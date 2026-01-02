Přeskočit na obsah
2. 1. Karina
Za psa, na daních i za popelnici. Nedlužíte státu? Kde si zkontrolovat nedoplatky

Petra Jaroměřská
Na začátku nedoplatek pár korun, ve finále neschválená hypotéka anebo problémy při podnikání. Dluhy vůči státu každý rok dopadají na tisíce Čechů. Někdy jde o nedopatření, jindy o záměr. Deník Aktuálně přináší přehled, kde si případné nedoplatky zkontrolovat.

Zobání v kanceláři u stolu
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
„Pokud si chcete ověřit, zda máte vůči finančnímu úřadu nedoplatek na dani, nejjednodušší je využít portál mojedane.cz,“ nabádá mluvčí Generálního finančního ředitelství Patrik Madle.

Na stránce je odkaz „online finanční úřad“. „Po kliknutí lze vybrat způsob přihlášení do takzvané daňové informační schránky+,“ popisuje.

Běžný občan k přihlášení může využít bankovní identitu, což jsou přihlašovací údaje do elektronického bankovnictví, podnikatelé využívají i přístupové údaje do datové schránky. Zmíněný portál umožňuje i nastavení upozornění na lhůty pro placení daní, což může případným nepříjemnostem zabránit.

Ti, kteří nemají datovou schránku ani bankovní identitu, se mohou informovat přímo u svého finančního úřadu.

Vymáhání dluhů na daních může berňák zahájit až šest let od uplynutí lhůty pro placení daně. A pokuty nejsou zanedbatelné. Počítají se z repo sazby České národní banky. Například v roce 2025 vycházely úroky z prodlení na víc než deset procent.

Finanční úřady se ale nejprve snaží dlužníky oslovit neformálně. K pokutám a exekucím sahají až jako k poslednímu nástroji. Pokud však dlužíte státu na daních, může vám to zkomplikovat například žádost o hypotéku.

Právě daňové dluhy jsou vedle těch ze zdravotního či sociálního pojištění ty nejčastější.

Řada lidí také zapomíná hradit poplatky, které si radnice či magistrát účtuje například za svoz komunálního odpadu anebo za psa. V posledních dvou letech některá města či obce poplatky kvůli rostoucím nákladům zvyšovaly. Ne všichni obyvatelé ale změnu zaregistrovali.

Existují dva způsoby, jak případné nedoplatky za svoz odpadu zjistit. Osobně přímo na příslušném městském úřadě či magistrátu anebo je možné rovnou zaslat žádost o potvrzení o bezdlužnosti. Ten je za poplatek 100 korun.

Dlužím státu

(jakým institucím lze dlužit)

  • Finanční úřad

  • Obec

  • Celní správa

  • Česká správa sociálního zabezpečení

  • Zdravotní pojišťovny


Také celní správa má svůj portál, kde si lze dluhy ověřit. Úřad vymáhá například nezaplacené pokuty od Policie ČR. V sekci označené jako Aplikace je záložka Moje přeplatky a nedoplatky, kde lze najít aktuální stav. A pokud dluh skutečně existuje, najdete zde rovnou i platební údaje.

Právě dluhy vymáhané celní správou mohou velmi nepříjemně překvapit. Například když celníci zastaví někoho na letišti. V případě zjištění nějakého dluhu je potřeba částku okamžitě uhradit. V krajním případě se může stát, že dotyčný neodletí na dovolenou.

Pomoc s dluhy vůči státu

  • Od roku 2021 funguje web nedluzimstatu.cz

  • Zdarma a anonymně poskytne seznam institucí, kterým můžete dlužit

  • Odkazy na online služby zmíněných institucí

  • Návody a rady, jak na klasická podání pomocí papírových formulářů

  • Lze ověřit i dluhy u soukromých subjektů

V případě zdravotního a sociálního pojištění mají snadnější pozici zaměstnanci, za které platby hradí zaměstnavatel. Podnikatelé a živnostníci si musí vše hlídat sami. Stačí chybně zadaný variabilní symbol, jedna zapomenutá platba či nenavýšení měsíčních záloh a může nastat problém.

Sociální pojištění si hlídá Česká správa sociálního zabezpečení. I tento úřad má svůj portál, kde lze pod záložkou Stav pohledávek na pojistném ověřit, zda dotyčný něco nezanedbal.

Zdravotní pojistné spravují jednotlivé pojišťovny. Musí ho mít každý, kdo žije v Česku. Výjimkou jsou vybrané skupiny obyvatel, za které hradí pojistné stát. Jde například o děti, důchodce, studenty anebo rodiče pečující o malé děti.

Rizikové je období třeba po ukončení studia nebo při ztrátě zaměstnání, pokud se člověk včas nepřihlásí na úřad práce. I z malého dluhu pak může vzniknout pohledávka, která dlužníkovi může zkomplikovat život.

Jestliže dluh vznikne, pojišťovny si účtují každodenní penále (aktuálně kolem 0,03 procenta z dlužné částky). O vzniku dluhu ale nemají povinnost informovat. Aktuální stav si tak každý musí hlídat sám.

Pojišťovny ovšem mají své klientské online portály anebo aplikace, kde lze zjistit případné nedoplatky. A dluhy ihned uhradit.

Ti bez online přístupu mohou navštívit kteroukoli pobočku své pojišťovny. Tam jim na požádání vystaví vyúčtování pojistného. Anebo rovnou potvrzení o bezdlužnosti.

Pokud se někdo obává, že už proti němu bylo zahájeno vymáhání, existenci dluhu lze ověřit v centrální evidenci exekucí.

