Alfa Romeo, v níž boural Karel Gott, se vydražila za sumu, kterou nikdo nečekal

V sobotu odpoledne se v rámci Prague Car Festivalu opět dražily veterány. Z devíti nabízených strojů se sice pět aut oficiální cestou neprodalo, hvězdou, a to díky částce, kterou vyšroubovali dva dychtiví zájemci, se ale stala Alfa Romeo 2000 GT Veloce, ve které měl podle dostupných informací kdysi havarovat Karel Gott. Vydražila se za 1 180 000 korun.

"Stejný model Alfy Romeo v krásném stavu jsem mohl mít od kamaráda, ale pro mě bylo nejdůležitější, že má příběh," popisuje Stanislav Jirásek. Sběratel veteránů z Chrudimi vlastní několik desítek aut. Nejnovějším přírůstkem bude 2000 GT Veloce z roku 1972, ve které měl mít dle zjištění současného majitele nehodu Karel Gott.

V sobotu vyrazil Jirásek na aukci veteránů, kterou pořádala Retro Garáž v rámci Prague Car Festivalu už potřetí, cíleně. Vůz si byl u současného majitele prohlédnout v předstihu. V Česku se prý nikdy předtím dražby veteránů neúčastnil a jiné auto ho nezajímalo.

Vyvolávací cena vozu byla lákavých 350 tisíc korun a neveřejná rezerva padla po překročení hranice 590 tisíc. Zájemců bylo na počátku dražby několik, velmi rychle ale ve hře zůstali už jen dva, jeden na telefonu, druhý s číslem 14 byl právě Stanislav Jirásek se svým devatenáctiletým synem, rovněž Stanislavem.

Ani jeden ze zájemců nechtěli druhému auto nechat bez boje. Když ale částka překonala milionovou hranici, bylo znát, že Stanislavové začali trochu váhat. "Přiznám se, strop jsem měl, byl to milion. Ale pak mě začal Standa podporovat, ať ještě přihodím. Když se pořád pokračovalo, šeptl mi, že na 1,2 milionu už radši skončíme. A nakonec to vyšlo," usmívá se. Alfu nakonec vydražil přesně za 1 180 000 Kč.

Co s ní bude dál, tedy zda ji vrátí do původního stavu včetně zeleného laku - dnes je přestříkaná načerveno - ještě neví a stále váhá. "Uvažuji o tom, ostatně sami si auta doma také opravujeme. Ale možná, že ji nechám i takhle jak je. Každopádně teď ji pořádně zprovozníme a budeme s ní chvíli jezdit," těší se novopečený majitel.

Má rád zejména české vozy, vlastní několik Tater, například i vzácnou MTX v bílém laku, dále T700, T613, T603, T97 po jednom z osobních lékařů T. G. Masaryka, T87 a mnoho dalších. Vedle toho ale i různé další zajímavé kousky od jiných značek, Mercedes-Benz 115, Chevrolet Corvette C1…

"Fanouškem Karla Gotta samozřejmě jsem, kdo by ho neměl rád? Fakt, že mám auto, ve kterém jezdil, mě zkrátka dělá radost. Neberu to ani jako investici, nikdy ho neprodám, a jestli děti, to mi už bude jedno," dodává Stanislav Jirásek, který se od mládí živý servisem a prodejem aut, v posledních letech primárně veteránů a těší ho, že syna auta také baví a koníček sdílejí.

Historie "Gottovy Alfy". Pravda, nebo "fejk"?

Poté, co Retro Garáž zveřejnila informace o plánované aukci zmíněné Alfy Romeo, objevily se na internetu některé kritické komentáře, že auto Karel Gott nevlastnil a že jde údajně o podvod. S jedním přišel například Daniel Štangl. s tím, že s otec, zakladatel firmy Auto Štangl auto po Gottově nehodě v 70. letech na servisu opravovali a také dva roky vlastnili. Poukazuje například i na to, že v technickém průkazu není Karel Gott uveden.

Současný majitel, fotograf Ondřej Kroutil ale reaguje: "Je to směšné. Píděním po historii vozu jsem věnoval spoustu času. Autonehoda je snadno dohledatelná, Karel Gott ji podrobně popisuje ve své knize Má cesta za štěstím. Jel do Karových Varů na koncert a havaroval u Nového Strašecí. V knize popisuje, že auto vlastnil, kdy ho koupil a jak ho pak prodal jako vrak."

Poškození na voze, prováděné opravy a zásahy na automobilu odpovídají dobové fotografii zveřejněné v knize. Na různých místech na voze prosvítá původní zelený lak Verde Pino. Ondřej Kroutil ukazuje na autě detaily, podle kterých je vidět, kde bylo bourané, jak se opravovala pravá část kapoty, což je vidět na pertlování, které není strojové, ale ručně opravované karosářem.

Je viditelné i okem, jak se vyklepával chromovaný nárazník. Paradoxně tak vypichuje detaily poškození, zatímco při prodeji běžné ojetiny lidé důkazy po nehodě raději maskují…

"Protože se auto prodalo jako vrak, další majitel dostal nový technický průkaz, v něm je ale stále uvedena původní SPZ ABN 17-77," popisuje dále Ondřej Kroutil.

"Z Českého muzea hudby mi poskytli fotografie Karla Gotta s jeho Alfou, samozřejmě s touto značkou. V detailu jsou vidět kulaté reprobedny za čelním sklem. Ve voze po nich zůstaly díry v zadním platu. Veškeré dokumenty mám," ukazuje na sérii detailů. Také má přímo od automobilky certifikát pravosti na VIN tohoto konkrétního automobilu a informace o tom, že se prodalo v roce 1972 do Československa.

Novopečený majitel Stanislav Jirásek má na to svůj názor: "Kritiku jsem samozřejmě četl. Že nebyl v druhopisovém technickém průkazu? To mi je jedno, důkazy mě přesvědčily, že je to to auto, ve kterém boural. Chápu, že se pak spíš další majitelé snažili zahladit některé stopy, že jde auto po nehodě, hlavně proto, že vím, že pak se s ním bouralo podruhé. To by se pak špatně prodávalo," dodává.

Finální sumu, za kterou se Alfa vydražila, organizátor aukce Pavel Kočí opravdu nečekal. "Ale já už jsem s odhadováním, co jak dopadne, přestal, aukce jsou nevyzpytatelné, a tím i zábavné," dodává.

Z devíti nabízených aut se nicméně v sobotu pět nevydražilo, konkrétně Metalex Roadster a Beach Buggy, Škoda Superb Edition 100, Renault R5 GT Turbo či BMW 850i, jehož prvním majitelem byl skladatel Karel Svoboda. Buď se do dražby nikdo nepřihlásil, nebo nebyla překročena rezerva.

Škoda 110 R se prodala za vyvolávací cenu 350 tisíc korun, živější aukcí byl až boj o osmiválcový Mercedes-Benz 500 SE 126 v modrém původním laku a s krásným modrým interiérem. Zájemce nalákalo to, že se dražil už od 115 tisíc korun a bez rezervy, nakonec se prodal zájemci na telefonu za 290 tisíc.

Vůbec poprvé se na aukcích Retro Garáže dražil tahač, a to americký Peterbilt 359 A Day Cab z roku 1969. V sále sice zájemce nebyl, ale jeden z vystavovatelů po telefonu potvrdil, že si ho pořídí za 1,5 milionu.

"Vím, že někteří zájemci teď chtějí majitele nevydražených aut kontaktovat a dohodnout se na prodeji přímo. Možná, že fakt, že se více aut neprodalo, může ukazovat na zamrznutí trhu s veterány, ale jestli je to skutečně tak, se potvrdí na listopadové aukci v Lysé nad Labem," dodává Kočí. Ta se koná na tamním výstavišti 23. listopadu.