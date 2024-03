Veteranismus je jako alkoholismus. Neumíte přestat. Sběratel se zbavuje svých Jaw

Mnoho let nadšeně sbíral československé motorky, rukama mu prošly desítky strojů. Teď se rozhodl sbírky kompletně zbavit. "Veteranismus je jako alkoholismus, je to virus a já se chci vyléčit," říká s nadsázkou Michal Polák. Prakticky všechny své motorky tak prodá v letošní aukci na akci Retro Garáž. Prvních devět strojů na jaře, zbytek na podzim.

"Zrovna dnes mi někdo posílal fotky Jawy Pérák v krabici, jestli to nechci. Když už v tom prostě "jedete", je těžké z toho vlaku vyskočit," popisuje Michal Polák. Ještě před pár lety nadšený milovník a sběratel československých motocyklů. Dnes, jak s nadsázkou říká, člověk na odvykačce.

Svou motocyklovou sbírku veteránů se rozhodl kompletně prodat. A už si nekoupit nic jako náhradu, i kdyby to byl sebevzácnější stroj nebo vrak v krabici za hubičku.

"Prostě jsem si najednou řekl dost. Dám všechno kompletně pryč, nenechám si ani jedinou. Sběratelství veteránů je jako alkoholismus. Neumíte přestat, pořád hromadíte a kupujete další a další stroje, nikdy nemáte dost. Je to nemoc," popisuje Polák, když spolu stojíme v jeho krásné pánské klubovně.

Tu zřídil před asi deseti lety. Je nádherná. Na zdech visí cedule, dobové motocyklové plakáty, fotografie, technické výkresy, staré espézetky i součástky. Všechno to tu dýchá nadšenectvím do motocyklů.

Tady s kamarády pravidelně posedávali, pili rum a bavili se (nejenom) o motorkách. Do poměrně stísněného prostoru nad garáží u rodinného domu se vešlo 15 strojů. Je tu Jawa Robot, nyní v rozloženém stavu, všechny tři typy Jawy 250 Pérák, tedy Janeček (FJ), Zbrojovka i Komunista, dále tři ČZ 175/482, Jawa 250 Californian, Ogar 350 Typ 12, Jawa 250 Sport, ale i moped Jawetta Standard. Před garáží je už připravená také Jawa 350/634 se sajdkárem Velorex.

Polákovi prošly rukama za jeho sběratelskou éru desítky strojů, v jednu chvíli jich měl asi padesát. Před asi dvěma lety sbírku zredukoval na patnáctku těch z jeho pohledu nejlepších, kterou si hýčkal a chtěl si ji nechat.

"Když jsem s tím před lety začal, samozřejmě jsem nakoupil pár kousků blbě. Tak jsem je pak prodal, vyměnil za jiné, lepší. Mám rád patinovky, ale pár jsem také zrenovoval, protože to potřebovaly. Jednu dobu jsem tím opravdu žil a zabíralo mi to všechen čas. Nejen renovací, ale hlavně sháněním dílů po burzách, projížděním inzerátů večer co večer," dodává Polák.

A právě to ho, zřejmě, unavilo. "Na jednu stranu je veteranismus krásná věc, ale jsou chvíle, kdy to vůbec není tak romantický koníček. Třeba když musíte jezdit na burzy na pátou ranní, aby vám ostatní nevyfoukli to, co zoufale sháníte," popisuje rezignovaně někdejší nadšenec do starých motorek.

"Ceny šly hodně nahoru a taky mě občas štve, když se pak musíte hádat s lidmi, jak velkou má který díl skutečnou hodnotu, nebo vidíte, kolik je na trhu padělků a replik, u kterých lidé tvrdí, že to je originál. To se ostatně děje čím dál víc, protože kvalita replik se zvedla. Tohle mě už fakt nebaví," dodává.

A také se trochu začal obávat i o to, aby mu některou z motorek neukradli. Zvlášť když takové případy se v poslední době množí.

Když dospěl po několika měsících k rozhodnutí, že by se viru jménem "veteranismus" rád zbavil, zavolal v lednu Pavlovi Kočímu, který organizuje veteránské auto-moto burzy spojené s aukcemi, že by chtěl, aby se jeho sbírka kompletně prodala.

"Nemám absolutně nervy na ty rádoby zájemce, kteří přijedou na motorku, kterou inzerujete za 250 tisíc s tím, že vám dají sto a odvezou si ji hned. Neprodávám je pro peníze. Aukce bude férová, jde o pečlivě udržované nebo zrenovované kousky, všechny v provozu, mnoho z nich s doklady a také původními značkami. Nastavili jsme slušné ceny, už se na aukci těším," říká Polák.

Nakonec se rozhodlo, že do aukce se vezme devět strojů, aby byla nabídka na jarní akci co nejpestřejší. Zbylé stroje by se pak měly objevit v dražbě na podzim. Jarní aukce se koná v sobotu 27. dubna tradičně v prostorách výstaviště v Lysé nad Labem.

Pavel Kočí už finalizuje nabídku automobilových i motocyklových veteránů. "Bude ještě zajímavější než kdy dřív, budeme mít některé modely vůbec poprvé. Třeba Citroën DS, tedy slavné Fantomasovo auto. Také nabídneme opět krásnou Jawu 500 OHC, v absolutně nejlepším stavu, v jakém jsme půllitr kdy v aukcích měli," slibuje Pavel Kočí.

Nabídne se i Jawa Rumpál z roku 1929, originální kus po starší renovaci. Také se bude poprvé dražit Škoda 1000 MBX a Škoda "erko" z dědictví za lákavou vyvolávací cenu od 350 tisíc korun.

"Ještě nikdy předtím jsme také nenabízeli soutěžní závodní motorku. Do dražby půjde enduro Jawa 500 bitrak z 80. let od konstruktéra Sadílka, kterých vzniklo do 50 kusů a tato je zcela nejetá, s původními pneumatikami. Bude se na co těšit," uzavírá Pavel Kočí.