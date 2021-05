"Pomozte, už zase nejede." Dvacet aut, k nimž Němci nejčastěji volají asistenci

Řeka Bílina je zakalená a zapáchá po zatím neznámé látce, ryby v ní hromadně uhynuly. Co za látku do vody uniklo, potvrdí odebrané vzorky. Rozsah úhynu zvířat a případný zdroj úniku látky rybáři zjišťují. Zástupci Českého rybářského svazu to dnes uvedli na facebooku.

Do Bíliny jsou pravidelně vysazovány nové ryby. Školáci tam na podzim v roce 2019 vypustili například cejny, okouny či kapry za cílem revitalizace řeky. Bílina totiž protéká nejprůmyslovější oblastí České republiky s velkou ekologickou zátěží. Za poslední tři desetiletí se však čistota vody v řece výrazně zlepšila.

Úhyn desítek ryb zaznamenali v dubnu i v Otíně u Jindřichova Hradce. Do toku zřejmě rovněž unikla neznámá látka.