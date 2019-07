Audi pokropilo živou vodou naftový osmiválec. První test silného a stylového obra SQ8

S přísnými limity emisí CO2 to mají podobné motory sice nahnuté, mrtvé ale ještě úplně nejsou. Audi vrací do své nabídky úctyhodný dvojitě přeplňovaný naftový čtyřlitrový osmiválec. Má výkon 320 kilowattů a točivý moment 900 newtonmetrů. Objednat půjde třeba v ostrém SUV SQ8, které jsme mohli vyzkoušet.

Odklon od objemových naftových motorů byl znát ještě před Dieselgate, kdy se provalilo, že koncern Volkswagen podváděl s měřením škodlivých emisí naftových motorů, a ještě předtím než se začalo mluvit o evropském plánu, že v roce 2021 bude muset průměrné nové auto vypustit do vzduchu jen 95 gramů CO2 na kilometr.

Zatímco první událost nahlodala důvěru zákazníků v dieselové motory, které si reputaci nedokážou napravit ani nezávislými testy, v nichž se ukazuje, že vypouští méně škodlivin než benziny, ta druhá komplikuje život silným velkoobjemovým pohonným jednotkám, ať už spalují naftu, nebo benzin.

Naftové osmiválce tak už dnes nenabízí ani Mercedes, ani BMW, nemá je Porsche, které se dieselů vzdalo úplně. Zůstávají jen dva poslední mohykáni: 4,4l V8 pod kapotou velkých Range Roverů o výkonu 250 kilowattů a ještě silnější, byť menší čtyřlitrový osmiválec Audi.

Ten sice debutoval již před třemi lety v modelu SQ7, vloni v dubnu ale z nabídky zmizel. Mimo jiné proto, že nebyl schválen k provozu podle nejnovějších emisních norem. Teď se však vrací a s úpravami, které jeho rychlý konec rozhodně nevěští.

Motor má nadále stejný výkon: úctyhodných 320 kilowattů a mamutích 900 Nm točivého momentu. Nadále je také přeplňován dvojicí turbodmychadel. To se děje postupně: do 2200 otáček je aktivní jen jedno turbo, následně se připojuje i to druhé.

Aby těch dmychadel nebylo málo, je tu ještě elektricky hnaný kompresor, který válce plní vzduchem ve chvílích, kdy výfukové plyny nemají dostatek energie na to, aby pořádně roztočily klasická turba. Typicky ve chvílích, kdy jedete ustálenou rychlostí v nízkých otáčkách a najednou potřebujete předjíždět. Maximální točivý moment je díky tomuto kompresoru k dispozici již ve 1200 otáčkách.

Pohání ho 48V palubní síť, která získává energii při brzdění. Rekuperuje do malé půlkilowatthodinové baterie. Elektřina neživí jen speciální kompresor, novinkou oproti původní verzi je mildhybridní systém, který díky přídavné baterii umožňuje vypnout motor, když rychlost klesne třeba při dojíždění na semafory pod 22 kilometrů, nebo při dálničním plachtění.

Audi tvrdí, že systém má potenciál snížit reálnou spotřebu až o půl litru na sto kilometrů. Oficiální údaje o spotřebě ale zatím značka nemá a motor je pro modelovou řadu Q8 novinkou, ověřit tvrzení automobilky tak bude možné až v případě modernizovaného sesterského vozu SQ7.

V každém případě se tento überdiesel do nabídky vrací doslova pokropen živou vodou. Možná proto je symbolické, že jsme se s ostrým modelem SQ8 mohli poprvé seznámit ve francouzských Pyrenejích poblíž poutního místa Lurdy, které proslulo léčivými prameny. Nás ale bude více zajímat, jak si silný nafťák poradí se stoupáním na slavný Col du Tourmalet a jestli se v místních utažených serpentinách neukáže jen jako nudný dálniční expres.

Ač tankuje stejné palivo jako bílá rozvážková dodávka, má motor v SQ8 až překvapivé charisma. Ve sportovním režimu temně bublá a na rozdíl od jiných dieselů nad nějakými 3500 otáčkami zoufale neprosí, abyste už konečně odřadili výš. Místo toho svou sílu rozdává postupně, sbírá se z nízkých otáček a táhne až k omezovači. Jako by to byl spíš silný benzin, jen má nižší spotřebu. Nešetřili jsme ho a do cíle dojeli se 13,5 litru na sto kilometrů, s benzinem bychom mohli počítat přinejmenším s pěti litry navíc.

Výkon mu také nechybí. Předjíždění je s tímto více než dvoutunovým monstrem hračka, snad jen v ostrých stoupáních na výjezdu ze zatáček se na trojku, kterou vybírá sportovní režim hladce a rychle řadicí převodovky, moc necítí a je lepší podřadit ještě o jeden stupeň níže. O to, že by byl problém přenést výkon na silnici, se bát nemusíte, příplatkový sportovní aktivní diferenciál a pohon všech kol se postarají o to, že SQ8 nepostrádá ani trakci.

Němečtí inženýři se totiž rozhodně nespokojili jen s tím, že nacpou do velkého SUV odpovídající silný motor. Podvozek umí doslova kouzla. SQ8 je standardně vybavena vzduchovým odpružením s adaptivními tlumiči, za příplatek můžete získat natáčení zadních kol a také aktivní stabilizátory napájené, stejně jako mildhybridní systém a elektrický kompresor, palubní 48V sítí. V nabídce nechybí ani nevadnoucí karbonkeramické brzdy, na které jsme si zvykli spíše u sportovních aut stylu Porsche 911, ne u rychlých SUV.

Nám se do rukou dostala auta vybavená veškerou pokročilou technikou. A výsledek je skutečně působivý. SQ8 není žádný drobek, na délku má přes pět metrů, hmotnost sice výrobce zatím neuvádí, ale nebudeme daleko od pravdy, když odhadneme, že výrazně přesahuje dvě tuny. V zatáčkách přitom připomíná spíš kompaktní hatchback.

Autu jsou cizí kývavé pohyby karoserie typické pro celou řadu menších SUV, nenaklání se, má spoustu přilnavosti a působí až překvapivě obratně. Limity jsou vysoko, auto většinou najde nějakou zbylou rezervu přilnavosti. V rozletu nás v Pyrenejích limitovaly hlavně úzké silnice, z nichž SQ8 přetéká, a také hrozivé svahy bez svodidel.

Dá se něco vytknout? Inu, tak předně řízení je ve sportovním módu až příliš těžké a zdůrazňuje váhu motoru, naštěstí se dá jeho nastavení změnit na komfortní v režimu Individual. Zvyk vyžadují také karbonkeramické brzdy, které potřebují, abyste silněji prošlápli brzdový pedál. Na druhou stranu ani v dlouhých sjezdech nemají pod vahou SQ8 tendenci vadnout a přicházet o výkon.

Otázkou také zůstává komfort. S dlouhými vlnami si SQ8 poradí se ctí - tlumiče, vzduchové pérování a stabilizátory odvádějí svoji práci dobře. Jakmile se ale na silnici objeví hrbolaté spoje asfaltu, jsou znát. Ne ostře, ale 22" kola s relativně nízkoprofilovými pneumatikami nedovolí, aby je před posádkou podvozek skryl. To je na jednu stranu dobře, sportovní auto musí šoféra informovat o dění pod koly, před koupí doporučujeme vyzkoušet, jak se auto bude chovat na českých propadlých kanálech a výmolech.

Audi SQ8 Motor: naftový 8válec, 3956 cm3, turbo

Výkon: 320 kW při 3750 ot./min

Točivý moment: 900 Nm při 1250 ot./min

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 4,8 s

Kombinovaná spotřeba: výrobce zatím neudává

Objem zavazadlového prostoru: 605 l

Cena: odhad 100 000 eur (více než 2,5 milionu korun)

Jinak je totiž komfort SQ8 příkladný - odhlučnění je navzdory bezrámovým bočním oknům skvělé, sedadla pohodlná (nechybí jim ani odvětrávání) a interiér dostatečně prostorný a hi-tech s navigací s on-line službami, abyste se na dlouhých cestách nenudili.

Jako celek je Audi SQ8 velice lákavým balíčkem. Je to silné auto, které nezklame v zatáčkách ani na dálnici, je dostatečně prostorné a praktičnost oproti příbuzné Q7 zkosenou zádí zase až tolik neutrpěla. Kromě pár litrů v kufru budete postrádat snad jen třetí řadu sedadel. Objednávat budete moci koncem léta, cena by se v Německu měla pohybovat okolo 100 tisíc eur, tedy okolo 2,5 milionu korun. Největším protivníkem bude přitom sesterské a praktičtější Audi SQ7.