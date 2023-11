Praga z Luhačovic za 2,7 milionu míří k zákazníkům. "Je syrová," říká konstruktér

Praga ZS 800 se vyrábí v Luhačovicích a s koncem roku by se měla dostat k prvním zákazníkům. Kolik strojů z limitované edice 28 kusů je už prodaných, sice Praga sdělit nechce, tvrdí ale, že prodejně si exkluzivní stroj, který vyjde minimálně na 2,7 milionu korun, vede skvěle.

Stála v aukční síni na piedestalu. Jen kousek opodál stroje, který se stal jejím předobrazem. Praga ZS 800 je unikátní motorka vyvinutá ve vývojovém a testovacím centru Pragy u Dunajské Stredy a vyráběná v Luhačovicích a vzhledem i technikou vzdává hold původnímu motocyklu Praga BDS 500, jež vznikl téměř před sto lety.

O víkendu se vystavovala v rámci aukce na akci Retro Garáž v Lysé nad Labem. "Moc často ji na veřejnosti nepředvádíme, premiéru měla letos na pražském výstavišti na Legendách, toto byla od té doby první větší akce. Přesvědčilo nás, že se tu dražily dvě vzácné Pragy, navíc BDS 500, tedy stroj, který nás ke vzniku ZS 800 inspiroval," vysvětluje Ivan Krákora, marketingový ředitel ve společnosti Praga.

Původní jednostopé pragovky se v inzerci objevují velmi sporadicky. Na Retro Garáži se model 350 BCS nakonec vydražil za 1 050 000 korun a 500 BDS za cenu o sto tisíc korun výš.

Možnost prohlédnout si zblízka originální a řemeslně precizní novodobou Pragu a porovnat její tvary s původní BDS 500 navrženou legendárním konstruktérem a motocyklovým závodníkem Jaroslavem Františkem Kochem, si nenechala ujít spousta návštěvníků akce, kolem motorky bylo neustále rušno.

U stroje celou dobu postával její hlavní konstruktér Jan Žuži. Ochotně odpovídal na všetečné otázky týkající se techniky. "Pravděpodobně nejvýraznějším detailem na ZS 800 jsou karbonová pletená kola, co vím, tak žádný jiný stroj na na světě je nemá. Společně s náboji, v nichž jsou napasované hydraulické bubnové brzdy, tvoří dominantu motorky," říká.

Dalším detailem, kterého si pozorovatel všimne, je atypická vahadlová vidlice. Žuži upozorňuje také na to, že ZS 800 je tak zvaný "hardtail", tedy stroj, který nemá odpruženou zadní vidlici. Zda je to při jízdě nekompromisní? "Má specifický jízdní charakter, takový sympaticky syrový. Ale setkal jsem se s obavami, že jízda bude nebezpečná, což určitě není," vypráví jednatřicetiletý konstruktér, který pochází z Týnce nad Sázavou, tedy sídla společnosti Jawa.

V ní shodou okolností kdysi pracoval ve vývojovém oddělení. Bavilo ho především svářet, a tak se ve volném čase začal specializovat na upravené, tedy "custom" motorky. Prvním větším počinem byla odlehčená "crosska", kterou nazval Carbolution.

"Zpětně ale vím, že tehdy jsem o karbonu nevěděl prakticky nic, když to porovnám s tím, co mě naučila zkušenost se stavbou Bohemy," říká. Bohema je unikátní hypersport, který Praga představila loni na podzim a na němž už Jan Žuži začal spolupracovat v roce 2018, když do firmy nastoupil.

Teprve během vývoje Bohemy ho napadlo postavit také motocykl. "Ač jsem motorkář, o motorce Praga 500 BDS jsem předtím netušil. Když jsem ji objevil, úplně mě nadchla. Vzhledem i technickými řešeními, které byly na svou dobu naprosto revoluční. Postavit něco, co dá pětistovce hold a bude podobně technicky jedinečné, přitom moderní, mi dávalo smysl," popisuje, proč se na jeho popud rozhodli v Pragovce vyvinout ZS 800.

Původní "pětistovku" si jel nafotit k majiteli na Moravě. "Vše jsem si naměřil metrem, udělal i skici. Zásadní bylo vymyslet veškerá technická řešení, která by se maximálně inspirovala. Vše ale zachovat nejde, vývoj je po sto letech jinde, motorky v tomto segmentu už se nedají konstruovat tak, aby byly tak nízké a dlouhé jako dřív i kvůli jízdním vlastnostem," přemítá.

Začalo se s výběrem prémiových materiálů. Rám a vidlice jsou vyrobené z chrommolybdenové oceli, obrobky jako vahadla, štíty kol, stupačky nebo pedál brzdy jsou vyrobené z leteckého duralu. Na výfuky se použil titan, z titanu je i přední pružina, osa, matice, čepy či úplně každičký šroub.

Výrazným prvkem vystavené Pragy jsou díly z kovaného karbonu, jmenovitě blatníky, kryt nádrže, kryt řetězu a dokonce i konstrukce sedla, což málo lidí ví. Samotná nádrž je ostatně nosnou součástí rámu, což je rovněž špičkové konstruktérské řešení.

Plastových dílů je na motorce pomálu. Například nosič, ač by tak vypadat mohl, je rovněž z duralu. Plastové jsou tedy různé krytky či kryt velkého světlometu či složité díly, které by z odlehčeného kovu vyrobit nešly. Díky tomu všemu motorka váží pouhých 142 kilogramů.

"Chtěl jsem, abychom na ní vzkřísili co možná nejvíc původních vizionářských detailů. Aby i motor používal co nejpůvodnější technické řešení, tedy rozvod pomocí královského hřídele. Našel jsem, že ho má dvouválec Kawasaki W800. Původní Praga měla samozřejmě jednoválec, ale i tak je to skvělé, když uvážíme, že se inspirujeme motorkou z roku 1928," dodává Žuži.

Vedle role hlavního konstruktéra na ZS 800 má na starosti také výrobu. "Moje hlavní disciplína je svařování, vše dělám kompletně ručně. Složené sestavy na motorky i montuji," popisuje, jak minimálně robotizovaná je práce na strojích značky Praga.

A to i z toho důvodu, že motorky lze částečně doupravovat podle přání zákazníků, protože homologovat se budou jednotlivé kusy. Motocyklů ZS 800 vznikne jen 28, s odkazem na rok, kdy se 500 BDS pod značkou Praga začala vyrábět.

Základní cena je stanovena na částce 91 tisíc eur bez daně, tedy v přepočtu i s DPH téměř 2,7 milionu korun, a jen pět z nich bude vyrobených v této speciální karbonové úpravě, kterou měl vystavený motocykl. Ta vyjde na dalších 8000 eur, tedy 200 tisíc korun.

Kolik novodobých pragovek už si nového majitele našlo, Ivan Krákora sdělit nechce. "Limitovaný počet jsme zatím nevyčerpali, ale vedeme si po půl roce od odhalení stroje prodejně lépe, než jsme předpokládali. A také nás těší, že většina zákazníků je z Česka," říká. První dokončené Pragy ZS 800 se začnou předávat zákazníkům koncem tohoto roku.