Za jedno turbo navíc byste mohli mít celou Fabii. Test nejsilnějšího naftového BMW X3

Nejvýkonnější naftovou variantou pro SUV X3 je šestiválec dopovaný dvěma turby v modelu M40d. Jako základ sice využívá stejný motor, který má i relativně konvenční 30d, jen s jedním turbem navíc a pochopitelně dalšími úpravami. Rozdíl v základní ceně činí mezi těmito verzemi 300 tisíc korun, a tak se nabízí zjistit, jestli výsledek stojí za to.

Ta čísla vypadají, jako bychom mluvili o plnokrevném sporťáku. Výkony 240 kW a 680 Nm, zrychlení z nuly na 100 km/h za 4,9 sekundy, maximálka omezena na 250 km/h, avšak dvěma turby dopovaný motor by dokázal vůz rozhýbat ještě rychleji, kdyby mohl.

A přitom se řeč netočí ani kolem ostrého hatchbacku, ani výkonném sportovním kupé. To jen mnichovské SUV BMW X3 dostalo silnější naftový šestiválec. Jmenuje se M40d. Nejde o nejsilnější X3, tuto pozici si uzurpuje M40i, ale silnější nafťák X3 nenabízí.

Už od pohledu se od běžných, tedy méně výkonných a levnějších X3 liší. Má nádherná tmavá 21" kola, za kterými svítí modře lakované brzdové třmeny. Sportovnější nárazníky s velkými nasávacími otvory vpředu a velkými koncovkami výfuku vzadu.

Tmavě modrý lak exteriéru ladí se světlejší hnědou kůží i hliníkovým obložením a sportovní volant perfektně padne do ruky. X3 vyniká i tím, jak perfektně se v ní řidiči sedí, najde si ideální pozici, aniž by se cítil jako v tradičních SUV. Spíš jako by usedl do nepatrně zvýšeného vozu, které svým chováním připomíná hodně rychlý stroj odolávající fyzikálním zákonitostem.

Kvalita zpracování je tradičně na nejvyšší úrovni a málokdo má tak perfektně funkční multimediální rozhraní. Od "bavoráku" by se mnozí výrobci měli učit.

To nejlepší ale řidiče čeká při jízdě samotné. Dvakrát přeplňovaný šestiválec je bezesporu jedním z nejlepších výkonných naftových motorů na současném trhu. To samé platí pro sladění motoru s automatickou převodovkou (má osm stupňů a je od ZF), ať už ho necháte ve standardním režimu, anebo přiostříte reakce na plyn a převodovky. Nelze mu vytknout vůbec nic.

Motor je velice kultivovaný při běžné jízdě, ale naprosto špičkový, když od něj požadujete okamžitou akceleraci. Absolvovali jsme s ním několikasetkilometrovou cestu po Německu, při rychlostech okolo 200 km/h se subjektivně chová tak, jako by jel dvakrát pomaleji. Je tichý, noha pedál plynu jen lechtá a vůz předvádí stabilitu sportovních aut.

Adaptivní M podvozek je rovněž prostý chyb, tuhý, ale tak akorát, aby se X3 dokázala pohybovat plavně, přestože má obutá 21" kola. Jeho stabilita je v zatáčkách dvakrát cennější, navzdory dvoutunové hmotnosti a vyšší stavbě je auto perfektně ovladatelné a jisté i ve vyšších rychlostech.

BMW X3 M40d Motor: řadový 6válec, 2993 cm3, twin-trubodiesel

Výkon: 240 kW při 4400 ot./min.

Toč. moment: 680 Nm při 1750 ot./min.

Zrychlení 0-100 km/h: 4,9 s

Nejvyšší rychlost: 250 km/h (el. omezena)

Převodovka: 8st. automatická

Objem kufru: 550 l

Cena od: 1 831 700 Kč (v květnu 2019)

A co víc, ani spotřeba není něco, co by mu ubíralo body, s přehledem se dá jezdit za 7 až 8 litrů - a to i na trase s rychlostně neomezenými dálničními úseky u našich západních sousedů.

Jediné, co by jeho pozici mohlo nalomit, je pohled do ceníku, protože M40d je o 300 tisíc korun dražší než naftový šestiválec v modelu 30d, přitom výkonově se liší "jen" o 45 kW. A kdo by se chtěl pyšnit tím, že má aktuálně nejvýkonnější "ikstrojku", mohl by sáhnout po M40i, benzinovém šestiválci, který je ještě o dalších 20 kW silnější, a přitom levnější. Anebo si počká na naprostý vrchol, letos dorazí na trh vrcholná X3 M s výkonem 353 kW.

I proto pravděpodobně nepůjde o nejprodávanější model. Ale kdo se pro něj přece jen rozhodne, nešlápl vedle. Bude si užívat špičkového motoru, který svým potenciálem hravě deklasuje auta, jenž působí od pohledu mnohem sportovněji než německé SUV. A radost zažije ještě jednou - při tankování u pumpy.