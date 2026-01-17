Přeskočit na obsah
Dvě dívky tonuly ve Vltavě, policisté kvůli nim málem utopili dvě auta

ČTK

Dvě dívky se dnes topily ve Vltavě v Českých Budějovicích. Zachraňovali je kolemjdoucí a policisté. Jedna z dívek je ve velmi vážném stavu. Novináře o tom informoval mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.

Sami policisté při záchraně dívek málem utopili dvě auta.Foto: Policie ČR
Sami policisté při záchraně málem utopili dvě auta. Dva policisté byli převezeni do nemocnice, ale byli hned propuštěni, uvedl mluvčí. Zatím není jasné, zda se pod dívkami probořil led, nebo uklouzly. Policie proto varuje před vstupováním na led a také při pohybu kolem řeky kvůli náledí.

