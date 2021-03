Aby v létě uvnitř auta nebylo vedro a smrad. Jak se správně starat o klimatizaci?

Klimatizace je už běžnou výbavou nejen nových, ale i většiny ojetých aut. Bez údržby se ale rozhodně neobejde, i když v povinných servisních úkonech důkladná péče o ni chybí. Přitom řadu základních úkonů zvládne svépomocí každý.

Možnost pustit v horkých letních dnech do interiéru chladný vzduch je žádaná a dnes ji považujeme v podstatě za standard. Aby ale klimatizace správně fungovala, je potřeba se o ni řádně starat a nezanedbávat údržbu.

Základ je klimatizaci používat pravidelně, i když k tomu není zjevný důvod. Jen tak se zajistí, že kompresor klimatizace zůstane funkční a nezadře se. Jeho výměna je dle typu auta oprava klidně za 20 i více tisíc. Něco se dá ušetřit použitím repasovaného kompresoru, ale i tak je to úplně zbytečný výdaj, když se mu dá snadno předejít občasným stisknutím tlačítka se sněhovou vločkou nebo nápisem "AC".

Zrovna tak jen pravidelným používáním klimatizace můžete zjistit, že nefunguje dostatečně účinně. Někdy za to mohou nečistoty, jindy vážnější závada, často ale taky nedostatek náplně. A u aut s neznámou servisní historií může být důvodem i přeplnění klimatizace, kdy chladivo nedokáže v okruhu klimatizace cirkulovat a měnit skupenství.

Čistota půl zdraví

Primární příčinou neúčinnosti klimatizace nebo zápachu jsou potíže na vstupu vzduchu. Výměna pylového filtru (označovaný též jako kabinový) je obvykle předepsaná po dvou letech, přičemž je to společně s všeobecnou kontrolou funkčnosti jediný předepsaný úkon týkající se automobilové klimatizace. Vzhledem k tomu, že filtr je položkou za pár stokorun a výměnu zvládne každý doma sám, je rozhodně lepší jej měnit častěji - přinejmenším každé jaro.

Stejně důležitá je vnější očista. Nánosy špíny, nejprve listí a později "kašičky" z rozkládajících se zbytků, rozhodně nemají zvenku pod čelním sklem co dělat. Právě tudy ventilace nasává vzduch zvenčí, a když je vstup špinavý, těžko může klimatizace fungovat spolehlivě a bezpečně. Prostor pod plastovými kryty u základny čelního skla (tzv. torpédo) je také potřeba nejméně jednou za pár let vyčistit, nejlépe po demontáži příslušných dílů.

Nečistoty se usazují také na výparníku, přes který proudí studený vzduch do kabiny. Výparník je proto také potřeba čistit a dezinfikovat, stejně jako odtok kondenzátu od něj. Tyto úkony je ale bez předchozích zkušeností už lepší svěřit odbornému servisu - autorizovanému na daný typ auta nebo specializovanému na údržbu klimatizací.

Ozón je základ, důležitá je i dezinfekce

Koronavirové období zvýšilo povědomí o ozónové dezinfekci. Sloučenina O 3 , tzv. trikyslík (na rozdíl od vzdušného kyslíku obsahuje molekula o jeden atom kyslíku víc), proniká buněčnými stěnami a je spolehlivým likvidátorem mikroorganismů, zničí jich až 95 %. Jako okamžitá dezinfekce kabiny a ventilace nemá konkurenci.

Ozón se aplikuje postupným uvolňováním do uzavřené kabiny při zapnuté vnitřní cirkulaci vzduchu skrz všechny výdechy. Kvůli schopnosti narušovat buňky je ale zdraví nebezpečný, a proto musí dezinfekci ozónem následovat důkladné vyvětrání interiéru auta. Jinak ten samý prostředek, který má zničit bakterie, budete vdechovat do plic.

Z principu věci jde ale o řešení aktuální situace, nikoliv o odstranění příčin. K tomu slouží speciální pěnové přípravky, které mají dezinfekční účinky a přitom nejsou příliš agresivní - to aby nepoškodily plastové a kovové součásti ventilace. Pěnu je vhodné nanést i do obalu kabinového filtru, naopak při jejím vstřikování do samotných výdechů je vhodná skromnost a obezřetnost.

Důvody shrnuje Aleš Matušek z webu RNews.cz, který publikuje praktické zkušenosti pro majitele vozů Renault: "Vedení vzduchu v palubní desce není tvořeno jedním dílcem, ale bývá složeno z různých částí. Ty jsou spojeny pouze skrz molitanové těsnění. Vzduch tak neprofukuje, kde nemá, ale tekutiny těmito spoji protečou. Jakmile pěna začne kapalnit, malér je na světě. Tekutina nateče do útrob palubní desky, kde bývají u moderních vozidel uloženy řídicí jednotky."

Doplnění chladiva se jednou za čas nevyhnete

I kdybyste to vše zvládli svépomocí, jednou za pár let je beztak potřeba navštívit profesionální servis. Chladiva totiž v okruhu klimatizace postupně přirozeně ubývá, a to zhruba o 10 % ročně. Před první návštěvou STK tak může mít čtyřleté auto klimatizaci naplněnou jen ze dvou třetin s jasnými důsledky pro účinnost systému i namáhání kompresoru.

Nechat klimatizaci zkontrolovat a vyčistit je obzvlášť letos mimořádně žádoucí. Mít všechny části čisté a v dobrém stavu je totiž tím nejdůležitějším preventivním opatřením, jak v autě minimalizovat riziko přenosu koronaviru, ale i dalších vzduchem šířených nemocí.

Pouze souhra výměny kabinového filtru, vyčistění vstupů vzduchu, dezinfekce ventilace pěnou a aplikace ozónové dezinfekce zajistí kompletní očistu. Vynecháním některého z těchto úkonů sice klimatizaci taky vyčistíte a okamžitě se zbavíte zápachu, jde ale o polovičaté řešení, jehož účinnost je časově omezená.