Je mladý a nezvládá splácet ani 30 tisíc. Běžné dluhy jsou novým terčem vymahačů

před 2 hodinami
Vymahači dluhů měli loni víc práce. Počet nových pohledávek předaných inkasním agenturám se za poslední rok výrazně navýšil. Průměrný vymáhaný dluh je ovšem nižší. Věřitelé tak podle některých odborníků reagují na schválené zastavení exekucí a snaží se „rozplatit“ i dlužníky s nižšími dluhy. Nejčastěji lidé nesplácí účty za energie, za služby nebo za spotřebitelské půjčky.
Z aktuálních dat Asociace inkasních agentur vyplývá, že loni padl osmiletý rekord. Víc pohledávek než v loňském roce vymáhaly společnosti naposledy v roce 2016. Celkově ovšem loni agentury začaly vymáhat dluhy v objemu 30 miliard korun, což je meziročně o tři miliardy korun méně.

"Když věřitelé předávají agenturám více dluhů a přitom celkový objem klesá, znamená to, že ubývá velkých dluhů. Věřitelé se tak pouštějí i do vymáhání těch menších," vysvětluje Petr Bartoň, ekonom společnosti Datarun.

"Pro dlužníky to znamená, že inkasní agentury nyní řeší menší dluhy, které dříve mohly projít bez povšimnutí," konstatuje.

Podle výkonné šéfky Asociace inkasních agentur Jany Tatýrkové se na zvyšujícím se počtu vymáhaných případů podepsalo i to, že se v roce 2023 začaly zastavovat marné exekuce. Zákon nově umožnil, aby se mohly zastavit exekuce, u nichž se šest let nepodařilo nic uhradit. A věřitelé se snažili vymoci co nejvíc, než se exekuce zastaví.

Tatýrková také upozorňuje, že se zhoršuje platební morálka mladých. "U mladých v kategorii 18 až 24 let je průměrná vymáhaná pohledávka vůbec nejvyšší v Libereckém kraji, a to 27,9 tisíc korun," uvedla. Jen pro srovnání, průměrná vymáhaná částka u mladých v Praze je oproti Liberci poloviční, ukazují data Asociace.

Nejčastěji lidé nesplácí účty za energie a služby, hned potom jsou spotřebitelské půjčky.

Na zhoršující platební morálku přitom nedávno ukázala i statistika z Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Z něj vyplývá, že loni se objem takzvaného ohroženého dluhu zvednul o 12 procent na 28 miliard korun. A u mladých ve věkové kategorii do 24 let celkový objem, který nesplácí, meziročně narostl o zhruba čtvrtinu.

"Když si mladý člověk ve 22 letech vezme půjčku na nový telefon a přestane ji splácet, může mu tato zdánlivá drobnost komplikovat život ještě po dlouhé roky a přijít ho i na statisíce korun," upozornil už dřív šéf Nebankovního registru klientských informací Jiří Rajl. Podle něj je třeba zapracovat na lepší finanční gramotnosti.

V Česku v prvním letošním čtvrtletí mělo problém se splácením dluhů za spotřebu přes 177 tisíc klientů bank a nebankovních společností. V průměru každý dlužník nezvládal splácet 165 640 korun, ukazují data Bankovního a Nebankovního registru klientských informací.

 
