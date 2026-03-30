Jak se snášel Kim s Trumpem? Tlumočnice promluvila o zákulisí i "obtížných" prezidentech

I Jun-hjang, bývalá tlumočnice amerického prezidenta Donalda Trumpa, po bezmála osmi letech zavzpomínala na první summit mezi Trumpem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Atmosféra na něm i při dalších dvou jejich jednáních byla podle ní vřelá a přátelská, ačkoli se projednávala složitá témata jako jaderný arzenál KLDR, napsala agentura Jonhap.
Korejsko-americká tlumočnice se podělila o zážitky měsíc po odchodu do důchodu z amerického ministerstva zahraničí, kde působila téměř 17 let. Účastnila se všech tří summitů Trumpa a Kima, které se odehrály 12. června 2018 v Singapuru, 27. a 28. února 2019 v Hanoji a 30. června téhož roku v pohraniční vesnici Pchanmundžom v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi. Tlumočení pro ni mělo zvláštní význam, protože její matka se narodila KLDR.
„Myslím si, že Kim Čong-un zvládl (summit s Trumpem) velmi dobře, vzhledem k tomu, že se jej účastnil bez větších (diplomatických) zkušeností. Jelikož šlo o summit, na který se upírala pozornost celého světa, byli nervózní oba lídři i já. Snažila jsem se svým způsobem přispět k vytvoření příjemné, pozitivní a klidné atmosféry,“ řekla k singapurské schůzce.
„Připadalo mi, že jsou odhodláni a ochotni řešit (nevyřešené otázky). Snažili se o upřímný dialog. Podle atmosféry mohu říct, že oba mluvili otevřeně,“ dodala a poukázala přitom na jaderné zbrojení izolovaného režimu, které je dlouhodobě jablkem sváru mezi Washingtonem a Pchjongjangem.
Vyjádřila se také k Trumpem opakovanému tvrzení, že s Kimem udržuje dobré vztahy. Myslí si, že je to pravda. Setkání obou lídrů se podle ní uskutečnilo díky americkému prezidentovi.
Nejobtížnější bylo překládat Obamu
Tlumočnice zavzpomínala také na náročné profesní momenty, například když Joe Biden jako americký viceprezident na setkání s tehdejší jihokorejskou prezidentkou Pak Kun-hje v Soulu v roce 2013 řekl, že sázet proti Americe nikdy nebylo moudré. To podle ní mohlo na Jihokorejce působit ostře, proto se tlumočení snažila „trochu zmírnit“, což jí ale později vytklo jihokorejské ministerstvo zahraničí. „To mě zaskočilo,“ řekla.
Na otázku, pro které prezidenty bylo obtížné tlumočit, uvedla Baracka Obamu a Trumpa. „Prezident Obama je bývalý právník. Jeho věty proto připomínají právní dokument. Prezident Trump má v hlavě spoustu myšlenek a jeho myšlenkové procesy jsou velmi rychlé,“ vysvětlila a s tím, že je důležité nacházet logické souvislosti, když Trump v projevu přechází z jednoho tématu na druhé.
