Dřív patřil mezi nejznámější tváře pražské ODS. Byl i u kauzy, v níž měli soukromí detektivové sledovat jeho stranické kolegy. Během covidu se pak odmítl podřídit vládním opatřením a s iniciativou Chcípl pes se postavil na odpor. Teď ale s úřady bojuje znovu. Inspekce mu zavřela pivovar, on nesouhlasí. Před pár měsíci navíc vyrazil do Číny, již teď propaguje v Česku.
Během pondělního dopoledne se toho na jineckém náměstí 1. máje moc neděje. Možná i proto, že zdejší pivovarská restaurace Malý Janek, nabízející jinak obědové menu, je už několik dnů zavřená. Hlídka Vojenské policie z blízké dělostřelecké posádky si ve vedlejší samoobsluze kupuje pár rohlíků s čerstvě nakrájeným salámem, pro nákup si přichází i starší muž s dvoukolovým vozíkem.
„Teď už tam fakt chcípl ten pes,“ pousměje se mladší muž, se kterým reportér deníku Aktuálně.cz hovořil v sousedních Rejkovicích. Naráží na to, že Jiří Janeček, majitel jineckého pivovaru, se iniciativou Chcípl pes proslavil během covidových let. Kritizoval vládní opatření, svolal několik protestů a odmítal uzavřít své podniky, jako museli všichni ostatní podnikatelé.
Ještě předtím byl ale Janeček dlouho členem pražské ODS a chvíli i poslancem. Působil v Praze 11, kde před dvaceti lety Občanská demokratická strana řešila velký problém. Klub se tam rozhádal a rozdělil na dvě frakce, média později informovala, že tamější politiky včetně starostky Marty Šorfové (ODS) měla sledovat soukromá detektivní agentura ABL.
„Uložen zákaz užívání“
Čemu vzdoroval během pandemie, Janečka dohnalo nyní. Od poloviny ledna je jeho restaurace zavřená, otevřený má jen bar a svá piva každé odpoledne vyprodává s 30procentní slevou. „Vážení hosté, rekonstrukce naší kuchyně bude probíhat do konce února. Vařit začneme opět 2. 3. 2026,“ informuje velký barevný nápis na omšelé fasádě jineckého pivovaru.
Jak ale vyplývá ze stránek Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), byla to právě její návštěva v Jincích, po níž musel Janeček přestat nabízet jídlo. „Uložen zákaz užívání části prostor provozovny (kuchyně a zázemí). Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla,“ stojí na webu SZPI.
Inspekce zjistila v podniku, v němž probíhá rekonstrukce, riziko kontaminace potravin a poškození stropu a stěn. „Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin,“ tvrdí dále SZPI.
„Komu to mám hlásit ještě?“
Sám Jiří Janeček však s takovým výkladem událostí nesouhlasí. Reportér deníku Aktuálně.cz na něj narazil přímo v prázdném výčepu jineckého podniku Malý Janek. Tvrdí, že úřadům dopředu nahlásil, že bude rekonstruovat, a aktivitu zemědělských a potravinářských inspektorů tak nechápe.
Novináři podává kopii protokolu o kontrole, kterou u něj 18. prosince 2025 provedla Státní veterinární správa. Ta v restauraci nezjistila porušení zákonů. V kontrolním zjištění se sice uvádí, že „provozovatel oznámil plánovanou rekonstrukci na začátku roku 2026, která se bude týkat skladovacích prostor a chodby“, ovšem nic konkrétnějšího v dokumentu není.
Z Janečkových slov je zřejmé, že ale právě to bere jako dostatečné informování o rozsáhlé rekonstrukci jineckého gastronomického provozu. „Komu to mám hlásit ještě? Veterině, inspekci, životnímu prostředí?“ zlobí se podnikatel a politik v jedné osobě.
„My jsme to měli zavřené, oni (SZPI) přišli do zavřených prostor, to je jak u blbých, my jsme hlásili rekonstrukci,“ říká Janeček a ukazuje na kopii dokumentu veterinární správy. „My uklízíme a stahujeme věci, (kontrola ze SZPI) přišla ve chvíli, kdy jsme to měli rozkopané, my jsme to hlásili té veterině,“ trvá si podnikatel na svém, že úřady informoval dostatečně.
A jedním dechem dodává, že kontroly k němu chodí na udání. Ovšem na čí neřekne. „Veterinární inspekce k nám přišla proto, že jsme měli na Facebooku napsáno, že děláme zabijačku. Paní si myslela, že zabíjíme prase na dvoře,“ tvrdí Jiří Janeček.
Reportér deníku Aktuálně.cz proto oslovil i brněnskou centrálu Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Její mluvčí Pavel Kopřiva však události popisuje úplně jinak než podnikatel. „Před zahájením kontroly se na předmětné provozovně nenacházela informace o jejím uzavření,“ vrací se Kopřiva do poloviny ledna.
„Při kontrole v prostorách kuchyně bylo zřejmé, že zde probíhá výroba pokrmů. Inspektoři v části provozovny uložili zákaz užívání prostor z důvodu zjištění špatných hygienický podmínek v kuchyni a jejím zázemí, které byly používány ke svému účelu i v době kontroly,“ informuje kopřiva, co SZPI v Jincích našla.
„Čínská pohostinnost je obrovská a upřímná“
Zatímco české úřady a politiku Jiří Janeček kritizuje, obdivně mluví o totalitní Číně. Loni na podzim se totiž sociální sítě jineckého pivovaru začaly množit nejrůznějšími příspěvky, z nichž vyšlo najevo, že politik rozjel mezinárodní spolupráci. Na několik dní tam odletěl vařit pivo a pro čínského výrobce se stal zprostředkovatelem dodávek jeho nerezových technologií do Česka.
„Po práci jsme se rozhodli s kolegy podívat se do centra Jianu a musím říct, že to bylo jako si zajít na Jižáku do OC. Moderní obchodní centrum, které jsme navštívili, by klidně mohlo stát v Praze, Berlíně nebo Vídni. Sklo, dřevo, kov, čisté linie, perfektní světlo, design. Ale ten rozdíl? Ceny. U nás máte pocit, že jdete do luxusu. Tady máte pocit, že jdete levně nakoupit v luxusním prostředí,“ chválil Janeček čínské obchody v příspěvku z 13. listopadu 2025.
„Čínská pohostinnost je skutečně obrovská a upřímná. Za celou dobu v Číně jsem neutratil snad ani korunu. Jediné, za co jsem platil, byl vlak do Jinanu. Jinak všechno zařídili oni a nic, opravdu nic, mě nenechali zaplatit. Je to s nimi boj. Mají přiletět pak do Prahy, tak jim to musím oplatit,“ rozplýval se nad tím, jak se má v zemi dobře.
A pokud by to náhodou nebylo jasné, totalitní režim likvidující své odpůrce a potírající svobodu pochválil hned několikrát: „Ještě jedna věc, kterou musím říct. Ačkoliv má každý o Číně různé předsudky, realita je úplně jiná: Tady je čisto a bezpečno. Parky, ulice, centra, doprava, všude pořádek, minimum hluku, vše funguje.“
O několik dní dříve zase sdílel obsáhlý návod, jak si před cestou vyřídit víza. S přesnými cenami a odkazy, kde o dokumenty žádat.
Dnes Janeček tvrdí, že nešlo o žádnou propagaci dohodnutou s Pekingem. Přitom v minulosti se už objevilo několik příkladů, kdy si Čína takhle pozvala lidi, aby ji pak na sítích chválili a vylepšovali její image. „Žádná politika, jenom byznys,“ vrací se Janeček ke své podzimní cestě.
„Chtěl jsem dát vědět, protože spousta lidí říkala, jak je složité získat vízum, ale není to zas tak hrozný,“ vysvětluje pivovarník a bývalý proticovidový bojovník, proč byl na sociálních sítích tak aktivní. „Čína mě všeobecně překvapila, pořádek, čistota. V Pekingu každé druhé auto zelené, elektřina za korunu padesát, tam se to vyplatí,“ uznale kývá hlavou.
S čínským byznysem prý začal kooperovat z toho důvodu, aby pomohl uchovat českou pivovarskou tradici a naučil zájemce vařit vlastní pivo. „Z Číny bereme věci, které tady nikdo nevyrobí. Technologii pomůžeme nainstalovat, naučíme je na tom a zajišťujeme servis,“ popisuje Janeček, kterého prý pivo naučil vařit sám život, jak říká.
„Spolupráce není o politice“
Reportér deníku Aktuálně.cz se s dotazy na čínskou anabázi Janečka obrátil i na senátora Roberta Šlachtu (Přísaha). Právě kandidátku jeho hnutí pivovarník vedl v loňských sněmovních volbách v Moravskoslezském kraji. Ale pohořel. Přísaha v regionu získala pouze 6044 hlasů a nedosáhla tak ani na jedno procento.
„Nejde o žádnou politickou záležitost – cílem cesty je čistě odborná spolupráce. Během tří dnů bude pan Janeček v tamní technologické firmě vařit tři druhy českého piva, testovat kvalitu zařízení a pomáhat při vývoji technologie, která by mohla usnadnit začátky novým sládkům i v České republice,“ odpověděl Šlachta už loni v listopadu.
„Tato spolupráce není o politice, ale o hledání realistických, ekonomicky dostupných cest, jak zachovat a rozvíjet české pivovarnictví,“ doplnil ještě předseda Přísahy.
Faktem nicméně je, že české tajné služby dlouhodobě před vlivem a „měkkými“ nástroji Pekingu varují. Šéf BIS Michal Koudelka třeba už dříve prohlásil, že „důležitým prostředkem je pro Čínu udržování a získávání kontaktů ve světě, buduje si přes ně své renomé a postavení. Kontakty získává především skrz obchodní vztahy a investice.“
