvrtou generaci Audi RS6, která sice nemá atmosférický desetiválec jako jeden z předchůdců, více než kdy jindy ale platí, že nabízí v praktickém balení rychlost supersportů.

Pod kapotou nové RS6 Avant je podobně jako u předchůdce dvakrát přeplňovaný zážehový osmiválec. Nově je ovšem kombi mild-hybridem. To znamená, že má 48V elektrickou síť, řemenem poháněný generátor s funkcí startéru a lithium-iontový akumulátor. Do něj se rekuperací ukládá energie při zpomalování, celkově pak technologie pomáhá především k úspoře paliva.

Mezi 55 a 160 km/h tak umí kombi jet až čtyřicet sekund s vypnutým motorem setrvačností. Audi udává, že úspora paliva dosahuje 0,8 l / 100 km, další desetiny dokáže ušetřit vypínání poloviny válců při střední či nízké zátěži.

Jenže většina nových majitelů RS6 Avant bude koukat především na dynamické parametry. Ingolstadtský model tak má k dispozici 441 kW a 800 Nm. Točivý moment je přitom dostupný mezi 2050 až 4500 ot./min. Přes osmistupňový automat je výkon přenášen na všechna kola, přičemž mechanický mezinápravový diferenciál dělí točivý moment v poměru 40 : 60 ve prospěch zadní nápravy.

Z 0 na 100 km/h RS6 akceleruje za 3,6 vteřiny a standardně jede nejvýše 250 km/h. Za příplatek ale lze odblokovat omezovač, a to na rychlost 280 km/h nebo 305 km/h. To jsou hodnoty na úrovni supersportovního kupé R8. To má atmosférický desetiválec s výkonem 419 kW a točivým momentem 560 Nm. Všechna kola u něj roztáčí dvouspojkový automat, zrychlit na 100 km/h mu zabere 3,4 vteřiny a jede nejvýše 324 km/h.

Přesto má RS6 zdatného konkurenta mimo vlastní stáj. Mercedes-AMG totiž nabízí kombi E 63 S, které z přeplňovaného čtyřlitrového benzinového osmiválce dává 450 kW a 850 Nm. Točivý moment je přitom dostupný v téměř stejném pásmu otáček jako u RS6.

Podobně jako u čtyř kruhů nechybí pohon všech kol doplněný o devítistupňový automat. Papírově potřebuje třída E ke zrychlení na 100 km/h 3,5 vteřiny a jede nejvýše 290 km/h. Na českém trhu stojí Mercedes v této verzi od 3 423 090 korun.

Úprav se dočkal i podvozek Audi, který je již ve standardu vzduchový. RS6 tak sedí o 20 mm níže než klasická A6 Avant a při rychlostech nad 120 km/h se přiblíží k vozovce o dalších 10 mm. Místo něj je možné zvolit sportovní podvozek s ocelovými pružinami a stavitelnými tlumiči. Dále mezi příplatky nechybí řízení zadní nápravy, kterou lze natočit o pět stupňů, a karbon-keramické brzdy, naopak ve standardní výbavě je volič šesti jízdních režimů.

Vzhledem k širšímu rozchodu kol je sportovní vůz na každé straně širší o 40 mm. Dále je sportovní model rozpoznatelný podle jiné kapoty, předních světel z modelu A7, upravené černé masky chladiče nebo nárazníku s nasávacími otvory. Vzadu nechybí střešní spoiler, difuzor a dvojice rozměrných koncovek výfuku. Mezi příplatky figurují světla Matrix LED s laserovými zdroji nebo 22palcová kola, přičemž standardem jsou o palec menší ráfky.

V kabině je nejdůležitější kufr, který má 565 až 1680 litrů prostoru. Zmíněný Mercedes je však prostornější, když má 640 až 1820 litrů.

Od sériové A6 Avant se pak interiér verze RS liší jiným volantem a sportovními sedadly s čalouněním kombinací kůže a Alcantary. Nechybí ani digitální přístrojový štít se specifickým zobrazením RS. To poskytuje informace o teplotě oleje, výkonu, tlaku v pneumatikách či časech naměřených na okruhu. Něco podobného umí nabídnout i multimediální systém MMI.

Start prodeje je v České republice naplánován na konec roku 2019, jedno prvenství si však RS6 Avant připisuje již teď. Jde totiž o první Audi RS s karoserií kombi, které se oficiálně podívá do USA.

Audi 40 | Video: Audi USA | 06:40

Zároveň je letos možné poprvé do Spojených států legálně dovážet původní Audi RS2. Přestože se vůz za mořem oficiálně nikdy neprodával a nesplňuje tak tamní bezpečnostní a emisní předpisy, uplynulo letos 25 let od premiéry, což je doba, kdy lze auta dovážet bez jakéhokoliv omezení.