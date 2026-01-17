Prezident Pavel slíbil Ukrajině "velmi efektivní" stíhačky. Víme jaké

Prezident Pavel slíbil během návštěvy Ukrajiny svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému letouny, které jsou „velmi efektivní proti dronům“. Typ letounu nespecifikoval, Aktuálně.cz ale má indicie, o jaká letadla by mohlo jít.
„Česká republika může v relativně krátké době dodat několik středních bojových letadel, která jsou vysoce účinná v boji proti dronům, a věřím, že se nám podaří tuto záležitost rychle a úspěšně vyřešit,“ řekl Pavel na tiskové konferenci se Zelenským.
Prezident věci dále nerozváděl. Ale jak připomíná agentura Reuters, už před dvěma lety řekl, že české podzvukové stíhací letouny L-159 by mohly být předány Ukrajině.
Česká armáda disponuje 24 letadly L-159 Alca v jedno- a dvoumístném provedení. Jde o český lehký víceúčelový podzvukový bitevní letoun vyvinutý firmou Aero Vodochody jako nástupce slavného cvičného letounu L-39 Albatros. Slouží především k podpoře pozemních sil, průzkumu, boji proti pozemním cílům a v omezené míře i k vzdušnému boji včetně sestřelování dronů.
Jeho maximální rychlost dosahuje 960 km/h, má dolet 2 530 km (s přídavnými nádržemi), stoupá do výšky 13 200 a v sedmi závěsnících unese až 2 700 kg výzbroj. Nese neřízené bomby, rakety vzduch-země AGM-65 Maverick, rakety vzduch-vzduch AIM-9 Sidewinder a kanón 20 mm.
Kromě České republiky provozuje letoun soukromá firma Draken International ve Spojených státech pro simulaci nepřítele při výcviku pilotů. V bojových operacích letoun nasadili Iráčané proti Islámskému státu.
L-159 je podzvukový letoun, který by díky nižší rychlosti než běžné stíhačky mohl být proti pomalu letícím dronům efektivní (Šahídy mají rychlost do 200 km/h) a náklady na jeho provoz jsou mnohonásobně nižší než u nadzvukových stíhaček, jako je F-16. Náklady na letovou hodinu u našeho letounu se pohybují kolem 50 000 korun, zatímco u F-16 je to až půl milionu. Letoun je obratný a Ukrajinci by něj mohli rychle přeškolit piloty díky podobnosti s letadly L-39 Albatros, které stále využívá pro výcvik i k podpoře pozemních sil.
Odkud by Ukrajinci mohli české letouny získat? Nejspíše z armádních skladů, výroba L-159 totiž skončila v roce 2003.
