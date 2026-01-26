Záhada zmizelého Kadyrovova koně vyřešena. Nešlo o krádež

Koně Zazou čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, jehož zmizení ze stáje v Krabčicích na Litoměřicku v roce 2023 policie prověřovala pro podezření z krádeže, nikdo neukradl. Byl vyvezen mimo území EU, a to po dohodě majitele a dalších lidí. Uvedla to v pondělí na webu litoměřická policejní mluvčí Pavla Kofrová.
Policie podle ní věc vyhodnotila jako podezření ze spáchání přestupku proti zákonu o provádění mezinárodních sankcí, protože byl porušen zákaz vyvezení hřebce mimo EU. Věc se bude dál řešit ve správním řízení.
Kůň byl na sankčním seznamu, jenž zakazuje prodej. V březnu 2023 policie uvedla, že ze stáje u Roudnice nad Labem neznámý pachatel ukradl anglického plnokrevníka, jehož hodnota je bezmála 400 tisíc korun. Majitelem koně je čečenský vůdce Ramzan Kadyrov, který je blízký ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, potvrdila tehdy Radiožurnálu mluvčí ministerstva financí Michaela Lagronová.
"Na základě prověřovaných skutečností bylo možno učinit závěr, že v předmětné věci není dáno podezření z trestného činu krádeže, neboť bylo zjištěno, že k vyvezení hřebce došlo na základě sjednaných služeb a domluvy mezi majitelem a dalšími osobami," uvedla dnes policie.
Kadyrov v květnu 2023 na sociální síti telegram uvedl, že kůň se mu vrací. Ve svém příspěvku tvrdil, že jeho hřebce ze stáje u Roudne ukradli příslušníci ukrajinských tajných služeb, kteří mu ho zpátky prodali za 18 tisíc dolarů (370 tisíc korun).
V březnu 2023 Kadyrov hodnotu koně vyčíslil nejméně na deset milionů dolarů (asi 200 milionů korun).
Česká policie spolupracovala na případu s kolegy z Polska, Německa, Bulharska, Rakouska a Francie. Na základě prověřovaných skutečností učinili policisté závěr, že nešlo o krádež. "Zazou byl s největší pravděpodobností převezen přes Polskou republiku pravděpodobně až do autonomní Čečenské republiky v Ruské federaci, ale s jistotou lze říct, že byl vyvezen mimo území EU," uvedla mluvčí.
Server Jezdci.cz v březnu 2023 uvedl, že hřebce jménem Zazou koupil Kadyrov v roce 2012. Absolvoval 36 dostihů, devětkrát zvítězil a získal tak přes 1,2 milionu eur (v přepočtu přes 28 milionů korun). Kvůli uvalení sankcí po anexi Krymu Ruskem ale Kadyrov nemohl s koněm nijak nakládat. V lednu 2022, tedy ještě před ruskou invazí na Ukrajinu, se dvojice rusky hovořících mužů pokusila koně z hřebčína odvézt. Majitel stáje Rostislav Kopecký ale odmítl koně vydat.
Čečenský prezident Ramzan Kadyrov vládne kdysi odbojné republice pevnou rukou již zhruba dvě dekády. Tento bývalý boxer je chráněncem ruského prezidenta Vladimira Putina, ruskou agresi proti Ukrajině Kadyrov podporuje.
