Zaplaťte daň z prostituce, napsal finančák. Žena odmítla a dala úředníky k soudu

Vyděláváš peníze za poskytnutí sexuálních služeb, musíš je zdanit. Takové je oficiální stanovisko české finanční správy. Krajský soud v Ostravě ale potvrdil opak, když řešil žalobu na finanční úředníky, kteří vyměřili ženě daň z příjmu za provozování prostituce.

Žena z Olomoucka na sebe berní úředníky upozornila tím, že pravidelně v letech 2012 až 2014 ve směnárnách v Olomouci a Praze směňovala vysoké částky v eurech na koruny. A ukládala je na svůj účet v bance.

Úřad proto v roce 2018 spustil kontrolu. Žena sice podala daňové přiznání ovšem s nulovou daňovou povinností. Po velmi důkladné kontrole berňák dotyčné dopočítal daň z příjmu.

Za tři roky měla uhradit státu 1,8 milionu korun. Žena se odvolala. Nejprve tvrdila, že peníze, které nosila do směnárny, získala z půjček a prodeje šperků.

Finanční úřad jí to nevěřil a tvrdil, že "nebylo pochyb o tom, že směňované částky jsou příjmem z prostituce provozované dotyčnou v zahraničí". A zajistil si důkazy.

Úředníci dokonce dohledali starou výpověď ženy v jiné soudní kauze z roku 2014, kde žena prohlásila, "že si od roku 2011 vydělávala cca 650 tisíc korun měsíčně jako profesionální společnice, že si nikdy nepůjčovala peníze od fyzických osob a že byla vždy finančně soběstačná".

Jde o miliony

Odvolací finanční úřad potvrdil původní výměr. Žena měla uhradit celkem dva miliony a 179 tisíc jako daň z příjmu z let 2012 až 2014. Několik let trvající tahanice se přesouvají k soudu. V roce 2023 totiž žena podává žalobu.

Svou obhajobu postavila na tom, že zdanění příjmů z prostituce brání tzv. Newyorská úmluva, tedy Úmluva o potlačení obchodu s lidmi a vykořisťování prostituce druhých osob, platící od roku 1951. Jde o mezinárodní smlouvu, ke které Česko v roce 1958 přistoupilo a která zakazuje nucení žen a dětí k prostituci.

Ženu u soudu hájí pražský advokát Libor Kapalín, podle něj je zdanění příjmů z prostituce naprosto vyloučené. "Kromě toho, že je to v rozporu s Newyorskou úmluvou, je to i v rozporu i s trestním zákoníkem, paragrafem kuplířství. A je to také v rozporu s právem na legitimní očekávání," řekl deníku Aktuálně.cz Kapalín.

Živnosťák na prostituci

Soud se ženy zastal. "Žalobkyně pro tuto činnost neměla živnostenské ani jiné oprávnění. Takové oprávnění ani vydat nelze. Stát by totiž v takové situaci kořistil z prostituce ve smyslu paragrafu 189 trestního zákona a stal by se kuplířem. Rovněž tomu brání Newyorská úmluva," napsal do rozhodnutí z letošního února soudce Michal Jantoš.

"Skutečnost, že příjmy z prostituce nepodléhají dani z příjmů, je z popsaných důvodů součástí legitimního očekávání žalobkyně a předvídatelnosti práva," doplňuje soudce.

Stát se přitom už několikrát snažil řešit zdanění a případnou legalizaci prostituce. Návrh na legalizaci prostituce předložil například v roce 2005 někdejší sociálnědemokratický ministr vnitra František Bublan. Mezi politiky se strhla bouřlivá diskuse. I tomu se soud ve sporu věnoval a připomněl složitou debatu.

"Také z vyjádření vrcholných politiků vyplývá, že zdaněním prostituce by se stát stal pasákem," napsal soudce Jantoš do rozsudku.

"Kdyby zákon o dani z příjmu říkal, že příjmy z prostituce se zdaňují, tak je to jednoznačné. Protože ale zákon nic takového neříká, je potřeba se řídit úmluvou," zdůrazňuje advokát žalující ženy Libor Kapalín.

Úmluva nikdy nevyšla ve Sbírce zákonů

Finanční úřad, přesněji Odvolací finanční ředitelství, které žena žaluje, tvrdí, že Newyorská úmluva zdanění příjmů z prostituce nebrání. "Nebyla totiž nikdy zveřejněna ve Sbírce zákonů a nestala se tak součástí právního řádu," tvrdí právní zástupci.

Podle berních úředníků z prostituce "kořistí ten, kdo prostituci nějakým způsobem umožňuje". "Stát však aktivně nijak nepřispívá k provozování prostituce a nevyžaduje úplatu za to, že umožňuje výkon prostituce. Stát pouze požaduje, aby prostitucí získané prostředky byly řádně zdaněny jako jakékoliv jiné," tvrdí ve své obhajobě úředníci.

"Zdaněním této činnosti by stát dal najevo, že prostituci považuje za řádnou činnost a jako takovou ji uznává a přinejmenším pomocí daní reguluje," rozporoval soudce námitky finančního úřadu Michal Jantoš.

Soud se ženy zastal, příjmy z prostituce se podle něj danit nelze a finančnímu úřadu dal zaplatit náklady řízení. Úřad podal kasační stížnost a spor stále není u konce.

Prostituce v Česku Stávající právní úprava nezakazuje veřejné nabízení sexuálních služeb. Nelegální je prostituce pokud je v organizované podobě. Osobám, které sexuální služby organizují, k jejich provozování opatřují jiné osoby a z této činnosti kořistí, naplňují skutkovou podstatu § 204 Trestního zákona ("Kuplířství").

Čekání na rozhodnutí

Pikantní je, že na definitivní rozhodnutí čeká celá státní finanční správa. Podle Generálního finančního ředitelství jsou příjmy z prostituce standartně zdanitelné.

"Podle stávající správní praxe finanční správy se tyto příjmy zdaňují stejně jako jiné druhy příjmů ze samostatné činnosti," uvedl na dotaz deníku Aktuálně.cz mluvčí Generálního finančního ředitelství Patrik Madle.

Advokát žalující ženy Libor Kapalín tvrdí, že pravděpodobnost vítězství je vysoká. "To rozhodnutí lze čekat spíš až na konci roku, možná až příští rok," odhadl Kapalín, který zároveň obvinil finanční úřad z účelového jednání.

Během soudního procesu totiž změnil daňový výměr a přepočítal ženě vyměřenou daň z příjmu. Kvůli promlčení vynechal rok 2012, nicméně za zbývající dva roky daň navýšil a nově měla žena zaplatit 2,2 milionu korun. O příjmy z prostituce za jiné roky se finanční úřad nezajímal, důkazy měl jen na zmíněné období, doplnil Kapalín.

Deník Aktuálně.cz oslovil daňového poradce. Podle něj by celková výše příjmu v roce 2013, která by odpovídala vyměřené dani, vycházela před zdaněním na 7,5 milionu.

"Pokud to zlehčím, tak by mě zajímalo, jakou sazbu DPH by na to finanční úřad chtěl dát, pokud by chtěl vedle daně z příjmů doměřit i DPH," poznamenal daňová poradce Martin Kopecký.

Deník Aktuálně.cz oslovil o olomoucké úředníky, které žena žalovala. "Stanovisko a argumentace Odvolacího finančního ředitelství proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě jsou uvedeny v kasační stížnosti, kterou máte k dispozici. Ohledně dalších informací, které jsou předmětem daňového řízení, jsem vázána povinností mlčenlivosti a nemohu vám nic bližšího sdělit," uvedla mluvčí Odvolacího finančního ředitelství Veronika Mertová.