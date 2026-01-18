Záchrana dvou tonoucích se dívek má tragickou dohru, jedna z nich zemřela

Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu topily ve Vltavě v Litvínovicích u Českých Budějovic, zemřela. Druhá zůstává na jednotce intenzivní péče. Obě dívky byly mladší 18 let. Tonoucím dívkám pomohli kolemjdoucí a policisté, kteří při zásahu na zledovatělém břehu málem utopili dvě auta.
Informoval o tom mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík. Kriminalisté událost vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti.
Neštěstí se stalo v sobotu před 19:00 na levém břehu Trilčova jezu v Litvínovicích u Českých Budějovic. Na místě zasahovali záchranáři. "V okamžiku jejich příjezdu již jedné osobě poskytoval nepřímou srdeční masáž svědek, který ji vytáhl z vody. Druhá osoba byla rovněž již na břehu, byla promočená a podchlazená, ale se zachovanými životními funkcemi," informovala dnes mluvčí jihočeské záchranky Petra Kafková.
Zdravotníci navázali na poskytovanou první pomoc a zahájili rozšířenou resuscitaci. "S ohledem na nízkou tělesnou teplotu postižené osoby rozhodl lékař o jejím transportu do nemocnice za kontinuální resuscitace. Kolegům z intenzivní péče byla pacientka předána ve velmi vážném stavu," uvedla Kafková.
Druhá dívka podle Kafkové jevila známky podchlazení, po poskytnutí nezbytné péče ji záchranáři také předali na jednotku intenzivní péče českobudějovické nemocnice. Záchranáři poskytli ošetření i dvěma lehce zraněným policistům, kteří při příjezdu na místo havarovali se služebním autem. Příjezdová cesta byla na obou březích řeky silně zledovatělá.
Policisté vyšetřují, jak se dívky v řece ocitly, zda se pod nimi probořil led, nebo uklouzly po zledovatělém břehu. "V prověřování je rovněž skutečnost, že při ohledání místa události byla nalezena láhev alkoholu," uvedl Šupík.
Policisté v souvislosti s neštěstím zdůrazňují, aby lidé nevstupovali na zamrzlou hladinu, protože tloušťka ledu není dostatečná a hrozí propadnutí do vody. "Stejně tak varujeme před konzumací alkoholických nápojů v blízkosti vody," dodal Šupík.
ŽIVĚKongres ODS rozhoduje, kdo doplní Kupku a Portlíka v novém vedení. Zájemců je devět
Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem pokračuje kongres ODS volbou řadových místopředsedů.
Uhýbá pohledem a nosí sluchátka. Barbie má autismus a boří mýty o „dokonalé“ kráse
Po panence s Downovým syndromem a s diabetem 1. typu nyní firma Mattel uvedla na trh první Barbie s autismem. Panenka má odrážet některé způsoby, jak děti s autismem vnímají a komunikují se světem. Její design zahrnuje například ohebné klouby, sluchátka proti hluku či tablet pro symbolovou komunikaci. Je to další případ, kdy Barbie zpodobňuje lidi s postižením.
V rakouských Alpách začali vyprošťovat těla tří Čechů, které zabila lavina
Rakouští záchranáři a alpská policie dnes ráno začali vyprošťovat těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina v katastru obce Pusterwald ve spolkové zemi Štýrsko. Informovala o tom agentura APA s tím, že v sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách dnes potvrdilo české ministerstvo zahraničí.
Juniorky neměly proti Kanadě nárok a zkusí obhájit bronz. Senzaci způsobily Maďarky
České hokejistky utrpěly v semifinále mistrovství světa do 18 let debakl 1:8 s favorizovanou domácí Kanadou a čeká je stejně jako vloni zápas o bronz. Utkají se v něm dnes od 20:30 SEČ se Švédskem, které ještě o gól větším rozdílem podlehlo výběru USA (1:9).
Fialu má na zdi, byl jeho fanoušek. Teď ho zklamal. "Chybí mu sebereflexe," řekl
Několik minut poté, co Radim Ivan neuspěl ve volbách předsedy ODS proti Martinu Kupkovi, poskytl Aktuálně.cz rozhovor. V něm mluvil mimo jiné o tom, jestli čeká ODS pomalá smrt, kterou jí věštil v případě své prohry, také se zmínil o svém zklamání z projevu končícího předsedy Petra Fialy. Sám Ivan byl spokojený, že získal ve volbách předsedy přibližně 27 procent hlasů.