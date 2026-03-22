Volby by teď vyhrálo ANO. Na dalších místech se ale pořadí změnilo

Vítězem voleb do sněmovny by i v březnu bylo vládní hnutí ANO, které by podle modelu agentury STEM získalo 34,2 procenta.
Druhý nejvyšší volební zisk, 13,3 procenta, by mělo hnutí STAN, které by tak předběhlo ODS. Tu by volilo 12,2 procenta občanů. Do dolní parlamentní komory by se ještě dostali Piráti a SPD. Vládní Motoristé by těsně nedosáhli na pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny. Vyplynulo to z průzkumu STEM pro CNN Prima News, která výsledky v neděli zveřejnila.
Piráti by se v březnu dostali do sněmovny se ziskem 8,1 procenta a SPD, která se rovněž podílí na vládě Andreje Babiše (ANO), s 7,1 procenta. Jejich koaliční partner Motoristé by měli 4,8 procenta hlasů. Těsně za nimi by s 3,7 procenta skončilo nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. V závěsu za ním by byla TOP 09 se zhruba třemi procenty, Zelení s 2,4 procenta a lidovci s 2,4 procenta. KSČM a Stačilo! by v březnu měly podle STEM shodně kolem 1,2 procenta.
V porovnání s lednovým průzkumem STEM se pozice ani výše podpory ANO ve volebním modelu nezměnily, naopak STAN a ODS si místa prohodily. Podpora občanských demokratů klesla téměř o dva body, zatímco Starostů vzrostla o 0,7 procentního bodu.
„Strana STAN má relativně stabilní voličskou základnu, která se výrazně překrývá s elektorátem ODS, TOP 09 a Pirátů. Mezi opozičními stranami právě hnutí STAN od voleb nejvýrazněji posiluje a v březnovém modelu STEM poprvé překonalo dosud druhou ODS,“ uvedl STEM.
Na to, že by STAN ve volbách přeskočil ODS a skončil by v nich na druhém místě, už poukázal únorový model agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT). Podle něj by STAN měl 15,5 procenta hlasů a ODS 14,5 procenta. V čele by bylo ANO s 34,5 procenta hlasů.
Podle analytiků ze STEM podpora ODS v poslední době klesá kvůli existenci nové politické strany, kterou je Naše Česko. „Jde o stranu, která nejvíce oslabila v souvislosti s novým hnutím Martina Kuby, někdejšího člena a výrazné tváře ODS,“ uvedli.
Průzkumu STEM se v březnu zúčastnilo přes 1200 lidí.
Výsledky loňských voleb do sněmovny a letošních volebních modelů (v procentech):
volby
model leden
model březen
ANO
34,51
34,6
34,2
ODS*
-
14,1
12,2
STAN
11,23
12,6
13,3
Piráti
8,97
8,4
8,1
SPD
7,78
6,8
7,1
Motoristé sobě
6,77
4,9
4,8
Naše Česko
-
-
3,7
TOP 09*
-
4,3
3,1
KDU-ČSL*
-
3,4
2,4
Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
23,36
-
-
Zdroj: STEM
