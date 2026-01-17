Přeskočit na obsah
Zahraničí

Kadyrovův syn skončil po autonehodě v nemocnici. Jeho stav je vážný, píší média

ČTK

Osmnáctiletý syn autoritářského čečenského vůdce Ramzana Kadyrova se zranil při automobilové havárii v Grozném, správním středisku severokavkazského Čečenska, které je autonomní republikou Ruské federace. Informovala o tom ruská opoziční média či stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL).

Adam Kadyrov
Adam Kadyrov na archivním snímku.Foto: Profimedia.cz
Reklama

Adam Kadyrov byl v pátek v bezvědomí hospitalizován v hlavní grozenské nemocnici a v noci na dnešek letecky dopraven do Moskvy. Podle RFE/RL je jeho stav vážný.

Kolona se synem Ramzana Kadyrova jako obvykle projížděla vysokou rychlostí ulicemi Grozného, když jeden z vozů narazil do zatím neupřesněné překážky. Následovala řetězová srážka několika automobilů, z nichž jeden údajně řídil Adam Kadyrov. Mezi zraněnými jsou nejméně tři členové jeho ochranky, tvrdí na internetu neoficiální čečenské zdroje.

O Adamu Kadyrovovi média spekulují jako o možném nástupci jeho otce, který je u moci nejdéle ze všech současných šéfů ruských regionů a který se již delší dobu neobjevil na veřejnosti. Ukrajinská rozvědka tvrdí, že zdravotní stav 49letého Ramzana Kadyrova je vážný a že mu údajně selhávají ledviny. Čečenský vůdce od roku 2023 jmenoval Adama Kadyrova do různých funkcí v republice a udělil mu vysoká vyznamenání. Kadyrov junior je například tajemníkem čečenské bezpečnostní rady a šéfem prezidentské ochranky.

Mezi další možné Kadyrovovy nástupce podle serveru Kyiv Independent patří čečenský premiér Magomed Daudov, pokládaný za prezidentovu pravou ruku, a velitel čečenských zvláštních sil Apti Alaudinov, jenž se podílel na zapojení čečenských vojáků do ruské invaze na Ukrajinu.

