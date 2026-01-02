Za psa, na daních i za popelnici. Nedlužíte státu? Kde si zkontrolovat nedoplatky

Na začátku nedoplatek pár korun, ve finále neschválená hypotéka anebo problémy při podnikání. Dluhy vůči státu každý rok dopadají na tisíce Čechů. Někdy jde o nedopatření, jindy o záměr. Deník Aktuálně přináší přehled, kde si případné nedoplatky zkontrolovat.
„Pokud si chcete ověřit, zda máte vůči finančnímu úřadu nedoplatek na dani, nejjednodušší je využít portál mojedane.cz,“ nabádá mluvčí Generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
Na stránce je odkaz „online finanční úřad“. „Po kliknutí lze vybrat způsob přihlášení do takzvané daňové informační schránky+,“ popisuje.
Běžný občan k přihlášení může využít bankovní identitu, což jsou přihlašovací údaje do elektronického bankovnictví, podnikatelé využívají i přístupové údaje do datové schránky. Zmíněný portál umožňuje i nastavení upozornění na lhůty pro placení daní, což může případným nepříjemnostem zabránit.
Ti, kteří nemají datovou schránku ani bankovní identitu, se mohou informovat přímo u svého finančního úřadu.
Vymáhání dluhů na daních může berňák zahájit až šest let od uplynutí lhůty pro placení daně. A pokuty nejsou zanedbatelné. Počítají se z repo sazby České národní banky. Například v roce 2025 vycházely úroky z prodlení na víc než deset procent.
Finanční úřady se ale nejprve snaží dlužníky oslovit neformálně. K pokutám a exekucím sahají až jako k poslednímu nástroji. Pokud však dlužíte státu na daních, může vám to zkomplikovat například žádost o hypotéku.
Právě daňové dluhy jsou vedle těch ze zdravotního či sociálního pojištění ty nejčastější.
Řada lidí také zapomíná hradit poplatky, které si radnice či magistrát účtuje například za svoz komunálního odpadu anebo za psa. V posledních dvou letech některá města či obce poplatky kvůli rostoucím nákladům zvyšovaly. Ne všichni obyvatelé ale změnu zaregistrovali.
Existují dva způsoby, jak případné nedoplatky za svoz odpadu zjistit. Osobně přímo na příslušném městském úřadě či magistrátu anebo je možné rovnou zaslat žádost o potvrzení o bezdlužnosti. Ten je za poplatek 100 korun.
Dlužím státu
(jakým institucím lze dlužit)
Finanční úřad
Obec
Celní správa
Česká správa sociálního zabezpečení
Zdravotní pojišťovny
Také celní správa má svůj portál, kde si lze dluhy ověřit. Úřad vymáhá například nezaplacené pokuty od Policie ČR. V sekci označené jako Aplikace je záložka Moje přeplatky a nedoplatky, kde lze najít aktuální stav. A pokud dluh skutečně existuje, najdete zde rovnou i platební údaje.
Právě dluhy vymáhané celní správou mohou velmi nepříjemně překvapit. Například když celníci zastaví někoho na letišti. V případě zjištění nějakého dluhu je potřeba částku okamžitě uhradit. V krajním případě se může stát, že dotyčný neodletí na dovolenou.
Pomoc s dluhy vůči státu
Od roku 2021 funguje web nedluzimstatu.cz
Zdarma a anonymně poskytne seznam institucí, kterým můžete dlužit
Odkazy na online služby zmíněných institucí
Návody a rady, jak na klasická podání pomocí papírových formulářů
Lze ověřit i dluhy u soukromých subjektů
V případě zdravotního a sociálního pojištění mají snadnější pozici zaměstnanci, za které platby hradí zaměstnavatel. Podnikatelé a živnostníci si musí vše hlídat sami. Stačí chybně zadaný variabilní symbol, jedna zapomenutá platba či nenavýšení měsíčních záloh a může nastat problém.
Sociální pojištění si hlídá Česká správa sociálního zabezpečení. I tento úřad má svůj portál, kde lze pod záložkou Stav pohledávek na pojistném ověřit, zda dotyčný něco nezanedbal.
Zdravotní pojistné spravují jednotlivé pojišťovny. Musí ho mít každý, kdo žije v Česku. Výjimkou jsou vybrané skupiny obyvatel, za které hradí pojistné stát. Jde například o děti, důchodce, studenty anebo rodiče pečující o malé děti.
Rizikové je období třeba po ukončení studia nebo při ztrátě zaměstnání, pokud se člověk včas nepřihlásí na úřad práce. I z malého dluhu pak může vzniknout pohledávka, která dlužníkovi může zkomplikovat život.
Jestliže dluh vznikne, pojišťovny si účtují každodenní penále (aktuálně kolem 0,03 procenta z dlužné částky). O vzniku dluhu ale nemají povinnost informovat. Aktuální stav si tak každý musí hlídat sám.
Pojišťovny ovšem mají své klientské online portály anebo aplikace, kde lze zjistit případné nedoplatky. A dluhy ihned uhradit.
Ti bez online přístupu mohou navštívit kteroukoli pobočku své pojišťovny. Tam jim na požádání vystaví vyúčtování pojistného. Anebo rovnou potvrzení o bezdlužnosti.
Pokud se někdo obává, že už proti němu bylo zahájeno vymáhání, existenci dluhu lze ověřit v centrální evidenci exekucí.
"Nezvedal jsi telefon, bereme na olympiádu někoho jiného." Kanada nominací pobavila
Poslední dva olympijské turnaje s účastí hvězd z NHL kanadští hokejisté vyhráli a také za měsíc v Miláně budou favoritem číslo jedna. Svou finální nominaci oznámila Kanada ještě před příchodem nového roku a pak dala fanouškům nahlédnout za oponu.
Temelín loni vyrobil rekordní množství elektřiny, jižní Čechy by na ni svítily 15 let
Jaderná elektrárna Temelín loni vyrobila 17,38 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny, což je dosud nejvyšší roční výkon.
Žena se přiznala, že zabila přítele. Policie eviduje první letošní vraždu
V Olomouckém kraji se stala letos první vražda, dvaačtyřicetiletá žena z Šumperska podle policistů zabila svého přítele. K činu se doznala.
Otřesy prozradily tajemství středu Země. Jádro vypadá jako cibule, objasnili vědci
Vnitřní jádro Země není jednolitá koule ze železa a niklu, jak se dlouho myslelo. Nový experiment ukázal, že jádro naší planety je nejspíš vrstevnaté podobně jako cibule. Právě to může vysvětlit jednu ze záhad geologie, a to proč se seizmické vlny šíří jádrem různou rychlostí.