18. 1. Vladislav
Záchrana dvou tonoucích se dívek má tragickou dohru, jedna z nich zemřela

ČTK

Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu topily ve Vltavě v Litvínovicích u Českých Budějovic, zemřela. Druhá zůstává na jednotce intenzivní péče. Obě dívky byly mladší 18 let. Tonoucím dívkám pomohli kolemjdoucí a policisté, kteří při zásahu na zledovatělém břehu málem utopili dvě auta.

Sami policisté při záchraně dívek málem utopili dvě auta.Foto: Policie ČR
Informoval o tom mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík. Kriminalisté událost vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti.

Neštěstí se stalo v sobotu před 19:00 na levém břehu Trilčova jezu v Litvínovicích u Českých Budějovic. Na místě zasahovali záchranáři. "V okamžiku jejich příjezdu již jedné osobě poskytoval nepřímou srdeční masáž svědek, který ji vytáhl z vody. Druhá osoba byla rovněž již na břehu, byla promočená a podchlazená, ale se zachovanými životními funkcemi," informovala dnes mluvčí jihočeské záchranky Petra Kafková.

Zdravotníci navázali na poskytovanou první pomoc a zahájili rozšířenou resuscitaci. "S ohledem na nízkou tělesnou teplotu postižené osoby rozhodl lékař o jejím transportu do nemocnice za kontinuální resuscitace. Kolegům z intenzivní péče byla pacientka předána ve velmi vážném stavu," uvedla Kafková.

Druhá dívka podle Kafkové jevila známky podchlazení, po poskytnutí nezbytné péče ji záchranáři také předali na jednotku intenzivní péče českobudějovické nemocnice. Záchranáři poskytli ošetření i dvěma lehce zraněným policistům, kteří při příjezdu na místo havarovali se služebním autem. Příjezdová cesta byla na obou březích řeky silně zledovatělá.

Policisté vyšetřují, jak se dívky v řece ocitly, zda se pod nimi probořil led, nebo uklouzly po zledovatělém břehu. "V prověřování je rovněž skutečnost, že při ohledání místa události byla nalezena láhev alkoholu," uvedl Šupík.

Policisté v souvislosti s neštěstím zdůrazňují, aby lidé nevstupovali na zamrzlou hladinu, protože tloušťka ledu není dostatečná a hrozí propadnutí do vody. "Stejně tak varujeme před konzumací alkoholických nápojů v blízkosti vody," dodal Šupík.

