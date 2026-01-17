Dvě dívky tonuly ve Vltavě, policisté kvůli nim málem utopili dvě auta

Dvě dívky se dnes topily ve Vltavě v Českých Budějovicích. Zachraňovali je kolemjdoucí a policisté. Jedna z dívek je ve velmi vážném stavu. Novináře o tom informoval mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.
Sami policisté při záchraně málem utopili dvě auta. Dva policisté byli převezeni do nemocnice, ale byli hned propuštěni, uvedl mluvčí. Zatím není jasné, zda se pod dívkami probořil led, nebo uklouzly. Policie proto varuje před vstupováním na led a také při pohybu kolem řeky kvůli náledí.
ŽIVĚNapařím vám 10% clo, vzkázal Trump spojencům Grónska, možná přitvrdí. Macron se zlobí
Americký prezident Donald Trump oznámil, že od 1. února zavede kvůli Grónsku desetiprocentní clo na zboží z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a z Finska. Clo bude podle něj v platnosti, dokud se Spojeným státům nepodaří uzavřít dohodu o koupi tohoto arktického ostrova.
Nakonec si to píchnou všichni. Silicon Valley frčí na čínských aminokyselinách
Bohatí Američané objevili cestu, jak si ještě více prodloužit život. Modernímu trendu konzumace peptidů čili krátkých sekvencí aminokyselin dali nový rozměr: začali je užívat nitrožilně. Průkopníkem je Silicon Valley, kam proudí zásilky těchto látek z Číny – přesto, že jsou určeny ke zpracování ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu či ve zdravotnictví a k běžným lidem by se dostat vůbec neměly.
Vlak u Běchovic srazil muže, střet nepřežil, provoz na koridoru je omezen
U pražských Běchovic srazil v sobotu odpoledne rychlík muže, který zraněním podlehl. Kvůli vyšetřování nehody byl na železničním koridoru z Prahy na Moravu asi hodinu zastavený provoz v úseku mezi Libní a Běchovicemi. Před 18:30 byl provoz obnoven po jedné koleji s omezením rychlosti kolem místa nehody, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Iluze ruské supervelmoci má trhliny. Putinovi spojenci se bortí jako dům z karet
Zatímco Rusko obrací veškeré své síly na nekonečnou opotřebovací válku na Ukrajině, za jeho hranicemi se postupně rozpadá síť spojenců, kterou Vladimir Putin posledních dvacet let budoval. Nezdá se však, že by Kreml měl vůli nebo kapacitu tyto otřesy zastavit.