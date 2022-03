Zabezpečení bezklíčového odemykání není vyřešené. V testu obstálo 23 aut z 500

Německý autoklub ADAC dále varuje před tím, že celá řada aut s bezklíčovým odemykáním nadále neodolá jednoduchému triku zlodějů, kteří pomocí zesilovače signálu dokážou v mžiku auto otevřít a odjet s ním. Od roku 2016 otestoval pět set aut, spolehnout se ale prý dá jen na 23 modelů.

Tzv. Relay attack není nic nového, podle ADACu se o něm na světě ví již deset let, přesto na něj celá řada výrobců dosud reagovala jen velice vlažně. Jeho princip je jednoduchý. Zloději pracují v páru, jeden se se zesilovačem signálu přiblíží třeba ke vchodovým dveřím domu, za nimiž očekává klíče od automobilu, druhý s přijímačem v ruce zatáhne za kliku auta zaparkovaného před domem, nasedne, nastartuje a odjíždí. Podobně mohou pracovat například v obchodním centru.

Potřebné zařízení se podle ADAC dá postavit za 2500 korun ze součástek koupených v elektroprodejně a nastartované auto i bez klíče v interiéru poběží tak dlouho, dokud mu nedojde palivo.

Auta s bezklíčovým odemykáním se často dala snadno poznat, na klikách mají speciální dotykové plošky, drážky nebo tlačítka. Automobilky s tím bojují, například u nové Octavie vypadá dnes klika v obou případech stejně.

Autoklub odolnost aut vůči tomuto útoku testuje (kompletní výsledky najdete zde), první vozy otestoval v roce 2016 a teprve v roce 2018 se objevily první důkladně zabezpečené modely. Jednalo se o auta koncernu Jaguar Land Rover, Range Rover a Range Rover modelového roku 2018 a tehdejší novinky, Jaguar E-Pace a elektrický i-Pace.

Kouzlo zabezpečení Jaguarů a Land Roverů spočívá v použití technologie Ultra-wideband, UWB. Ta totiž umožňuje při přenosu signálu navíc měřit vzdálenost, jakou musely rádiové vlny z klíčku k přijímači v klice urazit. Pokud se použije zesilovač, vzdálenost je příliš velká a zámek se po zatažení za kliku neodemkne.

Na UWB v poslední době přecházejí i další výrobci. Škoda ho nabízí například pro modely Octavia a Enyaq, tedy nejmodernější typy ve své nabídce. Podobně je na tom i Volkswagen, který má UWB v osmé generaci Golfu nebo čistě elektrické rodině ID. U Seatu je pak nejlepší zabezpečení u typů Leon a Cupra Formentor.

Spolehnout se nedá zcela ani na prémiové značky. Například BMW nabízí UWB jen u nejnovějšího elektrického SUV iX, u Mercedesu podle zjištění ADAC najdete nejlepší typ zabezpečení u třídy S, u Audi u modelu A3.

Méně spolehlivou ochranou je pak podle ADAC použití pohybového čidla. V takovém případě je v klíčku akcelerometr. Pokud nedetekuje po nějakou dobu pohyb, vypne vysílač a prodlužovač signálu nemá co prodlužovat. "Tato ochrana nepomůže v případě, že zloději pěšky sledovali svoji oběť nebo se do auta nabourali krátce poté, co bylo zaparkováno," varuje ADAC.

Pohybové čidlo je dnes poměrně běžné v klíčích zejména u nových aut německých koncernů. Plošně ji nabízí škodovky, Volkswagen, Seaty nebo třeba BMW. To podle vyjádření pro ADAC dokonce umožňuje doplnění technologie i do starších kompatibilních aut. Ostatně na internetu se dají dokoupit i výrobky třetích stran, které do klíčku potřebný akcelerometr přidají.

Další výrobci bohužel i toto slabší zabezpečení teprve nyní objevují. Například Peugeot ji poprvé nasadí u nové 308, Opel u nové Astry, podobně u Toyoty jsou pomocí pohybových čidel zabezpečeny modely Yaris a RAV4. "S tím, jak budou přicházet jednotlivé modelové roky, facelifty a nové generace, bude systém postupně nasazován i u nich," říká Jitka Jechová z českého zastoupení značky.

Pokud si nejste zabezpečením svého vozu jistí, nabízí auta vždy možnost bezklíčové odemykání deaktivovat. Například v případě nové Škody Octavia se to dělá tak, že vůz zamknete tlačítkem na klíčku a do pěti sekund se dotknete snímače na vnější klice. Po deseti sekundách pak stačí zatáhnout za kliku a zkontrolovat, že je systém skutečně neaktivní. Systém jde také vypnout podle návodu přes palubní systém. "Možností deaktivovat bezklíčové odemykání lze u dealera na přání zákazníka dovybavit i vozy starších modelových roků," upozorňuje Pavel Jína z českého zastoupení Škody.

ADAC také doporučuje nenechávat klíče od auta u obvodových zdí domu nebo hned za dveřmi, pokud tedy neparkujete za plotem nebo v garáži, ale na volně dostupné předzahrádce, jak bývá zvykem například u řadových domů.

Zástupci autoklubu naopak varují před babskými radami, jako je zabalení klíčku do alobalu nebo uzavření do kovové krabičky. Taková opatření nemusí být stoprocentní, alobal se může protrhnout, pokud krabička s klíčkem uvnitř nejde pořádně zavřít, vysílaný signál rovněž nezablokuje.