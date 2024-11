"Kdo mu to řekne?" Vlivný Čech se sám před kamerou usvědčil z temné spolupráce

"Čína si půjčuje cizí ústa k tomu, aby o ní hovořila. Je to kvalitní komunikační strategie," říká marketér Jan Vrobel k tomu, jak nejen Čína ovlivňuje západní influencery, aby odlákala pozornost od skutečných problémů. Země je využívá jako tzv. white monkeys (bílé opice), aby ukázala "bezstarostný život v Číně". Příkladem je i nedávná kauza s českým TikTokerem Janem Michálkem.

Influencer vystupující jak Honzi Michálek, který má na TikToku skoro milion sledujících, v podcastu Hype-cast promluvil o tom, jak jel na pozvání do Číny natáčet videa a dostal za ně zaplaceno. Lidé na sociálních sítích video komentovali s tím, že by záběry mohly být zneužity k propagaci režimu. "Řekl bych mu, možná trošku přísně, že s největší pravděpodobností sehrál roli cvičené opičky v propagandě čínské komunistické strany," upozorňuje Vrobel.

Podle marketéra by se měli influenceři, kteří mají takový dosah, zajímat o to, co se bude dít s obsahem, kterému propůjčují tvář a někdo jim za to platí, a nebýt v oparu z toho, že je pro ně člověk zajímavý. "Myslím si, že se asi mladý muž nechal zlákat vidinou zajímavé dovolené a něčeho, co vnímal jako zajímavou obchodní příležitost," vysvětluje komunikační stratég.

Kdo mu to rekne https://t.co/NMeZY4atXE — Jan Vrobel (@gnostic_punk) November 4, 2024

Čína různými videy, jako jsou cestovní vlogy se západními influencery, odvrací pozornost od zásadních problémů. "Zmenšuje tím prostor, kde by se mohlo hovořit třeba o tom, že Čína provozuje koncentrační tábory, dlouhodobě okupuje Tibet a podobně. Funguje něco jako čínská globální vlivová síť. Ta se netýká zdaleka jen influencerů, ale i věhlasných velkých politiků, jako byl třeba Miloš Zeman," popisuje Vrobel.

S influencery je spojena i celá řada dalších problematických spoluprací. Vrobel tvrdí, že autentický influencer je ten, který neprovozuje žádné spolupráce. "Je poměrně dost běžné, že někteří čeští influenceři spolupracují s různým sázkařským poradenstvím. Propagují běžně psychotropní látky, které jsou v nějaké šedé zóně, jako je kratom nebo HHC," dodává marketér s tím, že je mnohdy publikem právě těchto influencerů neplnoletá mládež.

Na co by se měli fanoušci zaměřit, když sledují u influencerů potenciálně problematický obsah, jak ho rozeznat? Využívá ještě nějaká další země kromě Číny podobným způsobem influencery? Jak se za posledních pár let změnili influenceři a proč se zásadně liší od těch "původních", a mohou proto být více ovlivnitelní?