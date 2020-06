Nejspolehlivější auto je Toyota. Ne, Honda. Ne, Audi. Proč se žebříčky rozcházejí?

Koloběh světa velí, že každé tři čtyři měsíce se některá automobilka musí prohlásit za nejspolehlivější na světě. Vždy vychází z nezávislých statistik důvěryhodných organizací a čtenář získá dojem, že její slídilové nahlížejí do skrytých zákoutí autoopraven pomocí křišťálové koule. Pravda je jednodušší: spolehlivost lze hodnotit různými způsoby, a tak pokaždé vyhraje jiná značka.

Když si pár takových žebříčků postavíte vedle sebe, samými vítězi se to jen hemží. Tak třeba v nižší střední třídě statistika britského magazínu WhatCar řadí na špičku Škodu Rapid, Toyotu Auris a Hyundai i30, německá certifikační autorita TÜV BMW X1, Mitubishi ASX a Mazdu 3, přičemž autoklub ADAC se s ní na BMW a Mitsubishi shoduje, ale přidává Mercedes třídy A. Kromě toho je tu spotřebitelská organizace J.D Power s dvěma různými indexy spokojenosti, z nichž v jednom kralují Audi, Suzuki a Mercedes-Benz, zatímco ve druhém Peugeot, Škoda a Hyundai.

Jak se v tom má člověk vyznat? Začněme od konce. Průzkumy spokojenosti J.D. Power ve skutečnosti neříkají nic o spolehlivosti produktu, ale o pocitu zákazníka. Na nejlepších místech se běžně umisťují levná vozítka, protože od nich majitelé tolik nečekají. Nebo naopak auta, která si kupujete z lásky a všechno jim odpustíte.

Nejspolehlivější rodinná auta podle ADAC 1. BMW 1 a X1

2. Audi A3 a Q3

3. Mercedes třídy A a B

4. Mitsubishi ASX

5. Volkswagen New Beetle

V hlavním žebříčku značek navíc respondenti nehodnotí jen samotné auto, ale i prodejce a servis. Ve druhém se dotazníkově ověřují konkrétní aspekty života s vozem. Například jak snadno si spárujete telefon nebo jestli vás dobře navádí navigace. Mají-li takové ukazatele stejnou váhu jako zadřený motor, výsledek orientaci zákazníků moc neposlouží.

V Německu se ADAC a TÜV zabývají výlučně mechanickým stavem automobilů, ale každý z jiného konce. Autoklub sestavuje statistiku podle toho, k jakým modelům vyjíždějí jeho "žlutí andělé". Určující jsou tedy závady, kvůli nimž zůstanete stát u krajnice, třeba selhání motoru, převodovky či řídicí elektroniky. Naopak TÜV provozuje zkušebny, kam vozidla na povinné prohlídky přijíždějí po vlastní ose. Teprve tam vycházejí najevo vůle v podvozku nebo úniky oleje, které sice žádné auto nešlechtí, ale do cíle s nimi dojedete.

Rozdílné jsou proto i výsledky. Z povinných prohlídek vycházejí často lépe menší rodinná auta, prostě protože v daném věku mívají méně najeto. Konkrétně v kategorii šesti až sedmi let se z nižší třídy nejlépe umístily BMW X1, Mitsubishi ASX, Mazda 3, Volkswagen Golf Plus a Toyota Corolla Verso. Žlutí andělé se ale s TÜV shodnou jen na prvních dvou modelech, zatímco pak přicházejí značné rozdíly. Ve statistice ADAC Mazda 3 končí na čtrnáctém, Golf na třináctém a Toyota Auris na sedmnáctém místě.

Nejspolehlivější rodinná auta podle TÜV 1. BMW X1

2. Mitsubishi ASX

3. Mazda 3

4. Volkswagen Golf Plus

5. Toyota Corolla Verso

Britský magazín WhatCar volí jednoduchou a výstižnou taktiku. Přes jedenáct tisíc čtenářů mu hlásí četnost závad, ceny oprav a dobu strávenou v servisu. Z těchto údajů lze jistě vyčíst dost a nás Čechy jistě potěší, že mezi rodinnými vozy do pěti let stáří figurují v první pětce hned dvě Škodovky - Rapid a Octavia.

Kdo si chce z podobných přehledů udělat co nejkompletnější obrázek, měl by právě tyto tři prameny - ADAC, TÜV i WhatCar - vzájemně porovnat. Výmluvně to ukazují výsledky značky Dacia. Německá média do ní s oblibou rýpají, že v technických kontrolách TÜV dopadají nejhůř, ale ve statistice výjezdů ADAC najdete Duster na desátém místě ze třiceti sedmiletých vozů - tedy před Golfem, Mazdou 3 i Toyotou Auris. A nakonec WhatCar zařadil podle četnosti závad a cen oprav Dacii Sandero na třetí nejlepší místo mezi miniauty do pěti let stáří. Tedy před Toyotu Yaris nebo Škodu Fabia.

Nejspolehlivější rodinná auta podle magazínu WhatCar 1. Škoda Rapid

2. Toyota Auris

3. Hyundai i30

4. Kia Ceed

5. Škoda Octavia

Ani jedna z citovaných autorit se navíc neubrání podivnostem, kdy se sesterské modely dvou značek s identickou technikou umístí na dost rozdílných pozicích. U jednoho modelu může být také velký rozdíl mezi spolehlivostí benzinového a dieselového motoru, což WhatCar kupodivu rozlišuje u Golfu či Octavie, ale už ne u Mazdy 6, která by si to zasloužila jistě víc.

Statistika tedy zůstává přesnou vědou o nepřesně zjištěných skutečnostech a není divu, že si v ní každá automobilka najde svoji pravdu.